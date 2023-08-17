Слишком мало Дзюбы и сырая оборона. «Локомотив» ужасно начал второй сезон подряд

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вчера, 17:44

Без сэйвов Лантратова могли проиграть 4 матча в РПЛ .

Дзюба заметен только за полем

Артём обожает скандалы на пустом месте. Дзюбу в РФС наказали двумя матчами дисквалификации условно за угрозу запихнуть телефон в одно место юному блогеру. В случае повторного нарушения этики нападающего дисквалифицируют. Обе стороны конфликта похожи, и лучше поговорим о футболе. «Локомотив» забил 8 голов в РПЛ в четырех матчах, но у Дзюбы один меткий удар. У Артёма брак в передачах выше 50 %, большая редкость для профессионального футбола. В РПЛ лишь у голкиперов, которые выносят мяч далеко вперед, ниже точность пасов. Кроме неудачных передач, Дзюба отличился слабым вовлечением в игру «Локомотива». У него 3 удара в сторону чужих ворот за три матча, выдал всего 2 передачи под удар. Опытный центральный нападающий среди главных разочарований старта сезона в РПЛ . Без снайпера, который в прошлом сезоне создал 13 голов в 11 матчах чемпионата, у Галактионова огромные проблемы.

Защитники молодые и ненадёжные

«Локомотиву» не хватает травмированного хавбека Магкеева, который отрезками хорошо смотрелся в центре защиты. Также пропал из основы 29-летний аргентинец Конти. По последним новостям, легионер вылетел домой, уйдет в аренду в «Колон». Москвичи планируют подписать нового центрального защитника, когда спадет трансферная жара в топ-5. Спорное решение, ведь ждать еще полмесяца. Лантратов спас 19 раз, невероятное количество сэйвов для фаворита, который играл против «Факела», «Рубина» и «Крыльев Советов». Погостнов и Фассон – молодые защитники, часто подставляли голкипера. Латераль Тикнизян мыслями в Бундеслиге и любит атаку, так как Наир забил три мяча на старте сезона в РПЛ . Справа Самошников, но новичок из «Рубина» лучше атакует, чем обороняется. Опорник Карпукас не смог продолжить крутой весенний отрезок надежной игрой в обороне летом, поэтому «Локомотив» рисковал проиграть во всех матчах. Пусть счет в Воронеже 1:4 в пользу москвичей, но кто смотрел поединок, тот сочувствует «Факелу». По ударам в створ счет 6:5 в пользу хозяев, Лантратову пришлось по-настоящему работать.

У Галактионова явно кризис жанра

Весной предупреждали, что «Локомотив» набирает больше очков, чем заслуживает, исходя из наполнения матчей. Тогда удачно играли вторым номером, а голкипер Лантратов часто выручал команду. Продолжить ту серию успехов не сумели. Соперники понимают, что выгоднее отдавать «Локомотиву» мяч. Стартовое давление на ворота ЦСКА в дерби не помогло гостям. «Армейцы» деловито перешли к своим атакам и накидали молодой защите Галактионова четыре мяча. После оплеухи прийти в себя не сумели. Тактический кризис и стратегическую катастрофу подчеркнули в последнем матче. «Крылья Советов» в гостях нанесли 20 ударов по чужим воротам. Лантратову пришлось потащить удар Гарре с пенальти – повезло, что вратарь не улетел в угол и отразил удар по центру ворот. Вот только сэйвы Ильи и ничья 1:1 не мешают добавить, что хавбек Марадишвили забил единственным для «Локомотива» ударом в створ чужих ворот на 92-й минуте. Классический «отскок». Теоретически у москвичей могло быть 4 поражения подряд, или три поражения и мировая с «Факелом». А в прошлом сезоне катастрофически стартовали с 2 из 12 возможных очков.

У команды есть ресурсы для побед

Набрали пять пунктов, хотя заслужили максимум три. У Галактионова пока есть время для принятия важных стратегических решений. Но проблема тренера, что он уже выпускает оптимальный состав. Самошников и Тикнизян лучше, чем Ненахов и Митай на флангах. Погостнов, Кузьмичев и Фассон – лучшие центральные защитники «Локомотива». Карпукасу и Баринову нет альтернативы в опорной зоне, а Бека Бека давно уехал из Москвы. Можно поиграть с тройкой поддержки Дзюбы, но дублер Артёма в центре атаки – Владислав Сарвели, плохо сыграл против знакомых «Крыльев Советов», забил лишь в атаке с нарушением правил у Баринова (Дмитрий сыграл рукой). Пиняев, Изидор и Глушенков в теории могут сформировать идеальную группу поддержки, оставив Жемалетдинова и Миранчука с мыслями о смене клуба. Пока, невзирая на понятный выбор кадров, картинка не сложилась. «Локомотив» точно может играть круче, ведь оптимальный состав классный по меркам РПЛ . Например, вряд ли уступит по классу и перспективности составу «Краснодара», который с 4 победами идет на первом месте в таблице.