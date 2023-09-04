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Символическая антисборная 7-го тура РПЛ. Футболисты «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в одном составе

сегодня, 19:09
Кержаков Михаил
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

И ляп Кержакова как символ игры в защите на выходных.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Пас защитника Алипа был плохим, но у голкипера был шанс выбить мяч первым касанием. Кержаков замешкался, форвард Заболотный забил в подкате на старте важного для команды Семака матча. «Зенит» был близок к поражению, но капитан Сантос спас команду, сравнял счет. А вот Кержаков точно подвел, чемпионы снова потеряли очки.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Молодой крайний защитник «красно-белых» под давлением со стороны Батчи решил не смотреть, куда отдает передачу. Неудачный пас на голкипера завершился фолом со стороны Селихова. Сперцян реализовал пенальти, «Спартак» снова проиграл важный поединок. Денисов с такой игрой не поедет в топ-5, хотя им интересуются во Франции.

Алексис Дуарте («Спартак»)

«Спартак» поначалу не позволил «Краснодару» создавать моменты, а затем случился ключевой эпизод поединка. Дуарте проиграл борьбу Кордобе, форвард подставил спину, развернулся и переиграл голкипера «красно-белых». Дуарте терял позицию и не управлял линией обороны даже после замены капитана Джикии на новичка «Спартака» Бабича.

Александр Жиров («Балтика»)

Опытный центральный защитник сначала остановился после прострела на Дзюбу, Артём забил в пустые ворота. Затем Жиров не обработал мяч, что привело ко второму голу в ворота «Балтики». А когда москвичи отличились в третий раз, то Жиров не успел к Баринову. Команда Игнашевича забила дважды, но проиграли 3:2 после ошибок в обороне.

Игорь Калинин («Факел»)

Небрежно размахивал руками после неудачного приема мяча, ударил соперника по лицу, заработал пенальти. Перед вторым голом «Крыльев Советов» защитник «Факела» упустил Рассказова, не мешал Николаю сделать голевой навес. Третий мяч соперника тоже на совести Калинина, ведь защитник позволил Шитову совершить проход и нанести удар.

Полузащитники

Саша Зделар (ЦСКА)

Чем занимается на поле хавбек ЦСКА? «Армейцы» с ним играют в меньшинстве. Против «Зенита» у Саши 48 % неточных передач. Нет обводок, отборов, удачной верховой борьбы. Через Зделара не выходят в атаку. В опорной зоне Саша тоже не помощник для Мендеса. Очень странный футболист, потому что в атаке такой же незаметный, как и без мяча.

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин и Умяров вышли в основе в Краснодаре. В итоге Наиля заменили в перерыве, а Романа оставили на весь матч, но не получили ничего полезного. Ни в отборе, ни в созидании Зобнин себя не проявил. Роман, хотя это один из самых опытных игроков на поле у «Спартака», не ведет команду вперед в последних сложных матчах.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Упрямый тренер Абаскаль снова отправил Игнатова в основу без Пруцева и Литвинова. Как заведено с прошлого сезона, если плеймейкер «Спартака» играет с первых минут, а не выходит на замену, то попадает в состав антисборной, так как не показывает ничего интересного. За 63 минуты на поле Михаил родил один удар, но сам моментов не создавал.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Второй тур подряд Чалов в этом составе. Случайно оказался на удачной ударной позиции, но не забил. Один из однозначных лидеров ЦСКА в матче против «Зенита» сыграл пассивно. Форвард должен был опускаться глубже, чтобы развивать атаки, но у «армейцев» мяч не держался. ЦСКА впервые с 2010 года нанес всего 4 удара за матч в РПЛ.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерра не забил Акинфееву из идеальной позиции, голкипер изловчился отбить удар колумбийца. Но это был единственный точный выстрел форварда «Зенита» в матче против ЦСКА. Хотя чемпионы владели мячом на выезде, Кассьерра не вписался в игру и проиграл Набабкину, Роше и Мойсесу борьбу. Вот поэтому «Зенит» и ждёт крутого новичка.

