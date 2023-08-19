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Набабкин и пенальти Смолова принесли Личке победу. «Динамо» нащупало нить игры только во втором тайме

вчера, 20:16
«Динамо» обыграло ЦСКА
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Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Лаксальт Диего
Лаксальт Диего
Защитник
Набабкин Кирилл
Набабкин Кирилл
Защитник

В первом царил сумбур.

В последние сезоны дерби между «Динамо» и ЦСКА – это противостояние проблемных команд. В первом круге минувшего сезона «бело-голубые» проходили тяжелый период адаптации к новому главному тренеру, а «красно-синие» были на коне. В ответном поединке системный кризис застал уже «армейцев».

На этот раз, подходя к дерби, со сложностями столкнулись и те, и другие. Победителем вышло «Динамо», но сложно сказать, что это следствие системной игры, которую успел выстроить Марцел Личка.

Издевательства над скамейкой ЦСКА

По-другому не выразишься. На старте чемпионата последовательно из основной обоймы с травмами разной степени тяжести вылетели центральные защитники Игорь Дивеев, Илья Агапов и Виллиан Роша, латераль Милан Гайич, Егор Ушаков, продолжал восстановление Хорхе Карраскаль.

Это еще не говоря о переходах – Хесус Медина сменил «красно-синих» на «Спартак», Марио Фернандеса не удалось убедить отказаться от «Зенита», а теперь и Бахтиёр Зайнутдинов почти перешел в «Бешикташ» (осталось дождаться официального объявления).

Роша успел быстро восстановиться, но теперь у наставника «красно-синих» появился еще один источник головной боли – временно недоступен вратарь и лидер коллектива Игорь Акинфеев. Отмечалось, что с голкипером ничего серьезного – на возвращение в старт уйдет немного времени. Только вот изначально планировалось, что именно Игорь сыграет с «Динамо» — а по итогу место в рамке вновь занял молодой Владислав Тороп.

Плюс для ЦСКА – на этой неделе не было матчей Кубка. Поэтому «армейцы» начинали дерби в том же составе, что и поединок против «Сочи». Иван Обляков вновь вернулся на позицию левого латераля, правую бровку покрывал 17-летний Кирилл Глебов, которому помогал более опытный Набабкин.

Реализация – слабое место обеих команд

Сегодня – точно. Заболотный в дебюте встречи отлично нашел отскок – да и в целом гол смотрелся. Саша Зделар увидел свободное пространство у правого угла штрафной и сделал дальнюю передачу. На пас выдвинулся Глебов и отдал под удар Мухину. Максим попал в перекладину, а Антон отклеился от опекунов и пробил головой.

Но в остальном Антон никак не мог найти удар – не успевал на линию передачи, либо получал мяч слишком поздно. Сложности возникали не только у него – «армейцы» либо не попадали по воротам, либо били слишком слабо.

С другой стороны, жутко не везло Константину Тюкавину. Молодой форвард «Динамо» давал уже привычно большой объем работы без мяча, часто опускался под передачу, в моментах, когда мяч надо было перехватить, отлично оттеснял соперника корпусом – именно действия нападающего привели к голу Нгамалё (Набабкин обрезался, Константин тут же оттеснил его корпусом). Но сам страйкер трижды пробил по воротам Торопа – и все попытки оказались неудачными.

Лаксальт пустил корни в опорной зоне, Нгамалё забыл про левый фланг

Личке остается только надеяться на то, чтобы Диего не получил очередную травму. Уругваец – частый гость лазарета «бело-голубых», но если на фланге обороны у него были сменщики, то в случае с опорной зоной качественной замены нет. Лаксальт на новой позиции действительно хорош – сказывается европейский опыт и хладнокровие. Отобрать мяч у теперь уже хавбека крайне тяжело – а если это и удается сделать, то только с фолом.

При этом сам Диего с большой охотой участвует в единоборствах. В дерби он совершил 6 отборов – лучший показатель в «Динамо» и второй, если брать игроков обеих команд (у Зделара 7 отборов). Отсюда и вопрос – что будет делать Личка, если футболист не сможет выйти на поле? В клубе ждут Луиса Чавеса – член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин дает следующие подробности:

Схема оплаты сложная и комплексная. К сожалению, заняло больше времени, чем предполагали. Но процесс движется. Надеемся, что он завершится на следующей неделе.

Определенный застой иногда случается на флангах – сегодня в игру не вошел Денис Макаров. Запомнился несколькими неудачными ударами и браком в передачах под удар. Одним из решений стали смещения к правому флангу профильного левого вингера Муми Нгамалё – он достаточно часто касался мяча, при этом оба своих удара нанес с более привычных позиций. И мяч забил, находясь слева.

На первых порах в действиях команды Марцела Лички было слишком много стихийности и сумбура – в финальной трети что-то получалось только после дальних передач. Удары по воротам тоже были – но вопрос к их качеству, которое оставалось на низком уровне. И лишь во втором отрезке удалось нащупать нить игры.

Пока – в тройке

В «Динамо» по-прежнему мало системности – но надо делать скидку на кадровые проблемы, тяжелую трансферную кампанию. А потому и на тройку засматриваться рано. Но на данный момент «бело-голубые» вместе с «Уралом» (обыграли «Балтику») и «Краснодаром» образуют самые необычные топ-3.

Свои матчи еще не сыграли «Спартак» с «Зенитом», «Ростов» с «Сочи» — «красно-белые», петербуржцы и ростовчане могут дотянуться до «Динамо» и уральцев на дистанции одного тура. Но сегодня фанаты «бело-голубых» могут спать спокойно – из-за победы над принципиальным соперником и из-за отличного начала чемпионата.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:30
Добрый вечер.Я с 2006го года на Соккере ,можно и мне вип
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Жаль армейцев,левый пенальти их погубил
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:23
"Набабкин и пенальти Смолова принесли Личке победу"...

- А чему тут удивляться? Набабкину 37 лет! (Как и Акинфееву) Но одно дело стоять в воротах, другое - бегать за динамовской молодежью. Ну вот и не выдержал мужик. Сдулся. То ли ещё будет. С "пенсионерами" (по футбольным меркам) на титулы нечего и рассчитывать. Максимум место в верхней восьмёрке...

- Пора укрепляться молодёжью!
Romeo 777
Romeo 777 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:11
Спасибо! 👍🏽
112910415
112910415
вчера в 20:54
Худо с переполненым лазаретом!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:38
Ну если автор смотрел матч,то Набабкин "принёс только ничью", а главный специалист по голам "туды-сюды" у нас совсем другой.
alexgurzan
alexgurzan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:37
Добрый вечер.
Продлил ВИП.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:33
Доброго вечера всем! Рассмотрите пожалуйста возможность получения ВИП (около 15 лет тут на сайте, комментариев должно хватить)
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