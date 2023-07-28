Легендарный испанец завершил карьеру. Вспоминаем подвиги Сильвы, Сеска и Торреса в АПЛ

Рейтинг очень ярких футболистов.
В АПЛ хватало крутых испанцев. Упоминания заслужили Рейна, Кампо и Луис Гарсия. Рейес и Мичу, Пике и Йерро оставили свой след. Не у всех были длительные отношения с британским спортом, но испанцы сделали английский футбол намного ярче. Вспомним знаковых футболистов.
11-е место. Санти Касорла («Арсенал»)
Хавбек «Арсенала» перенес серию опасных операций. Подхватил инфекцию, которая навредила сухожильям, но не стал инвалидом, как предрекали врачи. Касорла показал характер и вернулся в футбол. Но из-за травм карьера в «Арсенале» получилась короче, чем могла. Воспитанник «Овьедо» и звезда «Вильярреала» дрался там, где многие сдаются. Провел в АПЛ несколько классных лет.
10-е место. Микель Артета («Эвертон» и «Арсенал»)
Тренер «канониров» был хавбеком «Рейнджерс» и «Эвертона», отдал много сил в борьбе «ирисок» за место под солнцем АПЛ. Наверное, ему стоило раньше поискать клуб, где можно выигрывать трофеи, хотя бы кубковые, как с «Арсеналом». Но Артету традиционно недооценивали, в «Барселоне» и ПСЖ не задержался. Будет компенсировать неудачи на поле успехами в роли главного тренера.
9-е место. Диего Коста («Челси» и «Вулверхэмптон»)
Играл за «Челси» недолго, ушел из-за конфликта. Зато дважды Диего был чемпионом. А вот попытка стать звездой «Вулверхэмптона» не увенчалась успехом. «Волки» объявили об уходе 34-летнего нападающего. Зато фанаты «Челси» вспомнили славные деньки, когда на острие команды появился убийца чужих надежд. Коста не самый высококлассный форвард, но это мастер борьбы и уловок.
8-е место. Фернандо Торрес («Ливерпуль» и «Челси»)
Чемпион Европы и мира ошибся, когда перешел из «Ливерпуля» в «Челси». Но сумма трансфера не оставила выбора. В Лондоне Торреса словно подменили. У него появились комплексы у чужих ворот. Потратил время на адаптацию, зато выиграл с «Челси» ЛЧ и ЛЕ. Не хватает победы в АПЛ, но есть что вспомнить. Эль Ниньо времен «Ливерпуля» — один из самых искусных форвардов в истории АПЛ, пусть его результативность и не была рекордной.
7-е место. Хуан Мата («Челси» и МЮ)
В золотом поколении испанцев столько великолепных мастеров, что на второй план уходили такие футболисты как Хуан. А ведь Мата вместе с Торресом был одновременно чемпионом мира, Европы, победителем ЛЧ и ЛЕ. Воспитанник «Реала» не стал исполнителем «Галактикос», зато заиграл в «Валенсии». И в «Челси» не затерялся. Лишь в МЮ было сложнее, но провел 11 лет в АПЛ, что делает Хуана одной из испанских легенд дивизиона. У Маты невероятно умные передачи.
6-е место. Родри («Манчестер Сити»)
В итоге поднимется еще выше. Победитель Лиги чемпионов – звезда АПЛ. В элитной лиге Англии три десятка испанцев, но у Родри заслужено самые высокие оценки. Гвардиола дополнил игру Родри в опорной зоне экспериментами, запомнилась связка с защитником Стоунзом. В новом сезоне Родри станет еще важнее, ведь надо компенсировать потерю Гюндогана и не забывать, что Де Брюйне не молодеет. В «Манчестер Сити» испанца очень уважают.
5-е место. Давид Де Хеа (МЮ)
Мог стать наследником Касильяса, но не получилось. Данные у Давида изумительные, что подметил Фергюсон, когда искал нового голкипера. Но если Шмейхель и ван дер Сар это бойцы, то Де Хеа не хватило чемпионского характера. Тен Хаг отпустил ветерана свободным агентом и пригласил рискового камерунца Онана. У африканского голкипера опасный стиль игры, но у Андре железная вера в себя. А Де Хеа ошибался и теперь ищет новый клуб.
4-е место. Сезар Аспиликуэта («Челси»)
Баск не самый талантливый в списке, но его многолетняя карьера в АПЛ подтверждает, что если футболист упрямый, трудолюбивый и нашел свою команду, то выиграет много трофеев. Аспиликуэта поднимал над головой Кубок чемпионов, выигрывал кубок УЕФА, покорял АПЛ. Сезар играл справа и в центре обороны. Был капитаном «Челси». Лондонцы отпустили ветерана в «Атлетико», но в столице Англии Сезара не забудут, это легенда «аристократов».
3-е место. Хаби Алонсо («Ливерпуль»)
Тренер «Байера» провел в АПЛ меньше матчей, чем многие соотечественники, но хватает 143 поединков, чтобы констатировать уникальность Алонсо. В «Ливерпуле» Хаби помог Бенитесу выиграть Лигу чемпионов в Стамбуле, стал частью величайшей победы «красных» над «Миланом». Алонсо среди самых умных футболистов поколения, что успешно доказал в «Реале» и «Баварии». Если будущий сезон сложится удачно, Хаби может заменить Анчелотти в «Реале».
2-е место. Сеск Фабрегас («Арсенал» и «Челси»)
«Барселона» отдала «Арсеналу» невероятного хавбека. Пусть с возрастом мастер голевых передач растерял часть магии, Фабрегас стал полноправной звездой большого футбола в АПЛ. А переход в «Челси» позволил дважды выиграть АПЛ. Если в «Арсенале» Сеск был на правах Кейна, только с мелкими кубковыми победами, то в сборной Испании и «Барселоне» добрал крупных трофеев, прежде чем показать себя в составе «Челси». Уважаемый игрок с отличным чувством юмора.
1-е место. Давид Сильва («Манчестер Сити»)
Четырехкратный чемпион Англии и обладатель множества кубков. После 309 матчей в АПЛ олицетворяет целую эпоху становления чемпионского «Манчестер Сити». Эра правления «горожан» продолжается без Яя Туре и Давида Сильвы, но шустрый атакующий хавбек по прозвищу Китаец среди легенд АПЛ. У испанца мама родом из Японии, но в испанской глубинке в детали не вникали, поэтому стал Китайцем. Сильва помог «Манчестер Сити» стать чемпионом, успешно менял позиции, как любит Гвардиола. Единственное сожаление, что после 10 лет в Англии не выиграл Лигу чемпионов.
Теперь Давид Сильва принял решение завершить карьеру после выступлений за «Реал Сосьедад». 10 из 11 легенд из списка покинули клубы АПЛ, поэтому скауты снова посматривают на богатый кадрами испанский рынок.