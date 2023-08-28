Краткий гид по старту АПЛ. Очарование тренером «шпор» и неожиданный «Вест Хэм»

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сегодня, 16:19

19 команд из 20 успели потерять очки.

Безупречно стартовал лишь «Манчестер Сити»

Хотя Холанд против «Шеффилд Юнайтед» не реализовал пенальти и в целом матч для фаворита получился сложным, Эрлинг нашел голевой момент, а спаситель Родри принес важную победу на 88-й минуте матча, выиграли 2:1. По игре старт не безупречный, ведь «горожане» ищут новую схему с Альваресом в основе и Ковачичем в центре поля. Травма Де Брюйне тоже повлияла, как и отсутствие Гвардиолы. Тренеру сделали операцию на спине, отдыхает дома в Каталонии. Чемпионы ищут усиление, но пока справляются. А вот все остальные фавориты АПЛ уже потеряли очки. «Арсенал» не переиграл «Фулхэм» (2:2), «Ливерпуль» не справился с «Челси» (1:1), а у МЮ есть поражение от «Тоттенхэма».

Анге Постекоглу – любимчик публики в Англии

Наставник «Тоттенхэма» начал серьезную карьеру наставником сборной Австралии. Дальше этнический грек отправился в Японию, а затем оказался в «Селтике». Помог шотландцам выиграть чемпионат, пошел на повышение в АПЛ . «Шпоры» потеряли Кейна, но приобрели наставника с узнаваемым стилем. Постекоглу ставит команде приятный футбол с игрой в пас. Целый Робби Уильямс посвятил ему песню, переделал один из старых хитов. Всемирно известный певец болеет за скромный клуб «Порт Вейл». Но Робби пошутил, что если Сон, Кулусевски, Мэддисон и Биссума продолжат симпатично играть, то станет фанатом «шпор». Тренеру осталось только научить Ришарлисона попадать в ворота. У «Тоттенхэма» нет схемы «2-2-6», не владеют мячом 80 % игрового времени. Но это цепкая и опасная команда благодаря новому тренеру.

Миллиардный «Челси» предсказуемо странный

АПЛ побьет рекорд, потратили почти 2 миллиарда фунтов. Но когда у грандов в основе люди, которые недавно познакомились, то нет слаженной работы. Особенно когда новый тренер «Челси» Почеттино перешел на три центральных защитника, а в атаке нет стабильных связок. Идет борьба между разными форвардами. У нападающего Джексона и инсайда Стерлинга высокие шансы играть чаще, но даже травма нового капитана Джеймса на правом фланге влияет на команду. Хавбек Энцо ждет новичков Кайседо и Лавию рядом, что может привести к смене схемы на «4-3-3». У «Челси», чьи владельцы потратили свыше миллиарда евро на трансферы за полтора года, впереди мучительный процесс рождения новой команды. Отрезками против «Ливерпуля» и «Лутона» смотрелись неплохо, но пока им сложно. Хотя такой проект, разумеется, привлекает интерес публики со всего мира.

«Манчестер Юнайтед» не перешел в высшую лигу

Даже «Брайтон» Де Дзебри, невзирая на неудачу с «Вест Хэмом», оставил более понятное и приятное впечатление, нежели команда тен Хага. МЮ показал характер против «Ноттингем Форест» и одержал победу 3:2. Но речь о домашнем поединке против слабого соперника, который повел 0:2 на четвертой минуте. Лишь после удаления у соперника фаворит сумел его дожать. Если бы МЮ играл в гостях так, как дома – продлили серию без поражений в АПЛ до двадцати поединков, то могли претендовать на титул. Но в выездных матчах много проблем в атаке, где ждут датчанина Хёйлунда. А оборона подводит МЮ на любом стадионе. Любитель риска Онана играет в отрыве от центральных защитников, а вся конструкция не работает так, как тен Хаг планировал. Спорный старт МЮ не отнести к неожиданностям, в прошлом году смотрелись хуже, но их судьба важна для всей АПЛ . Как и судьба «Арсенала», хотя у Артеты всё проще и понятнее. И в воскресенье МЮ сыграет на «Эмирейтс». Будет битва!

Мойес активно пишет новую историю «Вест Хэма»

Тренера Дэвида не раз могли уволить, ведь у «молотобойцев» были сложнейшие отрезки. Но после победы в Лиге Конференций нашелся покупатель для Райса, хавбек перешел в «Арсенал», оставив после себя деньги на новичков. Пакета, хотя его переход в «Манчестер Сити» сорвался, поможет лондонскому клубу. «Вест Хэм» стартовал с побед над «Челси» и «Брайтоном» после ничьей в первом туре. Понятно, что успех временный. Вряд ли Мойес повторит путь Роджерса с «Лестером», когда «лисы» до последнего стремились на четвертую строчку. Но не стоит забывать, что даже пятое место в этом сезоне АПЛ может выдать путевку в Лигу чемпионов, ведь будет реформа турнира. Пока МЮ и «Челси» зевают, время таких команд, как «Вест Хэм». Надолго их не хватит, но если резюмировать старт сезона, то голкипер Ареоля, полузащитник Уорд-Праус и нападающий Боуэн – герои первых туров АПЛ . Как и Дэвид Мойес, ведь гаффер, как по традиции называют в Англии главных тренеров сами футболисты, справился с непростыми соперниками.

В АПЛ продолжается кастинг на роли новых лидеров