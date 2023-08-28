Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Неудержимый Скопинцев и хитрец Клаудиньо

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сегодня, 19:19

Завершилась неделя красивых голов.

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи») – работяга тура

На сложном газоне в Сочи голкипер одноименной команды восемь раз вступил в игру. «Локомотив» выиграл после хлесткого удара в дальний угол, но вратарь не виноват, что защитники не заблокировали мяч. А вот во всех остальных эпизодах – после ударов Дзюбы, Миранчука и Тикнизяна, голкипер сыграл здорово.

Защитники

Ильнур Альшин («Факел»)

Отметим левого латераля команды, которая не пропустила от лидера РПЛ «Краснодара». «Факел» в Воронеже опасен для фаворитов, что команда Евсеева еще раз показала. Конечно, если бы Кордоба реализовал пенальти, то всё сложилось бы иначе. Но теперь Джон в составе антисборной, а Альшин назван лучшим игроком матча за активные действия не только слева, но и у чужих ворот.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

В этом сезоне у Семёнова были плохие матчи, но на игру против «Спартака» — родного клуба, где в него не поверили, ветеран «Ахмата» собрался. Понятно, что у Соболева, Промеса и Бонгонды были моменты. Но оборона с Семёновым не паниковала, Шелия их несколько раз подстраховал, а центральный защитник сыграл просто и довольно надежно. Результат на табло – «Спартак» не забил «Ахмату» дома.

Сергей Божин («Факел»)

Очень редко в футболе бывает, что из 15 ударов фаворита только 1 попадает в створ ворот. Понятно, что «Факелу» помогал Кордоба, который даже с пенальти пробил в штангу. Но именно грамотная опека Божина помешала грозному колумбийцу развернуться в Воронеже. Все у «Факела» сыграли прилично без мяча, а Божин был лидером обороны.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – гол тура

Макаров тоже забил красиво, но Скопинцев проскочил четырех соперников и нерабочей правой ногой отправил мяч в девятку ворот «Рубина». Дмитрий набирает форму, активно идет в атаку, чтобы перекрыть огрехи команды в обороне. Не всегда приносит победу, ведь казанцы сравняли счет, но левый латераль сделал, что мог. И без мяча тоже неплохо отработал.

Полузащитники

Вендел («Зенит») – диспетчер тура

68 удачных передач сделал Вендел в матче против «Урала». «Зенит» разнес соперника 4:0, а мог выиграть даже крупнее. Домашний поединок против удобного оппонента, который ни разу в РПЛ не переигрывал петербуржцев, позволил Венделу играть в любимой манере – без использования всех сил, но с голевыми действиями. Хавбек ассистировал Кассьерре и доминировал в центре поля.

Лукас Вера («Оренбург») – хитрец тура

Матч «Оренбурга» и ЦСКА был плохим по уровню футбола. Фаворит забил после розыгрыша с угла поля, а хозяева долго искали подходы к воротам Торопа. Могли обидно проиграть, если бы не Вера. Лукас подкараулил позиционные ошибки защитников и сравнял счет. «Оренбург» по сумме всех действий смотрелся интереснее, чем «армейцы», а игру вел именно аргентинец.

Николай Калинский («Пари НН») – эффективность тура

«Пари НН» было непросто против «Ростова», поскольку соперник завладел мячом. Калинский работал под прессингом, довольно часто терял мяч. Но из 18 точных пасов выжал четыре момента. А еще трижды пробил по воротам. Причем на счету хавбека два из четырех точных ударов его команды. Парадокс в том, что «Ростов» ни разу не попал в створ ворот соперника, а вот Калинский забил победный мяч после сэйва Песьякова с пенальти. Николай исправил ошибку коллеги Сулейманова.

Нападающие

Никита Салтыков («Крылья Советов») – настырность уикенда

Нравится наглость, с которой Салтыков идет на соперников. Сказывается возраст, крайнему форварду самарцев всего 19 лет, но напор работает – Салтыков организовал гол Бабкину правильным навесом. Никита меняет фланги, добавляет в обескровленную потерями атаку «Крыльев Советов» фантазию, потому что от Рассказова техничных решений мало кто ждет.

Матео Кассьерра («Зенит») – Роналдо недели

В современном футболе нечасто увидишь, как форварды обыгрывают вратарей в стиле бразильца Роналдо. Но Кассьерра подарил зрителям ностальгию. «Уралу» было больно после встречи с нападающим, ведь колумбиец забил дважды и постоянно создавал угрозы у ворот Помазуна. Принял участие в шести опасных атаках и попал в каркас ворот.

Клаудиньо («Зенит») – свободный художник тура

Формально бразилец играл левого центрального хавбека в схеме «5-3-2». На деле он активно смещался в центре поля и постоянно играл высоко по флангу, заставляя Бевеева и Кулакова ошибаться. Семаку крупно повезло, что ни один европейский клуб не принял решение выкупить Клаудиньо у «Зенита», а трансфер во «Фламенго» сорвался. У диспетчера команды гол плюс пас против «Урала».

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Когда хорошо, то нет вопросов. Отмечаем приличный дебют временного наставника «Оренбурга», но в этом туре было четыре мировые и еще трижды минимальное преимущество одной из команд. Сергей Богданович единственный, кто настроил свою команду на разгром. После матча против «Спартака» в гостях «Зенит» разгромил «Урал». Семак добился успеха после перехода на схему «5-3-2».

Красота тура. Невероятные голы

Удар Макарова и проход Скопинцева украсили поединок в Казани, где «Рубин» и «Динамо» сыграли 2:2. Четкий удар Глушенкова в угол ворот через целую очередь из защитников – главное событие матча в Сочи, помимо сэйвов Заболотного. Техничные комбинации и действия игроков «Зенита» против «Урала» тоже развлекли публику на этой неделе. Кассьерра обвел Помазуна после выхода один на один. Голов стало меньше, но среди них шедевры. Мяч Скопинцева точно будет в подборке лучших голов сезона.