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Итальянского журналиста выгнали из эфира за то, что он назвал Лукаку негром

вчера, 12:17

Итальянского журналиста выгнали из эфира после слов в адрес нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Это произошло во время программы Qui Studio a Voi Stadio, в которой Луиджи Фурини, также являющийся болельщиком «Интера», участвует с 2010 года. Фурини назвал форварда негром. Он отказался извиняться, настаивая на том, что это слово часто используется в рэп-музыке, но в итоге передача несколько раз неожиданно прерывалась на рекламу, после чего его уже не было среди участников.

«Со словами с расистской подоплёкой не шутят (независимо от этимологии). Мы не приемлем ошибок и недоразумений. И запоздалого извинения недостаточно. Мне жаль, что такой коллега, как Фурини, допустил такую ​​серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», — прокомментировал ситуацию директор местного канала Telelombardia Фабио Равеццани.

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25 августа
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Не рискуйте попасть в бане друзья, просто скажите темнокожий и всё. Когда говорят негр это больше ассоциируется с рабовладельческим строем и колониальной системой то будь Англией и Францией. Будьте осторожны в словах.
salleeh
salleeh
вчера в 21:18
Каждому свое, кому то темный цвет кожи, но при этом прекрасные человеческие качества, а кому то белую внешность и гнилое нутро…
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:25
Вроде бы правду сказал. Наверное правда глаза колет.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:14
Что скажет сам капитан Лукаку?.. Хе..
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:01
Редко с тобой соглашаюсь, но сейчас- согласен на все 1000%!!!!!!!
shlomo
shlomo ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:01
Добра, Вам! ... ну теперь для своей реабилитации журналист должен рухнуть перед негроидами на оба колена и в слезах просить у них прощения и заодно хлестать себя плеткой по спине.... Возили все рабов, а теперь типа ошибка это... а эти, так сказать "не бело-кожие" совсем распустились и обнаглели по полной программе.... Ну вот теперь пусть все кто их "завозил" и расхлебывают все это.
pomor45
pomor45
вчера в 12:57
Славно так у них на Западе: негроидная раса есть, а негров нет. Если вы, господа из цветущего сада, умудрились превратить слово негр а синоним слова раб, то постарайтесь его реабилитировать, а не усугубляйте решение проблемы своим лицемерием.
Capral
Capral
вчера в 12:56
Назвать негра негром- это ошибка?!
Это- ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!
З..........и, со своими неграми!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Недавно, вот, один, такой- рот на меня открыл, за то, что я ему замечание сделал, чтобы парковался в определенном месте

Называется- дожились...
shlomo
shlomo ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Наверное уже в Африке меньше негров чем в остальном мире...:))))
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:44
Могли бы просто оскорбить в ответ, назвав журналиста белым.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:44
Выгнали из эфира ? Так это только начало...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:28, ред.

Так какой же он негр? - он бельгиец...)))
Elliada
Elliada
вчера в 12:19
Если негр неправильное слово, как сказать правильно? Афробельгиец?
shlomo
shlomo
вчера в 12:18
Вот на лицо вся демократия Европы... негр он и есть негр.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:18
Журналисты те ещё провокаторы, пиариться на известных людях...
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