Новый сезон Эль Класико и вдохновлённый «Атлетико». Испанцы готовы к Ла Лиге 2023/24

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сегодня, 16:11

Ждут Мбаппе, верят в Гризманна и Левандовского.

«Барселоне» будет непросто защитить титул

Хави добился успеха в Примере, но дважды подряд вылетел из плей-офф Лиги Европы. Без международной победы или выхода в весеннюю часть ЛЧ тренер стоит в предбаннике для больших специалистов. Хочет проявить себя в Европе, поэтому «Барселона» потратит часть сил на турнир, где за последние десять лет чаще всего побеждал «Реал». Зато в Эль Класико нет преимущества одного из клубов, судя по недавней встрече в США . Каталонцы не боятся команды Анчелотти, хотя Винисиус может дождаться Мбаппе, и эта связка создаст моменты в Эль Класико. У «Барселоны» любопытный состав с Кунде и Араухо в обороне, с Де Йонгом и Педри в центре поля, с Левандовским и молодыми талантами в атаке. Испанские эксперты чаще отдают «золото» каталонцам, но надо учитывать важный фактор. У «Реала», невзирая на слова Переса о конце трансферной кампании, может быть еще один значимый футболист по имени Килиан. Отсюда отсылки к черепахам от некоторых игроков «Реала».

В Ла Лиге проблемы с регистрацией новичков

«Барселона» не смогла зарегистрировать 9 человек. В списке Маркос Алонсо, Серхи и Гюндоган. Снова продают активы клуба, на этот раз немецкому инвестиционному фонду, но сделка может сорваться. Уход Кессье и Дембеле это не только решения самих игроков, но и попытка спасти положение. Месси никак не могли вернуть. А такие клубы, как «Реал Сосьедад», где задумались о трансфере Захаряна, «Бетис», «Алавес» и «Севилья» не смогли зарегистрировать ни одного футболиста. При этом у команд два десятка новичков. Но уход директора Мончи из «Севильи» доходчиво рассказал о масштабах проблемы. Ла Лига хочет, чтобы клубы высшего дивизиона не стали банкротами. За последние годы многие загнали себя в долговую яму, ограничения справедливые. Только «Реал» с запасом денег. И «Вильярреал» устроил распродажу, ушли Джексон в «Челси», Пау Торрес в «Астон Виллу» и Чуквуэзе в «Милан». Но когда лишь два исключения из двадцати клубов, то речь о настоящей финансовой катастрофе.

Выделяются снайперы, середняки и плохие судьи

Сможет ли кто-то бросить перчатку Левандовскому в дуэли за трофей Пичичи? В первом испанском сезоне поляк с 23 голами сразу забрал приз лучшему снайперу сезона. Теперь Хоселу в «Реале», но не будет играть в железной основе, если привезут Мбаппе. Остаются шансы у Гризманна, а еще можно ждать сюрпризов. Например, Кастельяноса, который ушел в «Лацио», заменили на украинца Довбика. Рядом его соотечественник Цыганков с передачами, даже в «Жироне» можно часто забивать мячи. А если за «Реал Сосьедад» будет забивать Захарян, то получится отсылка к Карпину в составе баскского клуба. Кроме интересных середняков и борьбы за голы, есть также вопрос судейства. Продолжаются расследования работы арбитров, у которых на руках миллионы евро наличными, что для честных людей странно. Надеемся, рефери не испортят испанский сезон, хотя сомнения в их квалификации более чем обоснованные, а вот честность арбитров пусть проверяют прокуроры.

«Атлетико» — самая интересная команда дивизиона

Отдаем должное работе Симоне после сенсационного вылета из Лиги чемпионов в прошлом году. Невыход из группы в плей-офф еврокубка стал роковым исключением из правил мадридского клуба. Многократный финалист ЛЧ и ЛЕ взялся исправлять положение. «Атлетико» весной вошел во вкус атакующего футбола. Команда забивала по пять мячей в двух турах подряд. Три гола за вечер стали обыденностью. Невероятно красиво играл Гризманн. Антуан продолжил эксперимент с переходом на позицию свободного художника, который весь мир наблюдал на чемпионате мира. У француза было 15 голов и 16 ассистов, а трудяги с техникой, вроде универсала Карраско, форварда Корреа и хавбека Коке, вместе с маленьким принцем формировали обновленный стиль Симеоне. Диего давно мечтал перейти к атакующему футболу. И хотя по дороге важно не растерять оборону, вратарь Облак слишком много для себя пропустил, у «Атлетико» весной получалось. Им бы еще форварда класса Луиса Суареса. Пока ведут переговоры о полноценном трансфере Мораты. А еще обиделись на молодого португальца Феликса за интервью, в котором Жоау рассказал о мечте поиграть за «Барселону».

«Реал» готовится к «ромбу» и к Мбаппе на острие

Интересность «Атлетико» заключается в возможности Симеоне сильнее отклониться от стандартной линии тактики, чем может «Барселона» Хави и «Реал» Анчелотти. Но дону Карло тоже придется меняться, чтобы повоевать за испанскую корону, которая «Мадриду» доставалась реже, чем Пересу хотелось бы. Догорает великая эпоха, нет Рамоса и Варана в защите. Нет Каземиро и Марсело в центре и слева соответственно. Давненько ушли Роналду и Бэйл, завершил европейскую часть карьеры Бензема. Модрич и Кроос могут чаще оставаться на скамейке. Анчелотти через год уходит, а ветераны могут последовать примеру главного тренера. Происходит трансфер власти на поле. У Куртуа травма «крестов», у «Реала» будет другой голкипер. И это важно, ведь Рюдигер и Алаба не сформировали надежную линию обороны. Винисиус ждет решения Мбаппе. Если Килиан присоединится к «Реалу», как планирует, то надо искать новую атаку с «десяткой» Беллингемом и двумя левофланговыми форвардами впереди. «Мадрид» стал моложе. Играют с большим количеством явных ошибок в обороне и легко создают моменты, веселый коллектив. Стоит внимательно наблюдать за игрой банды, у которой в атаке нет буквальной замены Бензема по классу и амплуа.

Несовершенство при исключительном таланте выделяет сейчас испанские команды. Великие ветераны, вроде Бускетса, Месси, Роналду и Бензема, их больше не спасут. Но приходит время новых героев. Педри, Гави, Винисиуса, Беллингема и Пино из «Вильярреала». Или даже 16-летнего Ламина Ямала, который может чаще появляться в атаке «Барселоны».