Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Маэстро Вендел и Крамарич, разгромивший «Ростов»

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сегодня, 18:11

Словенец из «Сочи» обыграл команду Карпина.

Вратарь

Илья Помазун («Урал») – сэйв тура

«Балтика» Игнашевича – приличный новичок РПЛ , поэтому в родном для Помазуна городе Калининграде голкиперу пришлось спасать «Урал» от неприятностей еще в первом тайме. На счету Ильи шесть сэйвов за игру, в которой его команда выиграла благодаря одному забитому мячу. Запомнилось шикарное спасение Помазуна на пятой минуте, когда Илья перевел мяч в штангу после резанного удара с близкого расстояния.

Защитники

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Оборона «Ростова» развалилась в гостях против неудобного клуба из Сочи. Карпин не умеет играть против этого соперника, как и его защитники. Но даже на фланге не удалось зацепиться за мяч, Маргасов был хозяином правой бровки. Тимофей выигрывал верховые дуэли, выносил мяч от ворот голкипера Заболотного и отдал первый голевой пас в поединке на неудержимого Крамарича.

Александр Мартынович («Рубин») – ветеран тура

В этом сезоне защитники «Рубина» частые гости в антисборной. Но в пятом туре туда попали многие футболисты «Спартака». А вот Мартынович после победного гола в ворота «Крыльев Советов» отправляется в состав героев. 35-летний защитник не только первым успел добить мяч после сэйва Ломаева с пенальти, но позже стал тем, кто успешно выносил мяч куда подальше, чтобы «Крылья Советов» не сравняли счет.

Ванья Дркушич («Сочи») – труженик недели

У команды Хохлова лучший матч в сезоне в атаке против «Ростова». Но в обороне тоже нашелся герой. Дркушича оставляли самого против соперников, но против Карпина его поддерживали и Нобоа в центре поля, и Крамарич в атаке. Ванья не забил гол, как умеет, зато совершил безумное количество полезных действий у своих ворот – 14 выносов мяча, 5 перехватов и 6 успешных верховых дуэлей.

Ильнур Альшин («Факел») – ударник тура

Многие крайние защитники не были главными в своих командах, но у «Факела» именно Альшин сделал разницу. Латераль с десяткой на спине нанес три удара по чужим воротам. Сам не забил, зато отдал голевую передачу на Маркова. Без этого удара команда Евсеева могла остаться без победы в большинстве над «Пари НН», ведь соперник самостоятельно ошибся лишь на 91-й минуте матча.

Полузащитники

Вендел («Зенит») – дубль тура

Ключевой игрок «Зенита». Пока Вендел оплакивал дедушку в Бразилии – говорят, скорбел с размахом, петербуржцы страдали в центре поля без мастера передач и Кузяева, который теперь забивает за «Гавр» во Франции. А Вендел вернулся, набирает форму. Бразилец легко нашел повод для двух голевых ударов со «Спартаком». Сыграл на классе, которого у соперника пока нет.

Артём Тимофеев («Ахмат»)

«Ахмат» проснулся в первом матче с новым главным тренером Ромащенко. Тимофеев открыл счет, а затем удачно вступал в борьбу и заставил полузащитников «Оренбурга» во главе с Верой остаться без надежды на камбэк. «Ахмат» добил соперника за первый тайм, а дальше Тимофеев помогал напарникам удерживать комфортное преимущество.

Мумии Нгамалё («Динамо») – универсал тура

Левый вингер «Динамо» стал свободным художником. Тренер Личка хочет сделать из камерунца «десятку» после отъезда в Испанию Захаряна? Пробный проход удался, Нгамалё создал важный ответный мяч против ЦСКА . А дальше не мешал Скопинцеву атаковать, ведь Дмитрий заработал пенальти для Смолова. Нгамалё пока не плеймейкер, но действует по всему фронту атаки.

Нападающие

Мартин Крамарич («Сочи») – лучший игрок тура

Против «Ростова» молодой словенский атакующий хавбек заслужил оценку 10 из 10. Так бывает, если сделать дубль против одной из главных команд прошлого сезона, а еще добавить голевую передачу на коллегу Джорджевича. За полчаса «Сочи» получил преимущество в два мяча, а затем довели дело до разгрома 4:0. Крамарич оставляет свежее впечатление.

Алексей Каштанов («Урал»)

Хвалим Маркова, вышел на замену за «Факел» и забил единственным ударом важный мяч. Но Каштанов из «Урала» участвовал во многих атаках на ворота «Балтики» в гостях, нанес три удара по чужим воротам и реализовал победный пенальти. Алексей помогает Ганчаренко идти на раздельном первом месте в РПЛ по очкам – у «Урала» 13 пунктов, как и у «Краснодара».

Бернард Бериша («Ахмат») – бисиклета тура

Ветеран плохо начал сезон, но исправился. Бериша забил «Оренбургу» в падении через себя, и это не единственный подвиг левого атакующего хавбека в матче. Бернард отметился ударом в каркас ворот – был близок к дублю, а еще отдал голевую передачу на Ильина. Игра была сделана в первом тайме, и Бериша стал активным участником разгрома «Оренбурга».

Главные тренеры

Марцел Личка («Динамо») и Сергей Семак («Зенит»)

Личка перестроился после непростого первого тайма в дерби и заслужил победу над ЦСКА , хотя ему немного помог Заболотный, сыграв рукой в своей штрафной площади. Семаку помогал Абаскаль, который частенько совершает грубые ошибки при выборе плана на игру. Но у «Динамо» и «Зенита» тренеры работали грамотно и на победы. А соперники были серьезными и не развалились, как «Ростов» и «Оренбург», проигравшие с одинаковым счетом 4:0.

Приятный сюрприз тура. Работа арбитров