«Эвертон» Ливерпуль – «Фулхэм» Лондон: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Фулхэм», который состоится 12 августа 2023 года

«Эвертон»

«Синие» по итогам прошлого сезона АПЛ заняли семнадцатое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных встреч с участием «Эвертона» за последнее время. Почти три месяца «ириски» не уступают своим соперникам. Нулевую ничью раскатали «синие» с «Болтоном». С минимальным счётом «Эвертон» одержал победу над командой «Сток Сити». На шестой добавленной минуте в конце встречи забитым голом за «ирисок» отметился двадцатиоднолетний бельгийский полузащитник Амаду Онана.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «синие» обыграли «Спортинг».

«Фулхэм»

«Дачники» из Фулема заняли в прошлом сезоне чемпионата Англии семнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «белых», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Эвертоном». В межсезонье «Фулхэм» провёл четыре товарищеские встречи, из которых в двух уступил своим оппонентам. С разницей в один мяч «дачники» обыграли «Брентфорд» (3:2). С одинаковым счётом 0:2 «белые» проиграли «Астон Вилле» и «Челси».

5 августа со счётом 2:1 «Фулхэм» обыграл команду «Хоффенхайм».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.26

Ничья – 3.45

Победит «Фулхэм» – 3.25

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре победы одержали «синие» в пяти последних матчах

За тот же период «дачники» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

В прошлом сезоне «Эвертону» не доводилось выигрывать у «дачников». В предстоящей игре у «ирисок» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу «Эвертона». На данном этапе «синие» вполне смогут взять три очка в матче с «Фулхэмом».