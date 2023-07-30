Рэпер Jay Z заинтересован в покупке «Тоттенхэма»

Известный рэп-исполнитель Jay Z заинтересован в приобретении английского «Тоттенхэма».
Отмечается, что рэпер может возглавить американский консорциум, который в итоге выкупит клуб у нынешнего владельца Джо Льюиса примерно за 2 млрд фунтов. Льюис может быть вынужден продать актив из-за обвинений в мошенничестве, которые ему предъявили в США.
Ранее 53-летний Jay Z проявлял заинтересованность в покупке доли в лондонском «Арсенале», за который играл его любимый футболист Тьерри Анри.
Почему возможна сделка и не только с Jay Z?
Коротко.
Хозяин Тоттенхэма известный инвестор Джо Льюис (6 с лишним лярдов в кармане)
Этот дед (86 лет) башковитый до безобразия и не жадный!
Но ему сейчас в Америке грозит тюрьма и не важно какой срок (ему впарить хотят свыше 20 лет) главное для англичан наличие судимости - с ней человек не имеет право владеть, даже в разных долях (у него 70,12% пакета) клубом высших эшелонов. Поэтому дедушка и подумывает о "сливе" Тоттенхэма.
В двух словах что он натворил. Как уже мну заметил, дед мозговитый, и умел делать деньги из воздуха, т.е. на фондовой бирже..., акции.
Схема проста: инвестировал бабосы в определенные компании (вот знать бы в какие надо вкладываться...))) и сажал в Совет Директоров своих людей для владения ситуацией внутри т.е. получал инсайдерскую инфу, а дальше дело техники, при наличии мозгов...
Например.
Даже своим пилотам намекнул, что акции одной фармацевтической компании будут расти. Вывод Дед сделал на основании заключения клинических испытаний одного лекарства, которые держались в секрете.
Одолжил пилотам по 500 тыщщщщ. зелёными, те купили акции, через время объявили о чудо лекарстве, на фондовом рынке всплеск стоимости ценных бумаг на 17%%.
Пилоты продали акции, получили по 85 тыс., сколько деду отстегнули история умалчивает, по-любому подработка для летчиков получилась неплохая, даже с учетом вычета налогов.
Таким образом дедуган мог делать подарки знакомым своего круга, расплачиваться за какие-то услуги, при этом себя не забывать.
А по-крупному...
Вот такие дела, так что продажа зависит от почти 30 - ти ему предъявленных обвинений.
Не знаю как у них, а у нас даже срок не получишь, например пойдёшь на "Мировое соглашение" - судимость.
Естественно, попади Джо с Багам в манхэттенскую федеральную тюрьму цена клуба резко упадёт.
Почему возможна сделка и не только с Jay Z?
Коротко.
Хозяин Тоттенхэма известный инвестор Джо Льюис (6 с лишним лярдов в кармане)
Этот дед (86 лет) башковитый до безобразия и не жадный!
Но ему сейчас в Америке грозит тюрьма и не важно какой срок (ему впарить хотят свыше 20 лет) главное для англичан наличие судимости - с ней человек не имеет право владеть, даже в разных долях (у него 70,12% пакета) клубом высших эшелонов. Поэтому дедушка и подумывает о "сливе" Тоттенхэма.
В двух словах что он натворил. Как уже мну заметил, дед мозговитый, и умел делать деньги из воздуха, т.е. на фондовой бирже..., акции.
Схема проста: инвестировал бабосы в определенные компании (вот знать бы в какие надо вкладываться...))) и сажал в Совет Директоров своих людей для владения ситуацией внутри т.е. получал инсайдерскую инфу, а дальше дело техники, при наличии мозгов...
Например.
Даже своим пилотам намекнул, что акции одной фармацевтической компании будут расти. Вывод Дед сделал на основании заключения клинических испытаний одного лекарства, которые держались в секрете.
Одолжил пилотам по 500 тыщщщщ. зелёными, те купили акции, через время объявили о чудо лекарстве, на фондовом рынке всплеск стоимости ценных бумаг на 17%%.
Пилоты продали акции, получили по 85 тыс., сколько деду отстегнули история умалчивает, по-любому подработка для летчиков получилась неплохая, даже с учетом вычета налогов.
Таким образом дедуган мог делать подарки знакомым своего круга, расплачиваться за какие-то услуги, при этом себя не забывать.
А по-крупному...
Вот такие дела, так что продажа зависит от почти 30 - ти ему предъявленных обвинений.
Не знаю как у них, а у нас даже срок не получишь, например пойдёшь на "Мировое соглашение" - судимость.
Естественно, попади Джо с Багам в манхэттенскую федеральную тюрьму цена клуба резко упадёт.