Роман Тугарев («Ростов»)

Зачем бросаться в ноги сопернику в центре поля, если у тебя желтая карточка? Такой вопрос часто звучит при оценке игры кандидатов в этот состав. Тугарев оставил «Ростов» в меньшинстве на 34-й минуте поединка против «Динамо». Команда Карпина пропустила в дебюте матча, а после удаления Нгамалё забил второй гол в раздевалку. Тугарев подвел ростовчан.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Абаскаль ошибся со стартовым составом, с корректировками игры в перерыве, с заменами и с оценкой плана коллеги Ивича из «Краснодара» на игру. Испанский тренер «Спартака» работает плохо и проиграл очередной решающий тренерский поединок. «Красно-белые» на девятом месте в таблице РПЛ, очень плохой старт для «Спартака». А ещё хуже, что по всему видно – могли набрать больше очков, если бы специалист успокоился и работал на результат, а не вечно пытался подчеркнуть свою многогранность.

Странность тура. Фернандес и празднование гола в ворота ЦСКА

У фанатов «армейцев» были причины освистывать Марио, чем они активно занимались. Фернандес хотел огорчить Акинфеева. Тоже нормально, Марио профессиональный игрок. Но удивила бурная радость бразильца с российским паспортом после ответного гола Сантоса. В ЦСКА тратили деньги и силы, чтобы не самый дисциплинированный игрок стал звездой футбола. «Армейцы» пошли навстречу Марио, когда захотел вернуться в Бразилию. Можно было сдержать эмоции, Фернандес повел себя неэтично. Главные клубы в карьере надо уважать.

Буйство недели. Потасовки в игре ЦСКА и «Зенита»

