Легендарный испанец завершил карьеру. Вспоминаем подвиги Сильвы, Сеска и Торреса в АПЛ

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сегодня, 16:03

Рейтинг очень ярких футболистов.

В АПЛ хватало крутых испанцев. Упоминания заслужили Рейна, Кампо и Луис Гарсия. Рейес и Мичу, Пике и Йерро оставили свой след. Не у всех были длительные отношения с британским спортом, но испанцы сделали английский футбол намного ярче. Вспомним знаковых футболистов.

11-е место. Санти Касорла («Арсенал»)

Хавбек «Арсенала» перенес серию опасных операций. Подхватил инфекцию, которая навредила сухожильям, но не стал инвалидом, как предрекали врачи. Касорла показал характер и вернулся в футбол. Но из-за травм карьера в «Арсенале» получилась короче, чем могла. Воспитанник «Овьедо» и звезда «Вильярреала» дрался там, где многие сдаются. Провел в АПЛ несколько классных лет.

10-е место. Микель Артета («Эвертон» и «Арсенал»)

Тренер «канониров» был хавбеком «Рейнджерс» и «Эвертона», отдал много сил в борьбе «ирисок» за место под солнцем АПЛ . Наверное, ему стоило раньше поискать клуб, где можно выигрывать трофеи, хотя бы кубковые, как с «Арсеналом». Но Артету традиционно недооценивали, в «Барселоне» и ПСЖ не задержался. Будет компенсировать неудачи на поле успехами в роли главного тренера.

9-е место. Диего Коста («Челси» и «Вулверхэмптон»)

Играл за «Челси» недолго, ушел из-за конфликта. Зато дважды Диего был чемпионом. А вот попытка стать звездой «Вулверхэмптона» не увенчалась успехом. «Волки» объявили об уходе 34-летнего нападающего. Зато фанаты «Челси» вспомнили славные деньки, когда на острие команды появился убийца чужих надежд. Коста не самый высококлассный форвард, но это мастер борьбы и уловок.

8-е место. Фернандо Торрес («Ливерпуль» и «Челси»)

Чемпион Европы и мира ошибся, когда перешел из «Ливерпуля» в «Челси». Но сумма трансфера не оставила выбора. В Лондоне Торреса словно подменили. У него появились комплексы у чужих ворот. Потратил время на адаптацию, зато выиграл с «Челси» ЛЧ и ЛЕ . Не хватает победы в АПЛ , но есть что вспомнить. Эль Ниньо времен «Ливерпуля» — один из самых искусных форвардов в истории АПЛ , пусть его результативность и не была рекордной.

7-е место. Хуан Мата («Челси» и МЮ )

В золотом поколении испанцев столько великолепных мастеров, что на второй план уходили такие футболисты как Хуан. А ведь Мата вместе с Торресом был одновременно чемпионом мира, Европы, победителем ЛЧ и ЛЕ . Воспитанник «Реала» не стал исполнителем «Галактикос», зато заиграл в «Валенсии». И в «Челси» не затерялся. Лишь в МЮ было сложнее, но провел 11 лет в АПЛ , что делает Хуана одной из испанских легенд дивизиона. У Маты невероятно умные передачи.

6-е место. Родри («Манчестер Сити»)

В итоге поднимется еще выше. Победитель Лиги чемпионов – звезда АПЛ . В элитной лиге Англии три десятка испанцев, но у Родри заслужено самые высокие оценки. Гвардиола дополнил игру Родри в опорной зоне экспериментами, запомнилась связка с защитником Стоунзом. В новом сезоне Родри станет еще важнее, ведь надо компенсировать потерю Гюндогана и не забывать, что Де Брюйне не молодеет. В «Манчестер Сити» испанца очень уважают.

5-е место. Давид Де Хеа ( МЮ )

Мог стать наследником Касильяса, но не получилось. Данные у Давида изумительные, что подметил Фергюсон, когда искал нового голкипера. Но если Шмейхель и ван дер Сар это бойцы, то Де Хеа не хватило чемпионского характера. Тен Хаг отпустил ветерана свободным агентом и пригласил рискового камерунца Онана. У африканского голкипера опасный стиль игры, но у Андре железная вера в себя. А Де Хеа ошибался и теперь ищет новый клуб.

4-е место. Сезар Аспиликуэта («Челси»)

Баск не самый талантливый в списке, но его многолетняя карьера в АПЛ подтверждает, что если футболист упрямый, трудолюбивый и нашел свою команду, то выиграет много трофеев. Аспиликуэта поднимал над головой Кубок чемпионов, выигрывал кубок УЕФА , покорял АПЛ . Сезар играл справа и в центре обороны. Был капитаном «Челси». Лондонцы отпустили ветерана в «Атлетико», но в столице Англии Сезара не забудут, это легенда «аристократов».

3-е место. Хаби Алонсо («Ливерпуль»)

Тренер «Байера» провел в АПЛ меньше матчей, чем многие соотечественники, но хватает 143 поединков, чтобы констатировать уникальность Алонсо. В «Ливерпуле» Хаби помог Бенитесу выиграть Лигу чемпионов в Стамбуле, стал частью величайшей победы «красных» над «Миланом». Алонсо среди самых умных футболистов поколения, что успешно доказал в «Реале» и «Баварии». Если будущий сезон сложится удачно, Хаби может заменить Анчелотти в «Реале».

2-е место. Сеск Фабрегас («Арсенал» и «Челси»)

«Барселона» отдала «Арсеналу» невероятного хавбека. Пусть с возрастом мастер голевых передач растерял часть магии, Фабрегас стал полноправной звездой большого футбола в АПЛ . А переход в «Челси» позволил дважды выиграть АПЛ . Если в «Арсенале» Сеск был на правах Кейна, только с мелкими кубковыми победами, то в сборной Испании и «Барселоне» добрал крупных трофеев, прежде чем показать себя в составе «Челси». Уважаемый игрок с отличным чувством юмора.

1-е место. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Четырехкратный чемпион Англии и обладатель множества кубков. После 309 матчей в АПЛ олицетворяет целую эпоху становления чемпионского «Манчестер Сити». Эра правления «горожан» продолжается без Яя Туре и Давида Сильвы, но шустрый атакующий хавбек по прозвищу Китаец среди легенд АПЛ . У испанца мама родом из Японии, но в испанской глубинке в детали не вникали, поэтому стал Китайцем. Сильва помог «Манчестер Сити» стать чемпионом, успешно менял позиции, как любит Гвардиола. Единственное сожаление, что после 10 лет в Англии не выиграл Лигу чемпионов.