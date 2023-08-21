Символическая антисборная 5-го тура РПЛ. Абаскаль и игроки «Спартака» на первом плане

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сегодня, 12:18

Тур грубых ошибок футболистов обороны.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Удивляет игра опытного голкипера на старте сезона. Песьяков просто стоит, причем даже не может грамотно выбрать позицию. Сергей ждал мяч перед первым голом, но его опередил соперник из «Сочи». Сергей не смог правильно занять позицию, когда забивали второй и третий мячи. Лишь четвертый гол без участия голкипера. Песьяков не реагирует на удары, что дополняет безобразную игру защиты «Ростова».

Защитники

Алексис Дуарте («Спартак»)

Это не сборная имени одного «Спартака», поэтому Джикия не прошел в основу. Но Дуарте, который упускал Сергеева, Вендела и не мешал Кассьерре забить третий мяч, заслужил критику за свою игру. Литвинова после приключений в Екатеринбурге оставили на лавке, а теперь «Спартак» подставил парагваец. Неудачный трансфер, ведь Алексис медленный и нерасторопный игрок.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

ЦСКА классно сыграл в первом тайме братского дерби против «Динамо», а затем Набабкин помог соседям. Защитник замешкался после прессинга Нгамалё и Тюкавина, потерял мяч и подарил сопернику ответный гол. Забитый мяч воодушевил «Динамо». Набабкин упускал Тюкавина и Смолова, а решающий гол придумал Заболотный. Антон заработал пенальти для Смолова, сыграв рукой в своей штрафной.

Виктор Александров («Пари НН»)

Готовый защитник для «Спартака». За четыре матча нового чемпионата у 21-летнего центрального защитника две красные карточки. Причем в непростой игре «Факела» и «Пари НН» молодой футболист умудрился получить две желтые карточки за три минуты. С горчичником в пассиве пошел на грубый и бессмысленный фол. В меньшинстве команда Юрана закономерно уступила команде Евсеева.

Полузащитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Для «Рубина» игры против «Крыльев Советов» принципиальные, команда Рахимова действовала активно. А вот гости неудачно сыграли в обороне. Бейл заработал пенальти в ворота Ломаева, когда выставил руку. Затем получил первую желтую карточку за очевидный фол, но не успокоился. Голландец заслужил удаление в конце матча за очевидный фол. Один из лучших латералей РПЛ сыграл очень плохо.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Лучше бы в опорную зону «Спартака» ставили универсального Денисова, если Литвинов в этой роли не подходит, а Мартинса отправляли или ближе к атаке, или оставляли на скамейке. Даже тонкие хавбеки Умяров и Пруцев в лучших матчах за «Спартак» работали без мяча в опорной зоне качественнее, чем это делает Мартинс. Кристофер очень плохо обороняется, чем «Зенит» без труда воспользовался.

Данил Глебов («Ростов»)

Центральные защитники Прохин и Мелехин сыграли против «Сочи» ужасно. Это молодые защитники, да и Глебов не старый игрок, но Данил лидер «Ростова». И на старте сезона центральный хавбек выступает ужасно. У «Сочи» постоянно проходили передачи через центр низом, Нобоа, Макарчук и Крамарич легко создавали моменты. Глебов не вел игру «Ростова», чем соперник четыре раза воспользовался.

Михаил Игнатов («Спартак»)

С Луны видно, что Игнатов не готов к выходу в основе «Спартака». Медленный игрок, поэтому часто нарушает правила. Карасёв его сначала остудил словесно, а в следующем эпизоде показал желтую карточку. Абаскаль обвинил арбитра, что тот сломал игру «Спартака», ведь Игнатов боялся вступать в единоборства после предупреждения. Но разве плеймейкер должен только обороняться? Михаил не создал ни одного момента за тайм до замены.

Кирилл Печенин («Оренбург»)

У «Локомотива» плохо сыграл слева в обороне Самошников, но приключения латераля Печенина против «Ахмата» заслуживают отдельного упоминания. Кирилл упускал форвардов и хавбеков соперника. Оборона «Оренбурга» развалилась еще в первом тайме. И нередко опасные атаки проходили через левый фланг Печенина. Футболисты «Ахмата» испекли и съели оборону гостей, а Кирилл просто наблюдал.

Нападающие

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Благодаря шикарному удару Миранчука «железнодорожники» отскочили в Краснодаре – превратили заслуженное поражение в ничью 1:1. Лидер «быков» Сперцян не реализовал пенальти, но сыграл круто, чего не скажешь о его коллеге из «Локомотива». У молодых напарников Жемалетдинова были подходы к воротам соперника, а вот опытный атакующий игрок заслужил замену на 63-й минуте матча. Будь здоров Дзюба, вряд ли Рифат вышел бы в основе.

Квинси Промес («Спартак»)

Хотя Фернандеса и Караваева не назвать лучшими защитниками старта сезона, они спокойно закрыли Промеса. У лидера «Спартака» ни одного точного удара в створ ворот Кержакова, пусть москвичи и владели мячом отрезками ключевого матча тура и целого лета. Лишь один раз голландец смог сбросить мяч под выстрел напарнику. Пассивность Квинси не компенсировали его попытки часто получать мяч. Вожак атаки провел плохой матч против «Зенита».

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Такого инфантильного матча от тренера на высоком уровне давно не видели. Человек работал против «Зенита» так, словно встретил тотального аутсайдера, с которым можно проводить опасные для «Спартака» эксперименты, забрать три очка благодаря контролю мяча и заменам в перерыве. Абаскаль обвиняет арбитра Карасёва, но фанаты «красно-белых» и эксперты в один голос винят Гильермо. Испанец чисто проиграл Семаку, подарил «Зениту» рациональную и несложную победу 1:3.

Серия тура. «Спартак» в 11-й раз не обыграл «Зенит» в РПЛ