Самые дорогие составы в АПЛ. «Арсенал» – на вершине, МС – второй, «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» – не в топ-5

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сегодня, 13:08

Расстановка сил меняется.

На протяжении последних шести сезонов самый дорогой состав в АПЛ был у «Манчестер Сити» — неудивительно, что с таким крепким костяком «горожане» раз за разом брали трофеи. Сейчас в топе новый лидер. Рассказываем, кто из английских грандов подходит к новому чемпионату с самыми дорогими составами. Спойлер – «Ньюкасла», который занял 4-е место в минувшем чемпионате, в первой пятерке нет – нет там и «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» — 833,8 млн евро

Открывают топ-5 «красные дьяволы» — при этом для них трансферная кампания еще не завершена. Как минимум манкунианцы готовят сделку по вратарю «Интера» Андре Онану – 27-летний камерунец должен стать новым первым номером англичан на долгие годы, поскольку летом завершилось сотрудничество с Давидом Де Хеа. И с последним могли продлить контракт – но решили найти более подходящую для Эрика тен Хага кандидатуру.

В графе «приобретения» значится только хавбек Мэйсон Маунт – «аристократам» за полузащитника вывалили 64,2 млн евро. Вместе с тем «Юнайтед» ищут форварда – его подписание позволило бы вернуть Маркуса Рэшфорда на позицию вингера.

Проблема МЮ в том, что их ресурсы ограничены. По слухам, Глейзеры не намерены тратиться на команду, которую хотят продать – но переговоры затягиваются, из-за чего клуб оказался в подвешенном состоянии.

К слову, продвинуться в переговорах с «Интером» по Онане это не помешало – да и на острие присматривают форварда «Аталанты» Расмуса Хёйлунда. Эти приобретения поднимут МЮ в тройку.

«Ливерпуль» — 846,8 млн евро

Главные проблемы команды Юргена Клоппа в минувшем сезоне – системный кризис плюс центр поля. В эту ось мерсисайдцам с их агрессивным прессингом нужны более качественные исполнители. Зимой у «красных» была надежда найти нового лидера на долгие годы в лице Джуда Беллингема, но тот выбрал «Реал».

А «Ливерпуль» переключился на альтернативные варианты. Из «Лейпцига» забрали талантливого и прогрессирующего венгра Доминика Собослаи, который котируется порталом Transfermarkt на уровне 50 млн евро. Вместе с ним новый костяк полузащиты команды образует Алексис МакАллистер.

К слову, мерсисайдцы могли оказаться и выше – но перестройка идет полным ходом, после закупки в группу атаки команда попрощалась с Роберто Фирмино, также ушли Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, из аренды в «Юве» вернулся Артур. К закрытию летнего трансферного окна могут потерять еще и Фабиньо с Хендерсоном – обоих хотят видеть в Саудовской Аравии. Замену бразильцу «красные» выбирают из Филлипса, Гравенберха и Амрабата – так что трансферная стоимость состава «Ливерпуля» еще изменится не раз.

«Челси» — 868,5 млн евро

Было больше. «Аристократы» знатно повеселились зимой, закупившись на более чем полмиллиарда евро – теперь клубу потребовалось провести чистку состава, чтобы начать формировать новый костяк.

Сильно лондонцам помогли в Саудовской Аравии – на Ближний Восток отправились Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Нголо Канте, близок к трансферу был Хаким Зиеш. Помимо них в списке потерь – Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Сесар Аспиликуэта, Фофана, Бакайоко, Фелиш и др. И это еще «Челси» не договорился с «Марселем» о трансфере Обамеянга.

При этом в направлении Лондона отправились Кристофер Нкунку, Николас Джексон и Анджело – вместе они прибавляют «синим» 123 млн евро к совокупной трансферной стоимости. И позволяют «аристократам» остаться на 3-м месте.

«Манчестер Сити» — 1,19 млрд евро

И все же «горожане» потеряли лидерство. Хотя состав у «небесно-голубых» чемпионский. Тут и Эдерсон на 40 млн евро, и ось центрбеков совокупной стоимостью в 225 млн, и Холанд с Фоденом, ценник на которых – свыше 100 млн.

Однако в составе МС начинается перестройка. Интересы аравийских клубов дошли и до игроков этой команды – шейхов интересуют Рияд Марез и Бернарду Силва, Кайла Уокера готова забрать «Бавария», в «Барселону» уже перебрался Илкай Гюндоган. Сами «горожане» пока приобрели лишь Матео Ковачича.

В любом случае позиции «Сити» пока пошатнулись несильно – это все тот же железный претендент на чемпионство и один из кандидатов на победу в ЛЧ . Помешать может разве что истощение – в минувшей кампании, которая принесла англичанам требл, подопечные Хосепа Гвардиолы оставили все свои силы и эмоции.

«Арсенал» — 1,21 млрд евро

Чемпионство молодой и дерзкой команды в кампании-22/23 – это было бы красиво. Реальность оказалась куда суровее – чтобы не потерять позиции и продолжить борьбу за титул, необходимо сохранить действующих лидеров и организовать соответствующее усиление. Ради этого «канониры» решили раскошелиться.

Так, лондонцы провернули уже 3 сделки. Самая дорогая – с «Вест Хэмом» по Деклану Райсу (100+5 млн фунтов). 75 миллионов выложили «Челси» за Кая Хаверца, еще 40 потратили на 22-летнего центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. Каждое из приобретений – большой плюс для возможности ротации. Теперь в центре обороны есть кому сменить Салиба и Магальяеса, в опорной зоне появился выбор между Жоржиньо, Партеем и Райсом, а Хаверц позволит Жезусу восстанавливаться после напряженных отрезков – немец может выходить и на острие.