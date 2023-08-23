Захарян присоединился к Головину и Кокорину. За рубежом теперь целая российская команда

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сегодня, 16:01

Набирается интересный состав из легионеров.

Портал «Transfermarkt» отметил, что после переходов Кузяева и Захаряна в европейские клубы можно собрать полноценную команду из граждан РФ за рубежом. Конечно, не все игроки одинакового класса. Пока не хватает ценных легионеров в защите. Тикнизян и Сазонов выбрали Армению и Грузию. Защитники «Локомотива» и «Динамо» не усилят состав, когда окажется в западных клубах. Но даже без них набирается команда, которая в РПЛ могла воевать за высокие места. Футболистов уровня Захаряна, Головина и Алексея Миранчука в чемпионате немного. Состав оценили в достойные 72.35 млн евро, но хочется подробнее рассказать о зарубежных приключениях российских игроков.

Вратарь

Никита Хайкин («Будё-Глимт»)

Уроженец Израиля и бывший вратарь молодежной сборной России дважды стал чемпионом Норвегии. Жаль, что Хайкин не задержался в «Бристоль Сити», но низшие лиги в Англии сложные для адаптации. Тренер Слуцкий после «Халл Сити» может это подтвердить. Хайкин вернулся в знакомый клуб «Будё-Глимт», попробует вернуть им чемпионство. Идут на первом месте после 19 туров, но вся борьба впереди, Хайкин пригодится.

Защитники

Далер Кузяев («Гавр»)

Новичок Лиги 1 использует опытного Кузяева в центре поля, а не на позиции правого защитника. Но в «Зените» Далер играл на фланге обороны. Кузяев может стать лидером «Гавра», является хавбеком в схеме «5-3-2». А вот задача у него скромная – не вылететь. Далер забил первый мяч во Франции, но пока не побеждал, стартовали с ничьей и поражения.

Роман Нойштедтер («Вестерло»)

Профессиональный путешественник. Воспитанник «Майнца», бывший игрок «Боруссии» М и «Шальке». Но после отъезда из Бундеслиги в «Фенербахче» карьера не сложилась. В «Динамо» защитник не доказал высокий класс, хватало ошибок и не было особого желания. В Бельгии в «Вестерло» завершает карьеру. Играет в основе в 35 лет в центре обороны.

Александр Филин («Эйпен»)

Играл за разные клубы в России, но ассоциируется с «Химками». У Филина бывали удачные матчи за подмосковную команду, но в прошлом сезоне центральный защитник едва не стал соучастником преступления. «Химки» убили изнутри руководство, тренеры и футболисты. А вот Филин зимой уехал в Бельгию, где играл за «Эйпен». В новом сезоне пока в запасе.

Григорий Морозов («Бейтар»)

Как и Нойштедтер, связан с «Динамо». Григорий не смог раскрыть потенциал и стать основным защитником московского клуба. Катался по арендам, пробовал силы в Словении за «Целе», а затем отправился в «Бейтар» из Иерусалима. Морозов сыграл за новый клуб 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Игрок основы, «Бейтар» выкупил контракт Морозова.

Полузащитники

Магомед Оздоев ( ПАОК )

Переходим к звездам. Оздоев не получил британскую визу, рискует не сыграть против «Хартс» в Лиге Конференций. В прошлом сезоне Магомед наслаждался общением с Пирло, выступал в Турции за «Карагюмрюк». Затем перебрался в Грецию, где хавбека тренирует младший Луческу. Оздоев может стать ключевым игроком ПАОКа.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Алексей оказался заложником клуба из Бергамо и тренера Гасперини. В «Торино», где Миранчук играл в аренде, предпочли выкупить контракт хорвата Влашича, бывшего игрока ЦСКА . А бывший плеймейкер «Локомотива» Миранчук вряд ли будет в основе «Аталанты». Его агентам надо срочно искать новую команду, но времени почти не осталось, трансферное окно открыто до 1 сентября.

Александр Головин («Монако»)

Тоже застрял. У Головина нет агента мирового класса, чтобы понял главный минус «Монако» — команда вечно меняет тренеров, её лихорадит. Бен Йеддер, Минамино и Головин могут пошуметь и вернуться в Лигу чемпионов, но «монегаски» играют отрезками. Хотелось бы увидеть Головина в более стабильном клубе. Стартовали с 2 побед в Лиге 1, но это «Монако», всё еще сто раз поменяется.

Нападающие

Денис Черышев («Венеция»)

Дела у «Венеции» идут неважно. А у Черышева проблемы с набором формы, ведь у Дениса было много травм, которые мешают ветерану показать себя. Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин режет Черышева без ножа. Говорит, не было ни одного предложения об аренде или трансфере игрока. Значит, вингер останется в колоритном городе, но в Серии В.

Александр Кокорин («Фиорентина»)

Кокорин набрал форму на Кипре, где сенсационно сделал «Арис» чемпионом. Агент Александра говорит, что будущее форварда прояснится через неделю. «Фиорентина» оценила прогресс Кокорина. Форвард забивал на летних сборах, но в первом туре Серии А просидел на скамейке. Александру надо честно поговорить с тренером «фиалок». Если будут давать играть, то можно остаться.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Добрые люди помогли Захаряну уехать, хотя его трансферы в разные клубы топ-5 ранее блокировались. Ла Лига пока не зарегистрировала игрока, но дебют не за горами. Захарян стартует в бывшем клубе Хохлова и Карпина. Команда интересная, но много конкурентов. Зато в Лиге чемпионов будет российский футболист, большая редкость в последнее время.