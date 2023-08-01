Прорыв «Брайтона» и падение МЮ. Динамика цен составов в АПЛ

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сегодня, 10:12

Два топ-клуба – на самом дне.

Авторитетный финансово-статистический футбольный портал Transfermarkt обновил данные по стоимости составов клубов Английской Премьер-Лиги. И тут есть интересные тенденции. Можно проранжировать клубы по показателю роста стоимости составов. Представленный рейтинг основывается на сумме, на которую выросла или упала стоимость игроков команд. Берется цена реальной покупки и сравнивается с той, которую футболисты стоили бы сейчас.

1. «Арсенал»

Лидером рейтинга стал «Арсенал», который в прошлом сезоне долго боролся за чемпионство, но стал вторым. Он повысил стоимость игроков на 31,1 процента, то есть на 374,54 миллиона евро. Это самый большой прирост. Мало кто ожидал, что «канониры» будут бороться за титул. В прошлом сезоне «Арсенал» потратил 155 миллионов фунтов на восьмерых футболистов. Уже этим летом он заплатил 200 миллионов за троих. Так что следующим летом попасть на вершину нынешнего рейтинга ему будет сложнее.

2. «Брайтон»

В последние несколько сезонов «Брайтон» был примером для других английских клубов. Он умудрялся регулярно находить драгоценные таланты в россыпи футболистов и получать с их продажи большую прибыль. Кажется, что «чайки» от своей стратегии не отступают.

3. «Брентфорд»

Этот клуб тоже был проницательным игроком на трансферном рынке. Повышение в классе до Премьер-Лиги значительно повысило стоимость некоторых лидеров команды. Дальнейшая грамотная стратегия позволила закрепиться в элитном дивизионе и оставила клуб рядом с вершиной этого рейтинга. Стоимость состава «Брентфорда», как и в случае с «Брайтоном», выросла более чем на 50 процентов по сравнению с тем, за какие деньги их игроки покупались.

4. «Манчестер Сити»

Нынешний успех «Манчестер Сити» легко связать с тем богатством, которое у него есть. Но эта команда на 16,5 процента дороже, чем была, когда ее состав приобретался. Да, были потрачены огромные деньги на некоторых звезд, но такие приобретения как Стоунз, Альварес вкупе с доморощенным Фоденом внесли вклад в этот рейтинг.

5. «Ливерпуль»

Вместе с ростом «Ливерпуля» увеличивалась и стоимость его футболистов. И если за некоторых клуб уже платил огромные деньги, другие приходили давно и обходились не так дорого. Например, Салах, который за годы игры на «Энфилде» существенно подорожал. А выращенные дома Александер-Арнольд и Джонс позволили закрепиться «Ливерпулю» в пятерке этого рейтинга.

6. «Астон Вилла»

В последние годы трансферный бизнес «Астон Виллы» стал намного эффективнее, что привело ее к росту в этом рейтинге. Цена Эми Мартинеса после чемпионата мира резко выросла. За счет своей игры прибавили в стоимости некоторые другие футболисты, например, Олли Уоткинс. Но этим летом бирмингемцы снова тратят по-крупному.

7. «Кристал Пэлас»

Лондонцы уверенно входят в десятку, поскольку умеют развивать таланты. В частности, там прибавили Геи, Митчелл, Олисе, Эзе и другие. «Кристал Пэлас» не только смог в прошлом сезоне удержаться в АПЛ , но и увеличил ценность состава на 36,1 процента.

8. «Ноттингем Форест»

Прошлым летом «Ноттингем Форест», поднявшийся в АПЛ , был самым активным на трансферном рынке. Ему удалось адаптироваться в лиге и закрепиться в ней. Логично, что увеличилась и стоимость состава. Главным образом благодаря тому, что цена доморощенного Бреннана Джонсона взлетела до небес.

9. «Тоттенхэм»

По ходу повествования вы, наверное, уже поняли тенденцию и логику попадания на высокие места в рейтинге. Следуя ей, вряд ли ожидали высоко увидеть «Тоттенхэм», который не славится эффективной трансферной политикой. Ее рост составил всего 8,8 процента, но в абсолютных цифрах оказался приличным. Секрет в одном имени – Харри Кейн. Он ведь считается как доморощенный футболист. Поэтому с лихвой перебивает ту толпу игроков, которые в «Тоттенхэме» только потеряли в цене.

10. «Фулхэм»

Кажется, он перестает метаться между лигами и обеспечивает себе достойную финансовую и спортивную стабильность. Даже без особых изменений в составе или каких-то прорывов «Фулхэм» увеличивает стоимость состава достаточно, чтобы попасть в топ-10.

11. «Эвертон»

На протяжении многих лет «Эвертон» символизирует неудачи на трансферном рынке: неважное соотношение вложений и результатов. Второй сезон кряду он спасался от вылета в последний момент. Тем не менее, рост стоимости игроков в среднем обеспечивается. За счет нескольких талантов, которые умудряются раскрываться в таких условиях. Например, Амаду Онана.

12. «Лутон Таун»

Это самая «дешевая» команда в АПЛ , причем с большим отставанием даже от предпоследнего места. Но неожиданное повышение в классе, которое случилось по итогам прошлого сезона, само по себе обеспечило рост стоимости игроков. Теперь состав «Лутона» оценивается на 79,6 процента выше.

13. «Ньюкасл»

С момента обретения богатых владельцев «Ньюкасл» тратит все больше и больше. Это не позволяет ему держаться высоко в таком рейтинге. Тем не менее, прибавка есть. Хоть составляет она всего 6,5 процента. Например, даже медленно начавший расти Жоэлинтон показал рост. Но чем больше «сороки» тратят, тем ниже будут в дальнейшем.

14. «Борнмут»

Этому клубу пришлось проявить определенную изворотливость, чтобы остаться в АПЛ по итогам прошлого сезона. Как результат – некоторые игроки существенно подорожали. Например, Уаттара и Траоре. Заметно выросла и стоимость Филиппа Биллинга.

15. «Бернли»

Эта команда триумфально вернулась в Премьер-Лигу, но эффекта «Лутона» не случилось. Не только из-за изначально более высокой стоимости футболистов, но и из-за существенного обновления состава. Так что общий рост получился весьма символическим.

16. «Шеффилд Юнайтед»

Почти не изменилась стоимость состава «Шеффилд Юнайтед», который вернулся в АПЛ практически с теми же игроками, с которыми вылетал. Так что есть лишь небольшой рост – около 1 миллиона евро. За этот рост ответственны Ндиайе и Ахмедходжич.

17. «Вулверхэмптон»

Это первый представитель рейтинга, который оказался в минусе. Состав «волков» оценивается сейчас на 8 миллионов евро дешевле, чем был куплен. Есть несколько футболистов, показавших рост, но основные возрастные игроки показали большое падение.

18. «Вест Хэм»

Тут тоже большая разница. Важную роль в падении цены играет возраст футболистов. Уж очень многие постарели и подешевели. Кроме того, клуб лишился Деклана Райса. А это был самый главный трансферный актив «молотобойцев».

19. «Челси»

Учитывая подход владельцев «Челси» к трансферной работе, нет ничего странного в этой позиции клуба. Стоимость состава упала более чем на 50 миллионов евро с момента покупки игроков, его формирующих. После одного из самых неудачных сезонов в АПЛ «Челси» потерял в цене футболистов в среднем 5,8 процента. В самом клубе понимают, что творится какое-то безумие, но остановить его не так просто.

20. «Манчестер Юнайтед»