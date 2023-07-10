Рамсдейл — самый дорогостоящий голкипер мира

Футболист «Арсенала» Аарон Рамсдейл стал самым дорогостоящим вратарем мира (78,6 млн евро). Исследование проведено организацией CIES Football Observatory.
На втором месте оказался Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (75,3 млн), топ-3 замкнул Алиссон из «Ливерпуля» (66,8 млн).
Ранее сообщалось, что Доннарумма планирует покинуть парижский клуб.
Что мало таких было в Англии. О всяких Хартах и Батлендах уже забыли.
Вон съездил Харт в Италию в Торино и все увидели, что это непросто слабый вратарь, а редкое днище.
Что мало таких было в Англии. О всяких Хартах и Батлендах уже забыли.
Вон съездил Харт в Италию в Торино и все увидели, что это непросто слабый вратарь, а редкое днище.
Ещё хороши были Куртуа с Тер Стегеном, но их так же продавать не будут
Ещё хороши были Куртуа с Тер Стегеном, но их так же продавать не будут
А вообще, при Артете, состав Арсенала заметно прибавил в цене, и на данный момент в АПЛ наш состав уступает только чемпиону МС, но на днях должны официально подписать Райса и Тимбера, так что можем и их обойти.
А Раймсделу желаю по-больше "сухарей" в новом сезоне!!!!
А вообще, при Артете, состав Арсенала заметно прибавил в цене, и на данный момент в АПЛ наш состав уступает только чемпиону МС, но на днях должны официально подписать Райса и Тимбера, так что можем и их обойти.
А Раймсделу желаю по-больше "сухарей" в новом сезоне!!!!