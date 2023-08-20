«Спартак» и «Зенит» часто ругают. Находим причины похвалить фаворитов сезона

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сегодня, 15:55

Как ни крути, две самые мощные команды в РПЛ .

Самые полнокровные участники гонки за титулы

Не только у «Зенита» трофеи. У «Спартака» есть победный финал Кубка, неслабая команда, хотя взбалмошная. Но кто без греха? «Зенит» ведь без «золотого дубля». И сезон без поражений в РПЛ не осилили, хотя менеджерам клуба точно обещали за это премии, как помним по реакции на поражение от «Ахмата». А если не забывать о скромной скамейке «Краснодара», то даже текущего лидера не поставить выше «Спартака» и «Зенита». Абаскаль в кубке обыграл «быков».

«Зенит» обыгрывал в РПЛ всех, в том числе клубы из Москвы. Внутри столичной четверки идет борьба, но у «Спартака» высокие шансы на победу. У ЦСКА травмы и нет денег на крутых новичков. «Динамо» ищет стиль и забирает Карраскаля, который не пригодился «армейцам» в основе. В старте у Федотова форвард Заболотный, так себе заявка на титул. «Локомотив» начал намного хуже, чем ожидали, хотя их состав по полнокровности близок к заявкам Абаскаля и Семака.

Но если суммировать деньги, футболистов и возможности для усиления состава если не до конца трансферного периода, а ближайшей зимой, то «Зенит» и «Спартак» это полноценные фавориты сезона. В Кубке сложный формат, тренеры жалуются на календарь, но даже в турнире на вылет от решающих матчей Семака против Абаскаля никто не откажется. Только в этот раз лучше обойтись без драки стенка на стенку, как в прошлогоднем кубковом поединке.

У «Спартака» сумасшедший потенциал для роста

Москвичи могли действовать еще лучше с Таварешем на одном из флангов. Жаль, что португальский знакомый Абаскаля надолго вылетел из игры. Но если левый латераль Рябчук порадует классом, то получат приличные фланги. Причем с разными задачами для футболистов, потому что Денисов и Хлусевич справа меняют игру «Спартака». Вариативность отличает команду, хотя не хватает лидера в центре обороны.

Зато возраст футболистов – в заявке только Мозес и Промес старше тридцати лет, оставляет шанс увидеть прогресс доброго десятка игроков. У «Зенита», где взрослых игроков больше, ситуация отличается, но Коваленко, Мантуан, Эракович, Ду Кейрос и Ренан тоже молодые исполнители. Петербуржцы через 10 туров могут показывать другой футбол, не говоря о «Спартаке», который пока неслаженный.

Абаскаль устроил много внутренних дуэлей. Литвинов нужен в опорной зоне. Мозес и Медина пробуются на роль «десятки», хотя больше пользы может принести Игнатов, выходя на замену. Можно похвалить Зобнина и Мартинса за работу с мячом, на позиции «восьмерок» оба убедительнее, чем в обороне. Вингер Зиньковский и центральный хавбек Умяров будут рваться на поле.

А в основе 26-летний форвард Соболев, которому пора выдать лучший сезон в карьере, так как возраст и напарники подталкивают к рывку. Пока не забрали в голландскую тюрьму Промеса и есть время для трансфера центрбека, «Спартак» можно смело ставить чуть выше остальных преследователей «Зенита». Но оставляем стандартную ремарку о защите. Абаскаль плохо тормозит игру, тренер тоже развивается.

У «Зенита» есть время для качественных изменений

«Спартак» не обеспечил отрыв от «Зенита» в пять пунктов накануне очного матча. Чемпионы тоже теряли очки, но Семак активно работает, чтобы неудач стало меньше. Осечки ожидаемые, ведь долго возвращался из Бразилии ключевой хавбек Вендел. Барриоса звали в АПЛ , опорника тревожат отказы «Зенита» от трансферов. Но пока никто не смог убежать, кроме Малкома и Кузяева.

Вот если Семак потеряет Барриоса, Вендела и Клаудиньо, тогда выбросим «Зенит» в район московских клубов в прогнозах на чемпионство. Заменить пять человек из основы за короткое время невозможно. Даже семь, потому как Ловрена и Ракицкого нет в защите, а Ренан и Родригао там временные гости. Пока не все бразильцы «Зенита» уехали, а денег у клуба полно – выигрывают время.

Семак поменял тактику на «3-5-2», это дарит возможность выжать максимум из новичка Фернандеса. Заодно укрепили первую линию прессинга без вингера Мостового — Андрей травмировался. У Семака первая команда РПЛ по высокому интенсивному прессингу, по владению мячом и по точности передач. Но огромная беда с выстрелами в створ, «Зенит» на двенадцатом месте. Атака не впечатлила, но каждый новый матч дарит шанс эту статистику подправить.

Нет в РПЛ никого с возможностями саудовских клубов, чтобы оторваться от «Зенита» по составу. Видно, что лидеры петербуржцев задумались об отъезде, не хотят скатиться с вершины чемпионата, еще и не играя в Лиге чемпионов. Боязнь потерять статус вечных королей РПЛ одновременно подстегивает и разочаровывает футболистов. Но если выделили 35 млн евро на замену для Малкома, то жалеть их рано.

Один человек в РПЛ может многое изменить. Промес поднял «Спартак». Малком тащил к уверенному титулу «Зенит». Но без бразильца у Семака мощная команда. Ренан и Эракович должны адаптироваться к новой схеме и заиграть надежнее. Кержаков – опытный голкипер, он обычно спокойнее, чем вратари «Спартака». Хотя разница между соперниками сократилась, пока петербуржцы выше, чем любые из москвичей.

А вот если пойдут поражения Семака, то учтите психологию. Чемпионы не умеют проигрывать. «Ювентус», ПСЖ и кто угодно. Станет веселее, если «Спартак» справится с ролью полноценного претендента. А если «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА присоединятся, то сезон в РПЛ получится ярким не только из-за дикой результативности. Даже организаторы РПЛ , среди которых много людей из Санкт-Петербурга, понимают, что чемпионат ярче, если у Семака непростой календарь и нет скандальной поддержки.