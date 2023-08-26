Итальянского журналиста выгнали из эфира за то, что он назвал Лукаку негром

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вчера, 12:17

Итальянского журналиста выгнали из эфира после слов в адрес нападающего «Челси» .

Это произошло во время программы Qui Studio a Voi Stadio, в которой Луиджи Фурини, также являющийся болельщиком «Интера», участвует с 2010 года. Фурини назвал форварда негром. Он отказался извиняться, настаивая на том, что это слово часто используется в рэп-музыке, но в итоге передача несколько раз неожиданно прерывалась на рекламу, после чего его уже не было среди участников.

«Со словами с расистской подоплёкой не шутят (независимо от этимологии). Мы не приемлем ошибок и недоразумений. И запоздалого извинения недостаточно. Мне жаль, что такой коллега, как Фурини, допустил такую ​​серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», — прокомментировал ситуацию директор местного канала Telelombardia Фабио Равеццани.