Сцепились на ровном месте. Вместо игры в футбол в финале центрального поединка воскресенья было много словесных оскорблений, толчков соперников и даже захват Ерохина за шею авторства Роши. Хорошо, что потасовки не переросли в драку, как в игре «Спартака» и «Зенита», но некоторые футболисты вели себя недостойно. Лучше бы выдали нормальную концовку в ничейном по счету матче.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 23:28
Как я уже говорил ранее, Фернандес и ему подобные, обычные приспособленцы. Хотя некоторые тут не соглашались с этим. Теперь убедились? О какой преданности клубу вы глотки рвали?
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ Напрасный труд (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:51
За неимением аргументов, в ход пошли приемы гопника. Бывает
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:49
Остается добавить. Не просто топ, а топ-топ-топ - топает Денисов....
Red blu
Red blu ответ Mejiak3317 (раскрыть)
сегодня в 22:48
По поводу судейки Кукуяна поддерживаю, почему его нет в этом списке? По итогам матча
Игорь Акинфеев отказался от награды лучшего игрока матча с Зенитом и попросил передать её главному арбитру встречи Павлу Кукуяну. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, это произошло из-за одного из угловых, приведшего к голу Зенита. На 88-й минуте после подачи Кругового мяч улетел за лицевую: лайнсмен Миничев сигнализировал об ударе от ворот, а Кукуян указал на угловой. Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью. Но в это время игроки Зенита быстро разыграли мяч и заработали ещё один стандарт, с которого сравняли счёт.
Уже после этого голкипер армейцев донёс до Кукуяна свои претензии. Главный судья ещё на поле предъявил лайнсмену за то, что тот ничего ему не сказал. После игры их разборки продолжились в подтрибунке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 22:44
Очень жаль, что ты не различаешь понятия патриотизм и порядочность. Фернандес проявил непорядочность и это признали все. После игры , когда все вышли на поле и стали пожимать друг другу руки, игроки ЦСКА пожали руки всем игрокам Зенита. А Роша даже обнялся с Ерохиным, с которым схватился на поле в игре. А от Фернадеса все игроки ЦСКА даже отворачивались и протянутую им руку никто не видел. Вот это реакция на непорядочность. Жаль не все это понимают, как не понимают и смысл слова "ханжество".
Ев17
Ев17
сегодня в 22:08
При всём при том, как Марио некрасиво празднует, он единственный в Зените выделялся
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:01, ред.
Одним движением клавиш, Роман Тугарев стал Русланом
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:47, ред.
В ханжестве,при знании того,что почти все футболисты современности не страдают никаким патриотизмом-ни клубным,да и большинству страна...как бы это мягче сказать! Иначе бы не меняли во мгновения ока "спортивное гражданство".За деньги большинство играют,и больше ничего.Футбол-хорошо оплачиваемая работа.Это не осуждение,это-данность.Поэтому экземпляры типа Акинфеева стоят особняком на горушке,под обстрелом.Как "трусы",или "никому не нужные",что синоним отсутствия мастерства. Так что я ем свой салат,а вы потребляйте свой микст.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 21:39
Попробую помочь разобраться в твоем винегрете. То, что я назвал уважительным отношением к клубу является необходимым, но недостаточным условием(как говорят математики) для причастности футболиста к категории высокоморальных. Я просто сопоставил поведение этих людей и все. При этом твой переход в тему "принесения им пользы другому клубу" не вписывается в тему дискуссии. Далее. Мы обсуждаем и оцениваем моральный аспект поведения футболиста. и при чем здесь поведение фанатов , так отреагировавших на него? У нас есть в стране случае высокоморальных поступков фанатов? Не слышал. Я оценил поступок этого футболиста как проявление неуважения к клубу, который сделал его известным. Все. В чем я не прав.?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:26, ред.
Фернандес типичный армеец,брошенный,как и Тошич,Хонда,Ермоленко,Витинье,Муса и другие,его посыл верен и точен и заслужен
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:23
Ерунда.Денисов топ игрок,не виноват он ни в чём.дальше не стал
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:50
Да,у нас в футболе все столь же высокоморальные,как и умелые. А пока вы все занимаетесь повышением оной(морали),он приносит ощутимую пользу другому клубу.Получается,один прогноз нашей стороны уже грозит "обанкротиться".Кстати,а материть и освистывать,снимать портреты в "молельной" клуба-это из какого разряда-высокоморального,или стадного,обиженки???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 20:19
Даже такой "высокоморальный" футболист как Дзюба не радуется , когда забивает в ворота бывшей команды, не радуется Сергеев, забивая КС. Это признак воспитанности в духе уважения к клубу, который сделал из тебя футболиста. К сожалению Фернандес оказался не таким. Вот и все.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:03
Похоже Абаскаль прочно обосновался на позиции ГТ антисборной.
Mejiak3317
Mejiak3317
сегодня в 19:38
автор вообще смотрит игры или только обзоры?!?
При чем тут Керж ,если ляп Алипа ?!?
Марио был одним из лучших на поле!!!
а вот почему судейки ку ку здесь нет ,не понятно ?!?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:31, ред.
Фернандес был лучшим и самым опасным в "Зените",до замены.Куда должен опускаться(или подниматься ) Чалов,при этой схеме игры, которую безальтернативно применяет Федотов,не знает кроме автора никто. На мой взгляд,ему вообще в составе при такой схеме места нет-пуляй Акинфеев(оборонцы-бразилы) на Заболотного,вот и все дела-авось срастётся! А ведь в первых матчах(даже с неудачным результатом)были комбинации и голы,намекающие на иные продолжения атак,нежели единственно -принятая.
Это при том,что я сам любитель контратак и вертикальной игры,какой раньше славился ЦСКА.
Кстати,автор,сказ о "не самом дисциплинированном игроке Фернандесе"-это из разряда региональных исторических мифов,как я понимаю,ибо за всё пребывании в ЦСКА он был абсолютным домоседом,не замеченным ни в одной скандальной истории.И это вряд ли следствие упорной воспитательной работы клуба.По мне-радовался,и радовался;а вот наши его точно зря прошляпили.
Гость
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