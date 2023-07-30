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Рэпер Jay Z заинтересован в покупке «Тоттенхэма»

сегодня, 12:57

Известный рэп-исполнитель Jay Z заинтересован в приобретении английского «Тоттенхэма».

Отмечается, что рэпер может возглавить американский консорциум, который в итоге выкупит клуб у нынешнего владельца Джо Льюиса примерно за 2 млрд фунтов. Льюис может быть вынужден продать актив из-за обвинений в мошенничестве, которые ему предъявили в США.

Ранее 53-летний Jay Z проявлял заинтересованность в покупке доли в лондонском «Арсенале», за который играл его любимый футболист Тьерри Анри.

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Все комментарии
Девижн
Девижн
сегодня в 17:49
Если что, это видео можно удалить.
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:46, ред.
Да мне то в принципе фиолетово какого цвета костюм)...я сторонник принципа целесообразности...кстати в родном городе Jay Z Нью-Йорке тоже есть районы куда лучше не заходить в таком костюме, белым и туристам...так что аргументы хороши, но голову надо включать в любой точке мира...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:37
В чём связь костюма светлого оттенка фиолетового и чего-либо с этим связанного?

В старые времена фиолетовый был дорогим цветом, в некоторые периоды был только для высшей знати. В Восточной Римской Империи/Византии фиолетовый был одним из главным цветов, в том числе в армии.

А розовый цвет в прошлом считался более мужественным чем синий и поэтому мальчики носили одежду розового цвета, девочки - светло-синего (во многих странах, и лишь в последствии стало наоборот).

В Российской Федерации особых предубеждений насчёт цветов нет. Те кто может начать "предъявлять" посторонним по поводу этого или чего-либо другого связанного с внешним видом могут найти какую угодно причину чтобы начать необоснованную агрессию.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:29
Жжёшь батенька....))
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:26, ред.
А по цвету костюма так сразу и не подумаешь))...в Жулебино метров 100 прошёл бы в таком костюме без проблем, не более)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:15
Его нет в Совете директоров ПАО "Газпром"!)......
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:11
Главное голос найти, а за детьми дело не заржавеет))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:10, ред.
Вполне возможно и продадут, тем более он сам походу не искушен в этих делах.
Почему возможна сделка и не только с Jay Z?

Коротко.
Хозяин Тоттенхэма известный инвестор Джо Льюис (6 с лишним лярдов в кармане)
Этот дед (86 лет) башковитый до безобразия и не жадный!

Но ему сейчас в Америке грозит тюрьма и не важно какой срок (ему впарить хотят свыше 20 лет) главное для англичан наличие судимости - с ней человек не имеет право владеть, даже в разных долях (у него 70,12% пакета) клубом высших эшелонов. Поэтому дедушка и подумывает о "сливе" Тоттенхэма.

В двух словах что он натворил. Как уже мну заметил, дед мозговитый, и умел делать деньги из воздуха, т.е. на фондовой бирже..., акции.

Схема проста: инвестировал бабосы в определенные компании (вот знать бы в какие надо вкладываться...))) и сажал в Совет Директоров своих людей для владения ситуацией внутри т.е. получал инсайдерскую инфу, а дальше дело техники, при наличии мозгов...

Например.
Даже своим пилотам намекнул, что акции одной фармацевтической компании будут расти. Вывод Дед сделал на основании заключения клинических испытаний одного лекарства, которые держались в секрете.

Одолжил пилотам по 500 тыщщщщ. зелёными, те купили акции, через время объявили о чудо лекарстве, на фондовом рынке всплеск стоимости ценных бумаг на 17%%.

Пилоты продали акции, получили по 85 тыс., сколько деду отстегнули история умалчивает, по-любому подработка для летчиков получилась неплохая, даже с учетом вычета налогов.

Таким образом дедуган мог делать подарки знакомым своего круга, расплачиваться за какие-то услуги, при этом себя не забывать.

А по-крупному...

Вот такие дела, так что продажа зависит от почти 30 - ти ему предъявленных обвинений.

Не знаю как у них, а у нас даже срок не получишь, например пойдёшь на "Мировое соглашение" - судимость.

Естественно, попади Джо с Багам в манхэттенскую федеральную тюрьму цена клуба резко упадёт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Jay-Z женат и является отцом троих детей.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:47
Всё, мну понял где Золотая Антилопа!
Надоть найти голосистую шоколадку и можно смело открывать счет на Багамах!
Спасибо за ролик, пианистка подняла давление в нижней, полой вене...))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:43
Скорее сын Кипелова купит Зенит
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:40
Если интересно познакомиться с его музыкой, рекомендую данную песню и музыкальное видео.
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:33
Что то мне подсказывает, что не продадут ему Тоттенхэм))...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:31
Вообще то согласен, удивительно!
Мона латентный сторонник здоровых, половых связей?)
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:28
Ну и правильно)...не в гроб же...кстати почему он до сих пор Jay Z, а не просто Jay ?)...рискует малый...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:26
Пару лярдов...
А мы не скупердяи, всё заработанное непосильным - в жизнь!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:24
Спасибо за ответ!
Это обнадёживает!
Надо подумать - в детсаду мну всегда заставляли читать стишки, но мне это надоедало и я начинал безголосьем петь их и после новогоднего утренника попал в бан к воспитательнице, которой вынесли какой то выговор, за слабую подготовку новогоднего номера...
Вот чувствую деньги протекают сквозь пальцы, но не пойму где!))
Futurista
Futurista ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 15:23, ред.
За 37 лет начитал...накопил...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:17
Насколько знаю он только читает рэп, но есть рэперы которые ещё и поют.
sir_Alex
sir_Alex ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 14:52
Или ZOV.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 14:38
Jay Z видимо негде хранить свои музыкальные награды, а у Тоттенхема как раз музей пустует.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:37
Надо тоже репчик записать, ничего себе реперы зарабатывают
Шуnя771
Шуnя771 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 13:59
Вы хотели сказать не там поем?))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:27
Не там мы работаем за копейки.))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 13:08
И будет Тоттенхэм Z клуб называться
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:01
Ну ничего себе,рэпер хочет футбольный клуб купить!!!
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