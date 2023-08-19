Набабкин и пенальти Смолова принесли Личке победу. «Динамо» нащупало нить игры только во втором тайме

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вчера, 20:16

В первом царил сумбур.

В последние сезоны дерби между «Динамо» и ЦСКА – это противостояние проблемных команд. В первом круге минувшего сезона «бело-голубые» проходили тяжелый период адаптации к новому главному тренеру, а «красно-синие» были на коне. В ответном поединке системный кризис застал уже «армейцев».

На этот раз, подходя к дерби, со сложностями столкнулись и те, и другие. Победителем вышло «Динамо», но сложно сказать, что это следствие системной игры, которую успел выстроить Марцел Личка.

Издевательства над скамейкой ЦСКА

По-другому не выразишься. На старте чемпионата последовательно из основной обоймы с травмами разной степени тяжести вылетели центральные защитники Игорь Дивеев, Илья Агапов и Виллиан Роша, латераль Милан Гайич, Егор Ушаков, продолжал восстановление Хорхе Карраскаль.

Это еще не говоря о переходах – Хесус Медина сменил «красно-синих» на «Спартак», Марио Фернандеса не удалось убедить отказаться от «Зенита», а теперь и Бахтиёр Зайнутдинов почти перешел в «Бешикташ» (осталось дождаться официального объявления).

Роша успел быстро восстановиться, но теперь у наставника «красно-синих» появился еще один источник головной боли – временно недоступен вратарь и лидер коллектива Игорь Акинфеев. Отмечалось, что с голкипером ничего серьезного – на возвращение в старт уйдет немного времени. Только вот изначально планировалось, что именно Игорь сыграет с «Динамо» — а по итогу место в рамке вновь занял молодой Владислав Тороп.

Плюс для ЦСКА – на этой неделе не было матчей Кубка. Поэтому «армейцы» начинали дерби в том же составе, что и поединок против «Сочи». Иван Обляков вновь вернулся на позицию левого латераля, правую бровку покрывал 17-летний Кирилл Глебов, которому помогал более опытный Набабкин.

Реализация – слабое место обеих команд

Сегодня – точно. Заболотный в дебюте встречи отлично нашел отскок – да и в целом гол смотрелся. Саша Зделар увидел свободное пространство у правого угла штрафной и сделал дальнюю передачу. На пас выдвинулся Глебов и отдал под удар Мухину. Максим попал в перекладину, а Антон отклеился от опекунов и пробил головой.

Но в остальном Антон никак не мог найти удар – не успевал на линию передачи, либо получал мяч слишком поздно. Сложности возникали не только у него – «армейцы» либо не попадали по воротам, либо били слишком слабо.

С другой стороны, жутко не везло Константину Тюкавину. Молодой форвард «Динамо» давал уже привычно большой объем работы без мяча, часто опускался под передачу, в моментах, когда мяч надо было перехватить, отлично оттеснял соперника корпусом – именно действия нападающего привели к голу Нгамалё (Набабкин обрезался, Константин тут же оттеснил его корпусом). Но сам страйкер трижды пробил по воротам Торопа – и все попытки оказались неудачными.

Лаксальт пустил корни в опорной зоне, Нгамалё забыл про левый фланг

Личке остается только надеяться на то, чтобы Диего не получил очередную травму. Уругваец – частый гость лазарета «бело-голубых», но если на фланге обороны у него были сменщики, то в случае с опорной зоной качественной замены нет. Лаксальт на новой позиции действительно хорош – сказывается европейский опыт и хладнокровие. Отобрать мяч у теперь уже хавбека крайне тяжело – а если это и удается сделать, то только с фолом.

При этом сам Диего с большой охотой участвует в единоборствах. В дерби он совершил 6 отборов – лучший показатель в «Динамо» и второй, если брать игроков обеих команд (у Зделара 7 отборов). Отсюда и вопрос – что будет делать Личка, если футболист не сможет выйти на поле? В клубе ждут Луиса Чавеса – член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин дает следующие подробности:

Схема оплаты сложная и комплексная. К сожалению, заняло больше времени, чем предполагали. Но процесс движется. Надеемся, что он завершится на следующей неделе.

Определенный застой иногда случается на флангах – сегодня в игру не вошел Денис Макаров. Запомнился несколькими неудачными ударами и браком в передачах под удар. Одним из решений стали смещения к правому флангу профильного левого вингера Муми Нгамалё – он достаточно часто касался мяча, при этом оба своих удара нанес с более привычных позиций. И мяч забил, находясь слева.

На первых порах в действиях команды Марцела Лички было слишком много стихийности и сумбура – в финальной трети что-то получалось только после дальних передач. Удары по воротам тоже были – но вопрос к их качеству, которое оставалось на низком уровне. И лишь во втором отрезке удалось нащупать нить игры.

Пока – в тройке

В «Динамо» по-прежнему мало системности – но надо делать скидку на кадровые проблемы, тяжелую трансферную кампанию. А потому и на тройку засматриваться рано. Но на данный момент «бело-голубые» вместе с «Уралом» (обыграли «Балтику») и «Краснодаром» образуют самые необычные топ-3.

Свои матчи еще не сыграли «Спартак» с «Зенитом», «Ростов» с «Сочи» — «красно-белые», петербуржцы и ростовчане могут дотянуться до «Динамо» и уральцев на дистанции одного тура. Но сегодня фанаты «бело-голубых» могут спать спокойно – из-за победы над принципиальным соперником и из-за отличного начала чемпионата.