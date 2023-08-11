«Спартак» приезжает к самому неудобному сопернику. В последних трёх матчах – две ничьих и поражение

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сегодня, 14:26

«Урал» в отличной форме.

Противостояние «Урала» и «Спартака» чем-то похоже на матчи «красно-белых» с «Оренбургом» — и там, и там номинальные аутсайдеры частенько отбирают у москвичей очки. Сейчас у «шмелей» неплохая глубина скамейки, так что фаворитом подопечных Гильермо Абаскаля в сегодняшнем поединке называть не стоит.

Отличный старт сезона при проблемах в обороне

За игру в защите не придется беспокоиться, если каждый раз забивать больше, чем соперник – все гениальное просто. У москвичей собралась крайне сильная группа лидеров в группе атаки. Тео Бонгонда быстро получил место в старте – с ним справа и левым вингером Квинси Промесом у москвичей крайне быстрые фланги. Это еще не говоря об Александре Соболеве, который отлично смотрится в качестве плеймейкера.

Кроме того, по-настоящему высокая конкуренция теперь в центре поля – вместо Умярова в опорной зоне выходит Мартинс (Литвинов пока нужнее в центре обороны), вместо Зобнина и Мозеса могут выходить Пруцев, Игатов – а теперь и Медина отлично смотрится на позиции «восьмерки».

Проблемой оставались края обороны – Денисов и Хлусевич при их ориентированности на атаку в защите допускают слишком много ошибок. И «Спартак» после кучи сорвавшихся сделок смог-таки договориться с Олегом Рябчуком. 25-летний защитник успел дебютировать в Кубке против «Пари НН», но его только предстоит оценить в полной мере.

Возвращаясь к вопросу баланса между атакой и обороной – чтобы было больше рычагов давления в финальной трети, Абаскаль интегрировал новую идею. Теперь вингеры, крайние защитники и «восьмерки» образуют треугольники. У Зобнина есть опыт игры на фланге, как и у Медины – поэтому при необходимости они легко поднимаются выше, либо опускаются ближе к центру. Бонгонда и Промес реагируют на забегания латералей – и при активных перемещениях удается разбивать прессинг. Вопрос в том, получится ли это эффективно применять в матчах с топ-клубами.

Глубокая ротация из-за насыщенного календаря

«Урал» через 3 дня после игры с «Оренбургом» во втором туре Кубка России встретился с «Ростовом», у «Спартака» через трое суток после поединка с «Рубином» стоял матч с «Пари НН» — перед очной встречей у обеих команд также было по 3 дня на подготовку и восстановление.

Но у «Урала» возможностей для ротации было очевидно меньше. Прежде всего из-за травм нескольких футболистов – в лазарете оказались Эрик Бикфалви и Ибрахима Сиссе (оба – полузащитники топ-уровня), Артем Мамин и Егор Филипенко (центральные защитники), Рай Влут (форвард, который заиграл на позиции хавбека).

При ротации на флангах атаки Ганчаренко приходится идти на риск и эксперименты – в старте регулярно выходят Юшин и Егорычев, Александра в последних матчах слева подменял Юрий Железнов, на правый фланг подняли профильного защитника Дениса Кулакова. Основной связкой в центре поля остаются Мишкич и Аюпов, иногда к ним присоединяется Егорычев – а в Кубке кого-то сменяет Фаниль Сунгатулин. При этом Даниел и Тимур все же получают повышенную нагрузку, поскольку играют чаще.

На дистанции такая проблема выйдет на первый план – а на фоне плотного участка календаря в начале августа сложности могут возникнуть уже со «Спартаком».

Неудобный соперник

Только вот независимо от разницы в классе «Урал» в последнее время становится проблемой для «Спартака». Первые звоночки были еще в апреле 2018 года – до этого «шмели» с 2014-го не одержали ни одной победы над москвичами. Зато в первом матче на «Екатеринбург Арене» после ее реставрации повели 2:0 и были близки к «сухарю» — гости в итоге смогли забить лишь раз.

После этого уральцы еще в трех встречах к ряду не проигрывали «красно-белым» — в частности добыли путевку в полуфинал Кубка России-2018/19. Дошло до того, что в 8 встречах с екатеринбуржцами «Спартак» лишь раз одержал победу.

А в минувшем сезоне история продолжилась – после поражения в Екатеринбурге «Урал» в Москве поделил очки с «красно-белыми». Спустя 10 дней команды вступили в кубковое противостояние – и подопечные Виктора Ганчаренко по итогам двух встреч прошли дальше: 1:1 в гостях и сенсационная победа дома.

Как повернется история сейчас, сказать невозможно. Да, команда Абаскаля компенсирует слабость обороны сильнейшей атакой – но «шмели» раз за разом пользовались слабостью «красно-белых». Может такое повториться и сейчас.

Есть план под топ-клубы

«Урал» еще в концовке прошлого сезона стал чаще задействовать схему «3-4-3» — сейчас Виктор Ганчаренко уже регулярно варьирует расстановки с двумя и тремя центральными защитниками. Тройка выходит против команд уровня ЦСКА , двойкой играют в тех случаях, когда возможно навязать свой футбол. Так, против «армейцев» «шмели» как раз вышли в «3-4-3» (и победили), то же самое с «Локомотивом» и до 18-й минуты с «Ростовом» (тогда Мамина заменил полузащитник Илья Ишков).

Травмы Филипенко и Мамина могут вынудить главного тренера уральцев отказаться от «3-4-3». Или же в старте выйдут Эмерсон, Бегич и новичок Итало – дальше на отдых будет больше времени, поэтому задействовать можно всех. С другой стороны, именно в таком сочетании они еще не играли – а против «красно-белых» это чревато. В любом случае это будет напряженная и интересная борьба – умов, тактики и класса.