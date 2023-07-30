Рэпер Jay Z заинтересован в покупке «Тоттенхэма»

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сегодня, 12:57

Известный рэп-исполнитель Jay Z заинтересован в приобретении английского «Тоттенхэма».

Отмечается, что рэпер может возглавить американский консорциум, который в итоге выкупит клуб у нынешнего владельца Джо Льюиса примерно за 2 млрд фунтов. Льюис может быть вынужден продать актив из-за обвинений в мошенничестве, которые ему предъявили в США .

Ранее 53-летний Jay Z проявлял заинтересованность в покупке доли в лондонском «Арсенале», за который играл его любимый футболист Тьерри Анри.