Худшие линии обороны на старте РПЛ. «Спартак» рядом с «Рубином» и «Факелом»

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вчера, 20:13

Нечем хвастаться также «Локомотиву» и «Динамо».

«Спартак»

Кто виноват. У «Спартака» две беды – оборона и её нелепые ошибки. В системной слабости защиты москвичей виноваты боссы клуба, которые не подписали ведущего центрбека. Также виновен Абаскаль, он раскрывается, когда надо защищать результат. Персональные ошибки и тасование голкиперов тоже не помогают. Еще в заявке нет опорника, а его никто не спешит подписывать.

Что делать. Сбалансировать игру, выигрывать подборы и поднять прессинг. «Спартак» среди аутсайдеров по высоте отбора мяча. Пора подписать защитника высокого уровня. И нельзя играть без оглядки. После 20 метких ударов соперников «Спартак» пропустил 7 мячей, вратарям тоже надо добавить.

«Ахмат»

Кто виноват. Тренер Ташуев, и он отправлен в отставку. «Ахмат» сломался неожиданно, так как в прошлом сезоне была серия с 1 поражением в 9 турах. А теперь Семёнов и его напарники в защите совершают такие ошибки, что даже Шелия не спасает. «Ахмату» не везет, как не везло в прошлом сезоне «Крыльям Советов». В их ворота было 4 пенальти, ударов с игры мало, а пропустили много.

Что делать. Ждать нового тренера и изменений в опорной зоне. Фланги у «Ахмата» всегда важны, а пока Быстров и Уциев часто ошибались. Ждут полноценного возвращения из лазарета левого латераля Богосаваца. Когда серб на поле, а справа Тодорович, то «Ахмат» смотрится живее. А пока они мертвые в защите, соперникам легко даются голы.

«Рубин»

Кто виноват. Можно назвать тренера, но лучше обвинять боссов «Рубина», которые бросили команду из второй лиги играть с известными клубами РПЛ без грамотного усиления. Мартынович возрастной бек, не успевает за соперниками. Медленная оборона допустила 26 ударов по воротам Дюпина, худший показатель старта сезона в РПЛ .

Что делать. Делать трансферы. Вряд ли проблема в тренере, характер ошибок указывает на уровень мастерства защитников. Латерали Рожков и Кабутов идут вперед, а тройка центральных защитников «привозит». Иванов в опорной зоне сам не справится. У «Рубина» впереди матчи против невероятно атакующих соперников, не завидуем голкиперу.

«Динамо»

Кто виноват. Отчасти главный тренер, потому что Личка пытался создать «Оренбург» в Москве. Потом остепенился, хотя надолго чеха не хватает. Также есть грубые персональные ошибки. Молодые защитники чудили, новый капитан Бальбуэна играет от тура к туру по-разному, как и латераль Скопинцев. Еще одна беда – отказ от агрессивного прессинга. «Динамо» нельзя копировать стиль середняков, а Фомину пора набрать форму.

Что делать. Быть собой с разящими атаками и компактной игрой в обороне. Сазонов может уехать, тогда надо подписать опытного защитника в пару к Бальбуэне. Из латераля Лаксальта любопытный опорник, но ему нужна подстраховка. Придут деньги за трансфер Захаряна – нужны новички, например, из Мексики. «Динамо» не всегда везло, могли пропустить чуть меньше, но есть над чем работать.

«Факел»

Кто виноват. Бюджет клуба. У «Факела» нет денег на футболистов, которые покажут сильный футбол в РПЛ . Прошлый сезон был легче, ведь соперники лишь знакомились с «Факелом». Работала магия трибун в Воронеже. Теперь стало сложнее. Только «Рубин» и команда тренера Евсеева пропустили по десять мячей в четырех стартовых турах.

Что делать. Собраться, не нервничать, играть компактно. Пора признать, что 33-летнему Квеквескири в центре поля нужна активная помощь. Важно дождаться, чтобы Беленов набрал оптимальную форму, или же поверить в Гудиева. Состав скромный, но если найдут сильного хавбека, то при помощи защитников Божина и Кудряшова стабилизируют игру без мяча.

«Сочи»

Кто виноват. Тренер Хохлов, ему не хватает класса. Победа над «Балтикой» расслабила «Сочи», а дальше пошли поражения. Команда дает бой, но один защитник Дркушич не может играть за всех, как в прошлом сезоне. Также нет крутой опорной зоны, поскольку Нобоа стареет.

Что делать. Можно попробовать сократить количество защитников. Пять в линию это толпа в штрафной площади вратаря Заболотного. Видим панику и необдуманные решения, как у «Рубина». Также не исключено, что вылечить болезни защиты «Сочи» поможет замена тренера, ведь состав точно не самый слабый в РПЛ .

«Оренбург»

Кто виноват. Виноваты потери, потому как Личка в «Динамо», а защитник Эктов в Краснодаре. Даже продажа зимой форварда Писарского в «Крылья Советов» сказалась. Когда у «Оренбурга» результативные атаки, то перестрелки порой в их пользу. Но теперь сложнее забивать трижды, пропуская дважды. В центре обороны приличные Перес и Гойкович, но голкипера Сысуева часто подставляют.

Что делать. Запастись терпением. Тренер Ярошик начинает понимать новую команду. У «Оренбурга» есть накатанная игра с мячом. Как только разберутся с меткостью, будет больше права на ошибку. Сыграют с «Ахматом», «Факелом» и «Сочи», соседями в этом списке. Есть шанс набрать очки и забить немало мячей.

«Локомотив»

Кто виноват. Точно не Лантратов, голкипер отразил 19 ударов соперников. Но «Локомотив» на последнем месте в РПЛ по сумме xG оппонентов. Ошибки во всех измерениях в защите. Опорная зона, фланги, молодой центр обороны. Подстраховка не работает. Галактионов не дождался взросления защитников, вся надежда строго на голкипера.

Что делать. Внимательнее разбирать соперников. Учиться играть первым номером. Собраться, так как допустили дома 20 ударов «Крыльев Советов». Пора дать виртуальный подзатыльник Дзюбе, Пиняеву и Глушенкову, форварды прессингуют высоко, а пользы от этого мало. «Локомотив» разочаровал на старте, но оборона – ключ к успеху.