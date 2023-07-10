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Рамсдейл — самый дорогостоящий голкипер мира

вчера, 12:41

Футболист «Арсенала» Аарон Рамсдейл стал самым дорогостоящим вратарем мира (78,6 млн евро). Исследование проведено организацией CIES Football Observatory.

На втором месте оказался Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (75,3 млн), топ-3 замкнул Алиссон из «Ливерпуля» (66,8 млн).

Ранее сообщалось, что Доннарумма планирует покинуть парижский клуб.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:33, ред.
Я конечно и болельщик Арсенала, и кайфую периодически от его нереальных сейвов, но назвать его самым дорогим…даже и не знаю.

А вообще, при Артете, состав Арсенала заметно прибавил в цене, и на данный момент в АПЛ наш состав уступает только чемпиону МС, но на днях должны официально подписать Райса и Тимбера, так что можем и их обойти.

А Раймсделу желаю по-больше "сухарей" в новом сезоне!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:32
Фигня какая-то а не топ, Доннарумма был неплох, пока не перешёл в ПСЖ, ну а там у него и работы немного, возможно какие-то навыки уже атрофировались, плюс его фееричные косяки видел весь мир, так что рисковать за такую цену вряд ли кто-то станет. Алиссон традиционно хорош, но в последнем сезоне косяки таки появились, несколько из них, как в игре с Реалом можно считать значимыми, а число мертвых мячей, которые он вытаскивает, вообще несравнимо с этими косяками, бьёт по делу пожалуй их значимость, так что частичка Кариуса вселилась и в него, но как вратарь он ооочень значим для Ливерпуля. Эдерсон, пожалуй, тоже крутой перец, но в отличие от соотечественника, часто скучает в раме, серьезной проверки на очко уже давненько не было, так что актуальность скиллов под вопросом, ну а Рамсдейл вообще отродясь такой проверки не получал, вот сейчас поиграет в ЛЧ сезончик, дост Бог не херня-группа Арсеналу достанется, чтоб прошли крещение огнем и мячом так сказать, тогда, если что, и можно будет за него какую-то объективную цену заряжать. А, пока что вышний пост - туфта тк Эдерсона с Алиссоном никто не продаст, Рамсдейла покупать никто не собирается, предпочтут условного Иллана Мелье, у которого и со скиллами порядок и денег много не запросят ТК серьезной проверки не проходил.
Ещё хороши были Куртуа с Тер Стегеном, но их так же продавать не будут
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 14:18
Transfermarkt как-то более объективен.
dadrail
dadrail
вчера в 14:15
Да уж... хороший вратарь должен хорошо и стоить... но цены конечно задраны до предела.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:06
Ничего себе,очень приличная сумма !!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 13:05
Да очередной распиаренный английский кипер, который через пару лет окажется в чемпионшипе.
Что мало таких было в Англии. О всяких Хартах и Батлендах уже забыли.
Вон съездил Харт в Италию в Торино и все увидели, что это непросто слабый вратарь, а редкое днище.
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