Впереди яркая борьба за места в ЛЧ и жёсткая проверка Холанда. АПЛ возвращается

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вчера, 21:42

Лучшая лига мира снова в центре внимания.

Интереснее всего борьба за четверку

Бездушные компьютеры с их футбольными алгоритмами отдают титул «Манчестер Сити» с вероятностью 90.2 %. Шансы «Арсенала» оценены в 4 %, а «Ливерпуля» в 3.5 %. Долю «Манчестер Юнайтед» не будем приводить, чтобы не оскорблять великий клуб. Зато шире пул претендентов на места со второго по четвертое. Искусственный интеллект делает вывод, что «Челси» и «Ньюкасл» не попадут в Лигу чемпионов. И «Брайтон» компьютер ставит выше, чем «Тоттенхэм». Но на деле даже у «Астон Виллы» Эмери есть маленький шанс оказаться ближе к группе лидеров, чем фаворитам хотелось бы.

Холанд пройдет путь Агуэро и Салаха

Анри после сезона, в котором забил 30 мячей в АПЛ за «Арсенал», выдал чемпионат с 25 голами. Но француз к тому времени был зрелым нападающим. А вот Салах после дебютного года с 32 голами попал в водоворот споров о «феномене одного сезона». Так много египтянин в Англии больше не забивал. Но для крайнего форварда демонстрирует шикарную результативность. Агуэро после стартового сезона в «Манчестер Сити», когда впечатлил 23 голами в АПЛ , выдал не такой сильный год, отличился всего 12 раз. Но позже забивал более 20 мячей еще в пяти разных сезонах. Холанд не откажется от подобной карьеры. Но ему будет сложно. Защитники поменяли отношение к Эрлингу, меняется сам «Манчестер Сити». Гвардиола всегда требует совершенства и не всегда дружит с рослыми центрфорвардами, вроде Ибрагимовича, Левандовски и Холанда. Хотя норвежец дерзкий, обязательно будет среди фаворитов на «Золотую бутсу» АПЛ . Особенно если Кейн уйдет в «Баварию».

Тен Хагу не простят еще одну неудачу

В АПЛ много интересных персональных историй. Например, МЮ на первом месте по набранным очкам в высших английских дивизионах с 19 века. Особенный клуб, но без чемпионского звания со времен работы сэра Алекса Фергюсона. Тен Хаг пришел, чтобы побеждать, но пока нет предпосылок к золотому рывку. Зато трансферы дорогие, денег предостаточно, чтобы выкупить у «Аталанты» контракт талантливого Хёйлунда. Трансфер хорошо сочетается с мотивом разговора, датчанин с детства болеет за МЮ . Рэшфорд, Каземиро, Варан, Шоу и Онана тоже покажут уважение великому клубу своей игрой. Будут ошибки в обороне, ведь Тен Хагу нужна классическая игра «Аякса». Но приключения капитана Фернандеша окажутся в центре мирового внимания. Большинство экспертов выбирают для МЮ места от второго до четвертого, но возможны любые прыжки и нырки в границах разумного.

Клопп меняет лёгкие в «Ливерпуле»

Сложная тактическая операция. Хендерсон и Фабиньо в Саудовской Аравии, Вейналдума след простыл, а Милнер теперь игрок «Брайтона». Славные полузащитники из прошлого не помогут, приехали новые герои. Чемпион мира МакАллистер и дерзкий венгр Собослаи, чью фамилию пока не выучили в «Ливерпуле», ведь напечатали ему футболку с перепутанными буквами, попробуют покорить «Энфилд Роуд». Им на помощь не подвезти опорного хавбека, но трансферный период продлен. Остается несколько недель для совершения грамотных сделок. А пока Клопп хулиганит, используя в центре поля Александр-Арнольда (более привычный эксперимент) и Гакпо (нечто новое). Ставка на технику Салаха, но ему нужно сыграться с новыми напарниками после Фирмино и Мане. Если оборона окажется в порядке, то «Ливерпуль» пошумит. Сильная команда, проверенная финалами Лиги чемпионов.

Старушка АПЛ в поисках новых героев

Один из мотивов будущего сезона. Есть проверенные Де Брюйне, Фернандеш и Салах, но им на пятки наступают молодые мастера. Кроме очевидных Холанда, Сака и Эдегора, есть достаточно любопытных футболистов в самых разных командах. Например, таланты из «Челси» Энцо Фернандес и Мудрик. В прошлом сезоне среди главных персональных героев АПЛ было немало англичан. Например, Кейн, Триппьер, Сака, Стоунз и Грилиш, а теперь ход иностранцев. Салиба в «Арсенале» претендует на звание лучшего защитника лиги в борьбе с Ван Дейком и Магуайром. Второго упоминаем в шутку, конечно же, но желаем здоровяку шикарного сезона в составе «Вест Хэма». Концентрация звезд запредельная. Даже в составе симпатичного «Брайтона» останутся классные исполнители, за которыми интересно наблюдать.

Найдут отщепенцев из числа фаворитов

Каждый год большие богатые клубы теряют место в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» и «Арсенал» вылетали за пределы четверки, «канониры» недавно были на восьмой строчке. МЮ оставался без путевки в Лигу чемпионов. Теперь очередь «Ливерпуля», а «Челси» вообще финишировал на двенадцатом месте. «Тоттенхэм» с новым тренером собирает совершенно другую команду, тяжело угадать, каким получится для «шпор» новый сезон. Отщепенцы гарантировано будут. «Ньюкасл» отвлечется на Лигу чемпионов, где давно не играли. И внизу таблицы, где борьба за вылет грозит «Шеффилд Юнайтед» и «Лутону», начнутся жаркие бои за каждый пункт. «Борнмут», «Эвертон» и «Ноттингем Форест» не бедные клубы, но любой может вылететь. Как и «Вулверхэмптон», откуда спустя девять месяцев работы ушел Лопетеги.