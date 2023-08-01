Антисборная 2-го тура РПЛ. Спектакль Безбородова и подарок Мостового

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сегодня, 13:16

Тур удивительных перестрелок.

Вратарь

Богдан Овсянников («Крылья Советов»)

В прошлом сезоне, хотя Овсянников сыграл всего в шести турах, голкипер запомнился. Это игрок с необычной техникой. Иногда она помогает конкуренту Ломаева, но после матча с «Динамо» Иван может вернуться в основу «Крыльев Советов». Овсянников поспешил в дебюте матча сыграть на выходе, чем упростил Захаряну удар с острого угла. Тюкавину голкипер тоже не помешал.

Защитники

Вячеслав Литвинов («Сочи»)

Воспитанник «Краснодара» по привычке сыграл за родной, но теперь уже бывший клуб. «Сочи» уступил «быкам» 0:2, а второй гол на совести Литвинова. Сначала проиграл борьбу Кордобе в середине поля. Дальше Вячеслав получил шанс постелиться в подкате или нарушить правила, но испугался. Затем защитник оказался перед нападающим, но не помешал Кордобе забить ударом низом.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Опытный центральный защитник нарывался на удаление раньше, но Безбородов дождался 94-й минуты поединка. Но если суммировать все действия Семёнова, то получите железного кандидата в этот состав. Андрей почти ни разу не смог выиграть борьбу у соперников из ЦСКА . Также напарники не дождались от ветерана подсказок, которые успокоили бы команду и не довели до поражения 2:3 в безумном матче.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Евгеньев странный защитник. Весной у него было несколько сильных поединков. Казалось, что Роман прошел черную полосу, которая началась еще в «Динамо». Теперь Евгеньев основной в «Крыльях Советов», но против знакомого клуба из Москвы его команда пропустила трижды за тайм. Самарцы отыгрались, но ляпы Романа помешали получить волевую победу.

Полузащитники

Милан Гайич ( ЦСКА )

Красную карточку отменят. Но даже после заключения экспертно-судейской комиссии РФС , что Безбородов ошибся, остаются позиционные промахи Гайича. Милан проиграл борьбу Олейникову. Также серб не поймал этого же хавбека чуть раньше, когда Кучаеву пришлось неудачно вступать в борьбу. Гайич слабый правый защитник. Понятно, почему Федотов просил вернуть Марио Фернандеса.

Максим Витюгов («Крылья Советов»)

Витюгов ушел с поля без удачных действий в обороне. Центральный полузащитник «Крыльев Советов» не смог навязать борьбу Захаряну и Лаксальту. У Максима не получилось остановить Нгамалё перед третьим голом «Динамо». Осинькину хватило терпения, чтобы не убрать Витюгова сразу, но даже голевая скидка на Бейла не изменит общую оценку – хавбек ошибался.

Даниил Фомин («Динамо»)

В первом туре Фомин был близок к антисборной, но другие центральные полузащитники его опередили. Теперь очередь Даниила. «Динамо» могло выиграть первый тайм в Самаре со счетом 3:0, после такой разницы сложнее отыграться. Но Фомин оставил зацепку на ничью. Пас хавбека на соперника привел к голу «Крыльев Советов». В концовке Даниил тоже терял опекунов, что помогло самарцам сравнять счет.

Марат Быстров («Ахмат»)

Дело не только в удалении, хотя красная карточка повлияла на игру «Ахмата». Быстров вместо того, чтобы блокировать соперника, оказался у линии ворот. Марат согнул руку в локте. Если бы расположил конечность вдоль тела, то появился бы шанс отбить мяч грудью. Вместо этого зафиксировали игру рукой, Безбородов удалил Быстрова.

Нападающие

Густаво Мантуан («Зенит»)

Бакаев сыграл так беззубо, что его сняли после первого тайма. Мантуан продержался на поле дольше, но результаты похожие. У Густаво против «Ростова» ни одной передачи под удар и ни одного выстрела по воротам Песьякова. Крайний форвард не встретил сопротивления на фланге, но Мантуан сыграл очень слабо. Неудивительно, что в прошлом сезоне чаще выходил на замену.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Редко в антисборной автор гола. Но любой, кто смотрел матч «Факела» и «Локомотива», сразу понимает причины этого выбора. Дзюба толкнул защитника и забил мяч. Другой арбитр мог отменить взятие ворот, увидев фол. Этот выстрел единственный у Артёма в сторону чужих ворот. Страшный брак заставил тренера снять ветерана после перерыва. Артём мешал Пиняеву и Изидору, а позже и Глушенкову. Пока Дзюба не в форме, что с ним не раз в карьере случалось.

Андрей Мостовой («Зенит»)

На футбольном поле часто приходится сначала делать, а потом думать. Но Мостовой мог спокойно оценить перспективы Чернова, который пытался поймать мяч спиной к чужим воротам. Вместо адекватной реакции Андрей зачем-то с размаху ударил соперника по ноге. Чистый фол, а вот статистика «Зенита» запачкалась. Комличенко реализовал пенальти, «Ростов» вырвал ничью с помощью Мостового.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Схватка Карпина и Семака была чистой дуэлью наставников. И хотя Валерий Георгиевич отработал плохо, «Зенит» тоже был вялым и безыдейным. Шутка ли, у чемпионов один удар в створ за матч. Семак плохо работает на старте сезона, у его команды немало проблем. Наставнику пока везет, ведь не проигрывает. Хотя уже дважды были ничьи в основное время — в Суперкубке с ЦСКА и против «Ростова» на выходных.

Скандал тура. Шоу Безбородова и его коллег в Грозном