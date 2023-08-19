«Баварии» не нужен Кейн-наконечник атак. У плеймейкера – гол и ассист в первом же матче чемпионата

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сегодня, 12:57

Отличный дебют Харри и уверенная победа мюнхенцев.

Новый сезон Бундеслиги открылся матчем чемпиона страны «Баварии» против «Вердера». Мюнхенцы ранее уже сыграли с «РБ Лейпциг» за Суперкубок – и неожиданно уступили (0:3). Харри Кейн тогда вышел на замену и не смог отличиться – зато в первом туре национального первенства получился полноценный ударный дебют.

Два топ-новичка в старте

На Суперкубок в стартовом составе вышел лишь один новичок «баварцев» — Конрад Лаймер, который ранее играл как раз за «РБ Лейпциг» (летом австрийский хавбек пополнил состав «Баварии» на правах свободного агента).

По ходу матча на поле появились ещё два топ-приобретения – Харри Кейн заменил Матиса Теля на 64-й минуте, а до этого, сразу после перерыва, вместо Маттейса Де Лигта на поле вышел центрбек Ким Мин-Джэ.

Против «РБ Лейпциг» их дебют получился смазанным – зато на старте чемпионата кореец и англичанин сыграли весьма уверенно. Томас Тухель провёл ротацию в стартовой обойме. 1-й тур Бундеслиги с первых минут начали Мазрауи, Ким, Горецка, Коман и Кейн. В итоге мюнхенцы добыли разгромную победу 4:0. Новый нападающий немецкого гранда забил и отдал голевую, также дубль оформил Лерой Сане, автором ещё одного гола стал Матис Тель.

Кейн-плеймейкер отдал голевую, Кейн-страйкер забил сам

Годом ранее, после ухода Левандовского и прихода Мане, шли разговоры, что «Баварии» не хватает чистокровного нападающего. С этим были связаны определённые трудности, но первые матчи Харри Кейна показывают, что узкопрофильный завершитель мюнхенцам изначально не слишком нужен (хотя и в этом Кейн очень хорош).

Сильные качества Харри – как раз в том, чтобы уходить с острия и руководить атакой в глубине – такого формата форвард нынешней «Баварии» идеально подходит. На протяжении всего сезона игру в завершении на себя брали и вингеры, и «десятки», и даже опорники.

В матче с «Вердером» была абсолютно такая же картина. Часто англичанин уходил ниже, освобождая пространство для забеганий – и доставлял мяч в освободившиеся зоны. Он ориентировался на продвижение мяча – и если у одноклубников возникали проблемы под прессингом, быстро выдвигался под траекторию, сохраняя в итоге владение. Польза была и в передачах форварда в касание – они обостряли игру и давали «Баварии» очевидное преимущество. Такие действия, к примеру, привели к первому голу мюнхенцев – Харри опускается ниже центрального круга после перехвата «баварцев», получает мяч от Сане и тут же отдаёт вперёд – а Лерой «улетает» на свидание с вратарём и открывает счёт.

Второго мяча пришлось ждать до 74-й минуты – но до этого момента «Бавария» просто куражилась, нанося удары со всех позиций. И в голевом эпизоде английский нападающий продемонстрировал свою основную функцию – пока Альфонсо Дэвис продвигал мяч по левому флангу, Кейн оторвался от центральных защитников. Получил мяч уже на свободном пространстве и уверенно пробил с линии штрафной. Дебют 10 из 10 – показал вариативность, органично вписался в игровые построения, ушёл с голом и ассистом.

Сверхатакующая модель с крайними защитниками в финальной трети

Внимания заслуживает не только яркий дебют экс-форварда «Тоттенхэма» — на протяжении матча «Бавария» активно демонстрировала пропасть в классе между ними и другими командами.

При том, что мюнхенцы играли в схеме с двумя центральными защитниками, крайние располагались очень высоко и активно помогали атаке. Действия Альфонсо Дэвиса и Нуссаира Мазрауи были согласованы с вингерами – Кингсли Команом и Лероем Сане. Если латерали задавали ширину в финальной трети (так было в большинстве случаев), вингеры оставляли им свободное пространство, а сами смещались в полуфланги (Сане иногда оказывался на позиции «десятки» или уходил на острие). Кингсли дважды пробил по воротам, оба раза в штрафной – один пришёл из центра, второй был нанесён чуть левее. Ситуация с тремя ударами Лероя такая же. Были моменты, когда крайние защитники смещались ближе к центру – дважды Мазрауи пробил из полуфланга, Сане в такие моменты оказывался ближе к бровке.

Но стоит понимать, одно дело – когда такой рисунок игры виден в схеме с тремя центрбеками. И совсем другое, когда в обороне остаются лишь двое. Свободного пространства у соперника в разы больше – и потому это сильнейший фактор риска. Можно сказать, так «Бавария» наглядно показывает, насколько она сильнее того же «Вердера».

Но такие демонстрации силы чреваты. Бременцы во втором тайме начали особенно остро использовать свободные зоны, провели несколько выпадов. В диапазоне между началом второго тайма и 48-й минутой, когда счёт был 1:0, «зелёно-белые» нанесли 3 удара из выгодных позиций – пару раз мюнхенцев спасло то, что хозяева попросту не попали в створ.