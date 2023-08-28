Символическая антисборная 6-го тура РПЛ. Знаменитые форварды и разгромленный «Урал»

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сегодня, 09:48

Называем актуальных футбольных грешников.

Вратарь

Илья Помазун («Урал»)

В матче против «Зенита» голкипера «Урала» сыграл за соперника. Нервничал с первых минут, но масштаб ошибок рос вплоть до третьего гола. Этот мяч Помазун придумал для Клаудиньо пасом прямо в ноги хавбеку. Ужасный матч для голкипера на контракте с ЦСКА . «Армеец» должен иначе встречать «Зенит», а не позволять себя обыгрывать после выхода один на один, как сделал Кассьерра. Семак привык обыгрывать «Урал» в РПЛ .

Защитники

Кирилл Маляров («Балтика»)

Не помешал вместе с напарниками юному Салтыкову из «Крыльев Советов» создать важный первый гол самарцев. А когда «Балтика» пропускала решающий мяч на 91-й минуте матча, то Кирилла и след простыл. Неорганизованность защиты подвела новичка РПЛ . Команда Игнашевича упрямая, но грубые ошибки в обороне их постоянно подставляют. Малярову не хватает опыта на уровне РПЛ .

Николас Маричал («Динамо»)

Личка, выбирая уругвайца для основы, играет в подбрасывание монетки. Иногда Николас «орел», но нередко выпадет «решка». В поединке с «Рубином» защитник принял несколько верных решений, а затем заработал две желтые карточки, хватая Даку. Глупое удаление завело «Динамо», увидели голы-шедевры у Макарова и Скопинцева. Но в неполном составе москвичи потеряли победу в конце игры.

Виктор Мелёхин («Ростов»)

Девятнадцатилетний центральный защитник привез в свои ворота пенальти. Хотя Сулейманов не сумел обыграть Песьякова, оборона «Ростова» прозевала забег в штрафную площадь Калинского и добавку. «Пари НН» против команды Карпина играл без мяча, но хозяева превзошли команду главного тренера сборной России по ударам. А счет по точным выстрелам 4:0, Мелёхин не остановил соперников.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Из Облякова неважный латераль, поскольку на левом фланге Ивану не хватает взрывной скорости. Также мало навыков работы в обороне. Поэтому в концовке матча, который ЦСКА намеревался выиграть благодаря удачному угловому, именно Обляков помог хавбеку «Оренбурга» Вере забить гол. «Армейцы» часто работали без мяча, но Ивана не за что похвалить в защите – проиграл 4 из 5 единоборств.

Полузащитники

Денис Кулаков («Урал»)

Бивеев играл ниже в обороне, а защитника Кулакова отправили в атаку. Ветеран сыграл слабее, чем хавбек Егорычев в роли форварда в предыдущих матчах. В перерыве ветерана Кулакова убрали, ведь команда горела 3:0. Игра была сделана, «Зенит» легко довел дело до разгрома. А всё началось со свободы для Клаудиньо, которого Кулаков не закрыл на фланге. Бразилец бродил там, где хотел.

Андрей Егорычев («Урал»)

Вернулся из атаки в опорную зону, но не помог Мишкичу остановить Клаудиньо, Вендела и Барриоса. Хавбеки «Зенита» делали с мячом всё, что хотели. Был десяток разрезающих передач, который привел к серии явных моментов у ворот Помазуна. Хавбек Егорычев ничего не показал ни в обороне, ни в атаке, хотя провел на поле весь матч. Может, лучше вернуть Андрея в линию атаки?

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Центральный полузащитник «Спартака» бесполезен в опорной зоне. Поэтому в основу вернулся диспетчер Умяров, хотя Наиль тоже не номинальный игрок ключевой для футбола позиции. Мартинс смог чаще светиться у чужих ворот, но удары шли мимо створа. Моменты другим хавбек тоже не создавал. Зачем Кристофер в основе «Спартака», если в разных фазах игры он настолько слаб?

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Даже новичок ЦСКА Давила, вышедший на замену, оставил более приятное впечатление за полчаса, чем Чалов за 80 сыгранных минут. У Федора один удар в сторону чужих ворот и один созданный для напарника момент. Конечно, Чалов умный игрок и может удачно сыграть в одном из эпизодов, но матч в Оренбурге лидеру ЦСКА не удался. Вся команда «армейцев» сейчас в плохой форме.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Зачем колумбийский форвард, известный промахами с пенальти в РПЛ , пошел исполнять приговор в сложном выездном матче в Воронеже? Кордоба пробил в штангу и испортил идеальный момент. Сперцян мог реализовать приговор. Тогда у «горожан» было бы 16 очков, на три больше, чем у ближайших преследователей. У Кордобы набралось 4 попытки забить, ни разу не попал в створ.

Николай Комличенко («Ростов»)

Бонгонда из «Спартака» должен был выжать победу для своей команды. А после матча заявил, что ничья это нормально – не понимает, куда попал. Но вингер «Спартака» был активным, а вот Комличенко потерялся. Николай нанес один удар по воротам. Критику заслужили его напарники Ионов и Тугарев, но Николай запомнился только жесткой встречей соперников, не более.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

«Зениту» уступили футболисты «Урала», у Ганчаренко не было шансов спасти игру. А вот «Ахмат» не просто так уволил тренера на старте сезона, у команды хватало проблем. Но Абаскаль ими не воспользовался. Наоборот помог Ромащенко взять ничью в Москве. Без сэйвов Селихова и неудачных решений игроков гостей «Ахмат» мог вырвать победу. У «Спартака» дома были подходы к чужим воротам, но Абаскаль не перекрыл поражение от «Зенита».

Огорчение тура. Падение результативности

Без матчей «Зенита» и «Динамо» набирается семь голов в шести матчах. Во многих поединках не было веселого футбола. Нулевая ничья «Спартака» и «Ахмата» была событийной, с двенадцатью моментами на две команды. Но вот игры ЦСКА , «Краснодара» и «Ростова» далеко не такие яркие. Даже «Локомотив», имея десяток моментов в Сочи, забил всего раз. Команды начали уставать, хотя позади лишь шестой тур.

Судейская ошибка тура. Левников в матче «Оренбург» — ЦСКА