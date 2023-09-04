Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Солидный «Краснодар», хулиган из ЦСКА и возвращение Дзюбы

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сегодня, 10:15

Выходные посвящены отчаянной борьбе.

Вратарь

Георгий Шелия («Ахмат») – реакция тура

Без шести сэйвов голкипера в Екатеринбурге не видать «Ахмату» минимальной гостевой победы. Выиграли там, где уступали ЦСКА и «Спартак». Причем «Урал» активно давил – нанес 21 удар, но меткость подводила. А вот Шелия спас свою команду в 100 % случаев. Помазуну так не повезло. «Ахмат» одержал минимальную победу, а их голкипер – герой матча. Даже штанги играли за Георгия.

Защитники

Сергей Волков («Краснодар») – опекун тура

У футболиста уровня Промеса всегда есть созданные моменты и подходы к чужим воротам. Но у Квинси не нашлось ни одного удара в створ ворот Сафонова. И одна из причин – внимательная игра защитника Волкова в обороне. Промес активно искал высоту, на которой лучше принимать мяч, смещался в центр поля, подальше от опекуна, но Сергей в итоге победил.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Парагваец играл с новым напарником, вместо Кайо приехал новичок Тормена. Сафонову пришлось несколько раз вступать в игру, но Алонсо отработал продуктивно и полезно. Десять выносов мяча от ворот и победы на втором этаже выделили Хуниора. Оборона «Краснодара» с новым тренером Ивичем меняется к лучшему, и лидером становится Алонсо.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – хулиган тура

Осуждаем поведение Роши в концовке поединка против «Зенита». Бразилец схватил Ерохина за шею во время потасовки. А вот до этого Виллиан управлял обороной ЦСКА . Роша случайно выбил мяч точно на Сантоса перед голом, но нельзя игнорировать удачную игру центрбека в обороне. На счету «армейского» бразильца два десятка успешных оборонительных действий.

Дуглас Сантос («Зенит») – спаситель тура

Без гола капитана «Зенит» проиграл бы ЦСКА в гостях. Можно спорить, наиграл ли чемпион с суммарным качеством моментов 0.89 после десятков атак на спасение в концовке матча, но факт на табло. Сантос удачно сыграл на стандарте, затолкал мяч в сетку ворот Акинфеева. Также Дуглас не дал Облякову и Кельвену развернуться в атаке по флангу.

Полузащитники

Николай Рассказов («Крылья Советов») – ассистент тура

Осинькин сделал из Рассказова правого инсайда, а Бейл страхует Николая в обороне. Такой правый фланг приносит «Крыльям Советов» пользу. У Рассказова два ассиста в матче против «Факела». Если второй пас дежурный – напарник сам всё сделал, то первая передача классная, удачный навес с фланга. Рассказов нашел свою команду, где ему намного уютнее, чем в «Спартаке».

Александр Черников («Краснодар») – цепкость тура

В матче против «Спартака» у Черникова хватало черновой работы. Александр грамотно прикрывал опорную зону, помогая коллегам работать с мячом. Черников выиграл все единоборства один в один, удачно перехватывал передачи игроков «Спартака», выносил мяч далеко от собственных ворот. Надежная работа футболистов «Краснодара» без мяча помогла тренеру Ивичу переиграть коллегу Абаскаля.

Эдгар Севикян («Пари НН») – удар недели

Карпин вызвал атакующего хавбека «Пари НН» в сборную, но Севикян отказался – выбрал команду Армении. Эдгар в хорошей форме на старте сезона. На его счету не только финты и навесы с фланга, но также шикарный удар в девятку ворот «Рубина» в важном для нижегородцев матче. Четкая реализация спасла «Пари НН», ведь забили дважды после трех ударов, выиграли в один мяч.

Нападающие

Сергей Пиняев («Локомотив») – проходы недели

18-летний атакующий полузащитник московского клуба шикарно работал по правому флангу. Несколько проходов Пиняева завершились забитыми мячами, ведь оппоненты не успевали за Сергеем. Вингеру надо добавлять в умении выйти на ударную позицию и нанести удар, но посмотрите на возраст футболиста. Пиняев феноменально хорош, если учитывать юность игрока.

Артём Дзюба («Локомотив») – возвращение тура

Дзюба плохо стартовал, затем пропускал поединки из-за травмы. Без него «Локомотив» атаковал ещё хуже. Ветеран играет на классе, и против «Балтики» этого хватило. Форвард удачно открылся в чужой штрафной площади перед воротами и забил. Затем нападающий грамотно отбросил мяч на Миранчука. Дзюба уводил за собой защитников. На целый матч Артёма не хватает, но приносит очевидную пользу.

Муми Нгамалё («Динамо») – хладнокровие тура

Спокойно разобрался в атаке после паса Тюкавина, забил победный, как оказалось, мяч «Динамо». «Ростов» даже в меньшинстве после перерыва заставил Шунина нервничать, поэтому многие поработали – и Скопинцев слева, и Лаксальт в центре поля. Но решающий удар на счету Нгамалё, который сыграл активно и аккуратно. У камерунца 5 результативных действий в сезоне.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Ивич заслужил уважение внешней суровостью даже среди арбитров. Иногда резервный судья не останавливает серба на бровке, как сделал бы с другим экспрессивным тренером. Но так формируется авторитет. Все видят, что у «Краснодара» есть позитивные изменения в игре. «Горожане» дома переиграли «Спартак» 2:0, которому уступили в Кубке совсем недавно. Ивич не пережал со стремлением атаковать без оглядки, ушел на паузу на матчи сборных лидером РПЛ .

Впечатления тура. Команды набрали форму