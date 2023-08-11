«Факел» едет к ослабевшему «Зениту», «Урал» повторяет кубковый полуфинал. Открываем 4-й тур РПЛ

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сегодня, 11:47

Пока без дерби и топ-матчей.

«Урал» — «Спартак»

- На этот раз атакующую мощь «Спартака» будут сдерживать уральцы. В первом туре они уже остановили другую московскую команду – ЦСКА . С «Локомотивом» (1:2) в гостях бодались на равных – и помимо игры с «красно-зелёными» ни в одном из матчей не остались без очков. Помешать может насыщенный календарь: на отдых у «шмелей» между играми с «Оренбургом», «Ростовом» и «Спартаком» — лишь по 3 дня.

- «Красно-белые» на старте куражатся сами и дают свободу в атаке другим. За 5 встреч они так и не сыграли «на ноль», а в недавнем поединке с «Пари НН» решили полностью отрицать игру в обороне – 9 мячей на двоих, тяжёлая победа 5:4. Лидерам дали отдохнуть – в Екатеринбурге свежесть станет козырем.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

- Одно поражение в 5 матчах – начало сезона для «Локомотива» можно оценить положительно. Только смущают 2 факта. Во-первых, в московском дерби они уступили разобранному ЦСКА с крайне короткой скамейкой и молодыми воспитанниками на поле. Во-вторых, 3 победы и ничья добыты в матчах с командами не первого эшелона. При этом, даже в победе над «Крыльями» уверенности нет.

- Но в этом заслуга и самих самарцев – сейчас им воздаётся за страдания с реализацией минувшей весной. Во всех матчах до встречи с «Зенитом» они забивали не меньше двух мячей, а ростовчанам и вовсе отгрузили 5 – это при двух травмированных форвардах Цыпченко и Писарском. С «сине-бело-голубыми» тоже было достойное противостояние – в Санкт-Петербурге хозяева не смогли забить больше 1 раза.

«Оренбург» — «Краснодар»

- Первая победа «Оренбурга» при Иржи Ярошике – над «Сочи» на этой неделе. Прежде тучи над новым тренером только сгущались – южноуральцы в упорном противостоянии уступили «Спартаку», затем получили 0:6 от ЦСКА , не смогли обыграть «Рубин» (1:1) и остались без очков в домашнем матче с «Уралом» (0:2). С «Краснодаром» оренбуржцы будут аутсайдерами.

- В чемпионате преимущество «Краснодара» по итогам трёх туров неоспоримо. «Быки» пропустили лишь раз – от «Динамо». Дальше – «сухие» победы над «Сочи» и «Пари НН». Но ход в Кубке показывает, что команда Ивича тоже допускает ошибки. «Горожане» не смогли обыграть ни «Спартак», ни «Динамо». При том с последними отыгрались с 0:2 и 2:3.

«Ростов» — «Рубин»

- Состояние ростовчан вызывает опасения. В четырёх последних встречах – лишь одна победа (1:0 с «Рубином»). В игре с «Крыльями» подопечные Валерия Карпина пропустили 5, с «Уралом» не смогли отыграться с 0:1. Сам наставник отмечает, что «Ростову» не хватает ресурсов на то, чтобы параллельно играть в двух турнирах – с «Рубином» через 4 дня после выезда в Екатеринбург будет очень тяжело.

- Казанцы до сих пор не одержали первой победы после возвращения в РПЛ – разве что отобрали очки у «Локомотива» и «Оренбурга». После поражений от «Спартака» и «Локомотива» «Рубин» на встречи с «Ростовом» и «Крыльями» крайне мотивирован.

«Динамо» — «Балтика»

- После длительной пробуксовки к «Динамо» при Марцеле Личке всё-таки пришли победы. Притом и с «Зенитом», и с «Краснодаром» они дались в тяжелейшем бою. Оба раза «бело-голубых» спасало пенальти на последних минутах компенсированного времени. «Балтику» они примут на кураже.

- «Балтийцы» ударно проводят старт сезона в РПЛ – всего 2 поражения за 5 игр. Да оба – в чемпионате, что бьёт по турнирному положению, но и первую победу в Премьер-Лиге одержать успели – 2:1 с «Факелом». Плюс чуть позже – уверенные 2:0 с «Ахматом». Можно замахнуться и на сенсацию в Москве.

«Зенит» — «Факел»

- У Семака точно что-то идёт не по плану – никто не ожидал ничьей с «Ростовом», а домашнее поражение от «Динамо» в следующем же туре – вообще сенсация. Минимальная победа над «Крыльями» после этого не вселяет уверенности – но «Факел» чемпионы страны должны обыгрывать на классе.

- Воронежцы уже нанесли поражение серебряному медалисту минувшего чемпионата – для «Факела» это была первая победа в новом сезоне. Ранее – серия из четырёх поражений.

ЦСКА — «Сочи»

- «Армейцы» продолжают держать удар даже при том, что на замену (а иногда – и в старте) приходится выпускать совсем юных воспитанников. Заболотный в кубковом матче с «Факелом» подарил ещё одну идею для мемов, не попав по воротам в упор. Это обернулось обидным поражением – 0:2. На старте ошибаться не так страшно – у команд из топ-3 нет существенного отрыва.

- Серия из трёх поражений заставила забыть о двух победах «Сочи» на старте. Прямым конкурентам южане ничего не смогли противопоставить – 0:2 от «Краснодара», 1:2 с «Ахматом». Теперь поражение от «Оренбурга» (0:2).

«Пари НН» — «Ахмат»

- 4 гола в одном матче от «Пари НН» — огромная редкость. За 4 матча до встречи со «Спартаком» нижегородцы забили только 1 раз – в ворота «Динамо». Ирония в том, что против «красно-белых» даже аномальная результативность не помогла «ПАРИжанам» забрать 3 очка.