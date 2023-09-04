Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Солидный «Краснодар», хулиган из ЦСКА и возвращение Дзюбы

Выходные посвящены отчаянной борьбе.
Вратарь
Георгий Шелия («Ахмат») – реакция тура
Без шести сэйвов голкипера в Екатеринбурге не видать «Ахмату» минимальной гостевой победы. Выиграли там, где уступали ЦСКА и «Спартак». Причем «Урал» активно давил – нанес 21 удар, но меткость подводила. А вот Шелия спас свою команду в 100 % случаев. Помазуну так не повезло. «Ахмат» одержал минимальную победу, а их голкипер – герой матча. Даже штанги играли за Георгия.
Защитники
Сергей Волков («Краснодар») – опекун тура
У футболиста уровня Промеса всегда есть созданные моменты и подходы к чужим воротам. Но у Квинси не нашлось ни одного удара в створ ворот Сафонова. И одна из причин – внимательная игра защитника Волкова в обороне. Промес активно искал высоту, на которой лучше принимать мяч, смещался в центр поля, подальше от опекуна, но Сергей в итоге победил.
Хуниор Алонсо («Краснодар»)
Парагваец играл с новым напарником, вместо Кайо приехал новичок Тормена. Сафонову пришлось несколько раз вступать в игру, но Алонсо отработал продуктивно и полезно. Десять выносов мяча от ворот и победы на втором этаже выделили Хуниора. Оборона «Краснодара» с новым тренером Ивичем меняется к лучшему, и лидером становится Алонсо.
Виллиан Роша (ЦСКА) – хулиган тура
Осуждаем поведение Роши в концовке поединка против «Зенита». Бразилец схватил Ерохина за шею во время потасовки. А вот до этого Виллиан управлял обороной ЦСКА. Роша случайно выбил мяч точно на Сантоса перед голом, но нельзя игнорировать удачную игру центрбека в обороне. На счету «армейского» бразильца два десятка успешных оборонительных действий.
Дуглас Сантос («Зенит») – спаситель тура
Без гола капитана «Зенит» проиграл бы ЦСКА в гостях. Можно спорить, наиграл ли чемпион с суммарным качеством моментов 0.89 после десятков атак на спасение в концовке матча, но факт на табло. Сантос удачно сыграл на стандарте, затолкал мяч в сетку ворот Акинфеева. Также Дуглас не дал Облякову и Кельвену развернуться в атаке по флангу.
Полузащитники
Николай Рассказов («Крылья Советов») – ассистент тура
Осинькин сделал из Рассказова правого инсайда, а Бейл страхует Николая в обороне. Такой правый фланг приносит «Крыльям Советов» пользу. У Рассказова два ассиста в матче против «Факела». Если второй пас дежурный – напарник сам всё сделал, то первая передача классная, удачный навес с фланга. Рассказов нашел свою команду, где ему намного уютнее, чем в «Спартаке».
Александр Черников («Краснодар») – цепкость тура
В матче против «Спартака» у Черникова хватало черновой работы. Александр грамотно прикрывал опорную зону, помогая коллегам работать с мячом. Черников выиграл все единоборства один в один, удачно перехватывал передачи игроков «Спартака», выносил мяч далеко от собственных ворот. Надежная работа футболистов «Краснодара» без мяча помогла тренеру Ивичу переиграть коллегу Абаскаля.
Эдгар Севикян («Пари НН») – удар недели
Карпин вызвал атакующего хавбека «Пари НН» в сборную, но Севикян отказался – выбрал команду Армении. Эдгар в хорошей форме на старте сезона. На его счету не только финты и навесы с фланга, но также шикарный удар в девятку ворот «Рубина» в важном для нижегородцев матче. Четкая реализация спасла «Пари НН», ведь забили дважды после трех ударов, выиграли в один мяч.
Нападающие
Сергей Пиняев («Локомотив») – проходы недели
18-летний атакующий полузащитник московского клуба шикарно работал по правому флангу. Несколько проходов Пиняева завершились забитыми мячами, ведь оппоненты не успевали за Сергеем. Вингеру надо добавлять в умении выйти на ударную позицию и нанести удар, но посмотрите на возраст футболиста. Пиняев феноменально хорош, если учитывать юность игрока.
