Антисборная 1-го тура РПЛ. Удивительная игра защитников и шокированный ЦСКА

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сегодня, 19:15

Ушла в историю серия родом из девяностых.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

ЦСКА не проигрывал «Уралу» в чемпионате с 1995 года, но рекордсмен Игорь помог прервать серию. Несколько вратарей допустили ляпы в первом туре. Дюпин мог лучше сыграть с «Локомотивом», но Акинфеев ошибся жестче. После навеса ветеран промахнулся мимо мяча. А позже Акинфеев не компенсировал ошибку, когда «Урал» заработал пенальти – упал до удара по центру ворот.

Защитники

Алексис Дуарте («Спартак»)

Центральные защитники ошибались постоянно. Иногда они играли даже за тех, кто в итоге выиграл. Суммируем все ляпы и обращаем внимание на уровень футболистов. Дуарте снова чудил. У «Оренбурга» две классные контратаки – два гола. Если Литвинов старался подчищать за хавбеком Мартинсом, то парагваец Дуарте ничего не мог поделать с Воробьёвым и Флорентином.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Новый капитан «Динамо» Бальбуэна тоже ошибался в обороне, но у молодого парагвайца Роберто больше грубых ляпов. Фернандес словно летает в облаках. Теряет тех, кого должен опекать, допускает огрехи в передачах, не может навязать адекватную борьбу. Если тренер Личка хочет добиться успеха с «Динамо», команде нужен опытный центральный защитник.

Лукас Фассон («Локомотив»)

Фанаты «железнодорожников» переживали, когда увидели пару защитников Морозов – Фассон. Правильно сделали, у Лантратова было много работы против «Рубина». Голкипер выручал команду и попал в сборную тура, а Фассон постоянно ошибался в борьбе с Даку и Фамейе. Молодой бразилец Лукас – талантливый игрок, но если продолжит так играть, то Погостнов, Кузьмичев и Конти заберут его игровое время.

Полузащитники

Эли Даса («Динамо»)

Скауты московского клуба переоценили израильского правого латераля. Даса уступает в классе уругвайцу Вареле. Эли плохо держится в обороне. Даса не может связать соперника в штрафной площади и любит неаккуратно обращаться с мячом. Крайний защитник создал третий гол в ворота Шунина во втором тайме, отдал «Краснодару» ключи от уверенной выездной победы.

Александр Мартынович («Рубин»)

Появился в гибридной роли защитника и опорника. Но решение опытного тренера Рахимова насытить состав номинальными игроками обороны не спасло «Рубин». А Мартыновича ругаем конкретно за борьбу с Пиняевым, когда крошечный Сергей из «Локомотива» оставил не у дел огромного и опытного оппонента. И это не единственная ошибка Александра без мяча в Москве.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Когда тренер выбирает схему «4-1-4-1», то в опорного хавбека должен вселяться Каземиро. Но Мартинс не подчищал, не успевал накрывать контратаки, не управлял линией обороны. Кристофер пытался помочь «Спартаку» в атаке, но прозевал голевые атаки «Оренбурга». Абаскаль ждет, когда можно будет поставить Литвинова в полузащиту, а не в центр обороны.

Матео Стаматов («Пари НН»)

Удаление Александрова оспаривают, ведь не все арбитры считают, что Бакаева из «Зенита» лишили явной голевой возможности. Но красная карточка точно повлияла на ход матча «Пари НН» и «Зенита». В большинстве фаворит забил дважды. И заварил кашу левый защитник Стаматов. Болгарин пошел в обводку, и его обокрали. В атаке латераль себя тоже не показал.

Нападающие

Максим Мухин ( ЦСКА )

Непривычно здесь видеть опорного хавбека, но это традиция для тренера Федотова. Он часто меняет позиции футболистов «армейцев». Мухин в атаке ЦСКА против «Урала» остался без ударов или последних передач на Заболотного и Чалова. Также именно Мухин сыграл рукой в своей штрафной площади, что привело к победному пенальти «Урала». Мишкич не промахнулся.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

После идеальной передачи Мендеса форварду оставалось головой переправить мяч в сетку ворот. Заболотный смешно упал и отправил снаряд мимо угла ворот. Такие промахи не прощаются в поединке, в котором «Урал» нанес больше ударов по воротам, чем ЦСКА . Как и аргентинец Гайч, Заболотный не является нападающим основы для ЦСКА , если Федотов хочет вести чемпионскую борьбу.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

У Пиняева, Дзюбы и Глушенкова были удачные действия против «Рубина». Левый латераль Тикнизян активно ходил в атаку. А вот Рифат потерялся. За 57 минут у него один заблокированный удар и ни одной передачи под выстрел напарника. У Жемалетдинова много конкурентов, Сарвели, Миранчук и Изидор. Не удивимся, если в «Локомотиве» примут решение попрощаться с Рифатом.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

Молодой чех плохо подготовился к матчу против «Краснодара». Стартовый натиск «Динамо» ничего не дал. Фомин в опорной зоне не справился, так как из Захаряна неважный помощник при глубокой работе и контратаках соперника. «Краснодар» тренера Ивича правильно отреагировал на все ходы «Динамо», а вот оборона новой команды Лички допустила критическое количество ошибок. Но это следствие подготовки, выбора состава и объяснения задач главным тренером.

Удивление тура. Результаты московских клубов

У тренеров было больше месяца, чтобы изучить первых соперников и исправить ошибки прошлого сезона. Даже «Зенит» сыграл с «Пари НН» вничью по ударам в створ ворот – 2:2. Что говорить о московских клубах, которые все пропустили по два мяча. Только «Спартак» вырвал победу в добавленное время, но столичные команды были в шаге от четырех неудач в первом туре. Удивительная синхронность, причем лишь у «Динамо» был богатый соперник из числа фаворитов сезона.