10 лучших тренеров сезона 2022/23. Рейтинг без Клоппа, Дешама и тен Хага

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вчера, 22:12

Поспорим о главных менеджерах.

Раз клубный сезон был разделен катарским чемпионатом мира, то логично в десятку включить также героев мундиаля. Но важно не забывать и о клубных подвигах. Известное издание ESPN представило свою десятку лучших тренеров. Именно несогласие с их выбором заставляет сделать другой выбор, ведь у экспертов Анчелотти очутился на втором месте. Клопп оказался выше чемпиона мира. А человек, который не смог пройти «Севилью», выше финалиста Лиги чемпионов. Разумеется, смело не соглашайтесь в комментариях и переставляйте наставников местами, так как в этом суть любого рейтинга – развлечься, похвалив достойных тренеров.

1 место. Хосеп Гвардиола

Начнем нетипично, с первой строчки. Тут все скучно. Хосеп Валентинович выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Требл говорит в его пользу, как и переход на необычную схему «3-2-4-1». Как и эксперименты со Стоунзом в опорной зоне и Грилишем как левым латералем. Холанд тоже заиграл и побил много рекордов. Гвардиола герой сезона, а еще тренер с наследниками.

2 место. Лионель Скалони

А почему чемпион мира, победивший в Катаре с командой, которая изначально не была главным фаворитом, должен быть ниже? Несколько лет назад Скалони едва не убили. Нерадивый автомобилист сбил тренера, который ехал на велосипеде в Испании. Но Лионель выжил, а затем сплотил вокруг себя аргентинцев, подарив Месси то, чего у тезки не было – искреннюю любовь родного народа.

3 место. Лучано Спаллетти

Пока всё просто. Спаллетти сделал «Наполи» чемпионами Италии, чего не было со времен Марадоны. Диего испытывал организм алкоголем, наркотиками и скандалами с любовницами, здоровья на долгую жизнь не хватило, поэтому большой праздник в шумном Неаполе прошел без него. Теперь Кварацхелия, Осимхен, Ди Лоренцо и Лоботка всегда будут желанными гостями в любом заведении знаменитого города. Спаллетти тоже герой, еще и хитрый – ушел в отпуск непобежденным. Если не считать неудачу в ЛЧ , но все не без греха.

4 место. Микель Артета

Вот здесь можем сами с собой поспорить, поскольку выше мог расположиться Симоне Индзаги. У Артеты есть футбольные грехи. Проиграл в АПЛ Гвардиоле, уступил в Лиге Европы. Но Микель реанимировал «Арсенал». Просто посмотрите на набранные в чемпионате очки от года к году – 61, 69 и 84. Есть качественный скачок. Зинченко и Салиба помогли изменить игру «канониров», спустя годы вернулись в Лигу чемпионов. Это тренерский успех.

5 место. Симоне Индзаги

Знаем, что «Интер» ради побед в кубках жертвовал Серией А, но даже в чемпионате была видна тренерская рука. Обыграли в Суперкубке «Милан», в кубке «Фиорентину», а затем едва не хлопнули «Манчестер Сити» на последних минутах в Стамбуле. Имея ограниченные ресурсы – «Интер» не «Реал» по составу, теряя футболистов и не получая усиления, Индзаги умудрился создать боеспособную команду. Разговоры о жребии ЛЧ оставьте Гальтье и компании. Индзаги критиковали, но он выдержал давление.

6 место. Златко Далич

В свежем рейтинге ФИФА Аргентина на первом месте, у них равное количество очков с Францией. Дальше Бразилия, Англия и Бельгия, неудачники чемпионата мира. И на высоченной шестой строчке Хорватия. Пусть им не повезло в финале Лиги Наций – Луис Энрике оставил де ла Фуэнте приличную команду, а Симон умело сыграл в серии пенальти, сборная Модрича после призового места на чемпионате мира была в шаге от престижного трофея. Далич, не имея ресурсов англичан и французов, выжал из хорватов максимум.

7 место. Эдди Хау

У ПСЖ и «Баварии» много денег, а их футбол справедливо вызывал споры. «Ньюкасл» получил спонсора, который выдал Хау средства для усиления состава. Но «сороки» пока не классический «денежный мешок», как «Челси» Боэли. Зато вышли в Лигу чемпионов, в отличие от коллег из Лондона. Фанаты «Ньюкасла» натерпелись с предыдущим жадным владельцем клуба, а теперь радуются. Хау проделал изумительную работу. И речь не только о подвигах Триппьера на правом фланге.

8 место. Роберто Де Дзерби

Тут положимся на вкус Хосепа Гвардиолы, который так описал наставника «Брайтона»:

Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за последние двадцать лет. Он уникален. Когда Роберто приехал в АПЛ , я ждал положительного эффекта, но не думал, что он управится так быстро.

Итальянец в этом списке, поскольку подхватил тренерский «Брайтон» и развил команду, которая без бюджета для Лиги чемпионов показывает смелый атакующий футбол. Де Дзерби будет сложно, ведь «чайки» теряют классных мастеров, но первый сезон в АПЛ ему удался.

9 место. Хави Эрнандес

Хави не прошел МЮ в Лиге Европы, позор ему и команде. Но одновременно ведет работу с коллективом, который в худшем положении, чем бывший клуб Роналду. У «Барселоны» нет денег, но умудрились усилить состав. Хави убедил Левандовского, это тоже надо уметь. Вокруг снуют тени больших скандалов, вроде дела Негрейры, но Эрнандес обошел «Реал» в Ла Лиге. Конечно, не всегда «Барселона» была хороша, но если оценивать строго тренерскую работу, то Хави справился. Может лучше, должен это показать в ЛЧ , где не вышел из группы, за что получал на орехи. Но молодому тренеру было сложнее, чем многим коллегам, вроде Клоппа в «Ливерпуле» и Тухеля в «Баварии». И он завоевал авторитет, к нему идут игроки, вроде Гюндогана.

10 место. Карло Анчелотти

Здесь возможность для широкой дискуссии. Выбор от тренера сборной Марокко Реграги до наставников, вроде Сарри – у него второе место в Серии А с «Лацио». Также нет сомнений в классе Анчелотти, Клоппа и тен Хага. Но они не главные герои прошлого сезона. «Ливерпуль» вне ЛЧ . А для МЮ важнее поражения от «горожан» в финале Кубка, от «Севильи» в Лиге Европы и от «Брентфорда» в АПЛ , чем наличие Кубка Лиги, которым Фергюсон часто брезговал. Тен Хаг окажется в подобной десятке, когда МЮ будет реально претендовать на победу в чемпионате и не проиграет 0:7 «Ливерпулю».