Артём Дзюба («Локомотив») – возвращение тура
Дзюба плохо стартовал, затем пропускал поединки из-за травмы. Без него «Локомотив» атаковал ещё хуже. Ветеран играет на классе, и против «Балтики» этого хватило. Форвард удачно открылся в чужой штрафной площади перед воротами и забил. Затем нападающий грамотно отбросил мяч на Миранчука. Дзюба уводил за собой защитников. На целый матч Артёма не хватает, но приносит очевидную пользу.
Муми Нгамалё («Динамо») – хладнокровие тура
Спокойно разобрался в атаке после паса Тюкавина, забил победный, как оказалось, мяч «Динамо». «Ростов» даже в меньшинстве после перерыва заставил Шунина нервничать, поэтому многие поработали – и Скопинцев слева, и Лаксальт в центре поля. Но решающий удар на счету Нгамалё, который сыграл активно и аккуратно. У камерунца 5 результативных действий в сезоне.
Главный тренер
Владимир Ивич («Краснодар»)
Ивич заслужил уважение внешней суровостью даже среди арбитров. Иногда резервный судья не останавливает серба на бровке, как сделал бы с другим экспрессивным тренером. Но так формируется авторитет. Все видят, что у «Краснодара» есть позитивные изменения в игре. «Горожане» дома переиграли «Спартак» 2:0, которому уступили в Кубке совсем недавно. Ивич не пережал со стремлением атаковать без оглядки, ушел на паузу на матчи сборных лидером РПЛ.
Впечатления тура. Команды набрали форму
«Урал» нанес 21 удар по воротам «Ахмата», хотя и уступил в итоге. У «Рубина» статистика еще лучше – 24 удара по воротам «Пари НН», но тоже проиграли. Набрали форму не только атакующие линии, но и оборона. ЦСКА достойно держался против «Зенита», лишь в концовке завелись и потолкались. «Краснодар» не дал развернуться сильному в нападении «Спартаку». У многих команд теперь более осмысленный футбол, чем в первых турах. Даже скромная «Балтика», совершив грубейшие ошибки в защите, пошла за голами в ворота «Локомотива» и забила дважды. Даже жаль, что будет перерыв, команды только вошли в сезон.
Но я писал не про это,а про то что хулан тура - в сборной!!!
Но я писал не про это,а про то что хулан тура - в сборной!!!
я про рошу..
я про рошу..
7-й тур РПЛ получился богатым на яркие матчи. Пожалуй, Краснодар и Крылья Советов в этом туре проявили себя ярче остальных. Поэтому неудивительно, что данные коллективы имеют наибольшее представительство в символической сборной - по 2 игрока....
Ну а так что, кто о чем а я о своих.... добавил бы Брайана Мансилья (Оренбург). Аргентинский нап стал, пожалуй, главным творцом первой победы Оренбурга в нынешнем чемпионате. Брайан по итогам матча с Сочи записал себе в актив 2 результативных балла. Сначала Мансилья реализовал пенальти, после чего ассистировал Обухову....
7-й тур РПЛ получился богатым на яркие матчи. Пожалуй, Краснодар и Крылья Советов в этом туре проявили себя ярче остальных. Поэтому неудивительно, что данные коллективы имеют наибольшее представительство в символической сборной - по 2 игрока....
Ну а так что, кто о чем а я о своих.... добавил бы Брайана Мансилья (Оренбург). Аргентинский нап стал, пожалуй, главным творцом первой победы Оренбурга в нынешнем чемпионате. Брайан по итогам матча с Сочи записал себе в актив 2 результативных балла. Сначала Мансилья реализовал пенальти, после чего ассистировал Обухову....
в РЖД отшивают?
в РЖД отшивают?
Жаль что попал во времена Акинфеева
А так в сборной неплохо бы смотрелся
Жаль что попал во времена Акинфеева
А так в сборной неплохо бы смотрелся