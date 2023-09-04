Символическая антисборная 7-го тура РПЛ. Футболисты «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в одном составе

1693843794

сегодня, 19:09

И ляп Кержакова как символ игры в защите на выходных.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Пас защитника Алипа был плохим, но у голкипера был шанс выбить мяч первым касанием. Кержаков замешкался, форвард Заболотный забил в подкате на старте важного для команды Семака матча. «Зенит» был близок к поражению, но капитан Сантос спас команду, сравнял счет. А вот Кержаков точно подвел, чемпионы снова потеряли очки.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Молодой крайний защитник «красно-белых» под давлением со стороны Батчи решил не смотреть, куда отдает передачу. Неудачный пас на голкипера завершился фолом со стороны Селихова. Сперцян реализовал пенальти, «Спартак» снова проиграл важный поединок. Денисов с такой игрой не поедет в топ-5, хотя им интересуются во Франции.

Алексис Дуарте («Спартак»)

«Спартак» поначалу не позволил «Краснодару» создавать моменты, а затем случился ключевой эпизод поединка. Дуарте проиграл борьбу Кордобе, форвард подставил спину, развернулся и переиграл голкипера «красно-белых». Дуарте терял позицию и не управлял линией обороны даже после замены капитана Джикии на новичка «Спартака» Бабича.

Александр Жиров («Балтика»)

Опытный центральный защитник сначала остановился после прострела на Дзюбу, Артём забил в пустые ворота. Затем Жиров не обработал мяч, что привело ко второму голу в ворота «Балтики». А когда москвичи отличились в третий раз, то Жиров не успел к Баринову. Команда Игнашевича забила дважды, но проиграли 3:2 после ошибок в обороне.

Игорь Калинин («Факел»)

Небрежно размахивал руками после неудачного приема мяча, ударил соперника по лицу, заработал пенальти. Перед вторым голом «Крыльев Советов» защитник «Факела» упустил Рассказова, не мешал Николаю сделать голевой навес. Третий мяч соперника тоже на совести Калинина, ведь защитник позволил Шитову совершить проход и нанести удар.

Полузащитники

Саша Зделар ( ЦСКА )

Чем занимается на поле хавбек ЦСКА ? «Армейцы» с ним играют в меньшинстве. Против «Зенита» у Саши 48 % неточных передач. Нет обводок, отборов, удачной верховой борьбы. Через Зделара не выходят в атаку. В опорной зоне Саша тоже не помощник для Мендеса. Очень странный футболист, потому что в атаке такой же незаметный, как и без мяча.

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин и Умяров вышли в основе в Краснодаре. В итоге Наиля заменили в перерыве, а Романа оставили на весь матч, но не получили ничего полезного. Ни в отборе, ни в созидании Зобнин себя не проявил. Роман, хотя это один из самых опытных игроков на поле у «Спартака», не ведет команду вперед в последних сложных матчах.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Упрямый тренер Абаскаль снова отправил Игнатова в основу без Пруцева и Литвинова. Как заведено с прошлого сезона, если плеймейкер «Спартака» играет с первых минут, а не выходит на замену, то попадает в состав антисборной, так как не показывает ничего интересного. За 63 минуты на поле Михаил родил один удар, но сам моментов не создавал.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Второй тур подряд Чалов в этом составе. Случайно оказался на удачной ударной позиции, но не забил. Один из однозначных лидеров ЦСКА в матче против «Зенита» сыграл пассивно. Форвард должен был опускаться глубже, чтобы развивать атаки, но у «армейцев» мяч не держался. ЦСКА впервые с 2010 года нанес всего 4 удара за матч в РПЛ .

Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерра не забил Акинфееву из идеальной позиции, голкипер изловчился отбить удар колумбийца. Но это был единственный точный выстрел форварда «Зенита» в матче против ЦСКА . Хотя чемпионы владели мячом на выезде, Кассьерра не вписался в игру и проиграл Набабкину, Роше и Мойсесу борьбу. Вот поэтому «Зенит» и ждёт крутого новичка.

Роман Тугарев («Ростов»)

Зачем бросаться в ноги сопернику в центре поля, если у тебя желтая карточка? Такой вопрос часто звучит при оценке игры кандидатов в этот состав. Тугарев оставил «Ростов» в меньшинстве на 34-й минуте поединка против «Динамо». Команда Карпина пропустила в дебюте матча, а после удаления Нгамалё забил второй гол в раздевалку. Тугарев подвел ростовчан.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Абаскаль ошибся со стартовым составом, с корректировками игры в перерыве, с заменами и с оценкой плана коллеги Ивича из «Краснодара» на игру. Испанский тренер «Спартака» работает плохо и проиграл очередной решающий тренерский поединок. «Красно-белые» на девятом месте в таблице РПЛ , очень плохой старт для «Спартака». А ещё хуже, что по всему видно – могли набрать больше очков, если бы специалист успокоился и работал на результат, а не вечно пытался подчеркнуть свою многогранность.

Странность тура. Фернандес и празднование гола в ворота ЦСКА

У фанатов «армейцев» были причины освистывать Марио, чем они активно занимались. Фернандес хотел огорчить Акинфеева. Тоже нормально, Марио профессиональный игрок. Но удивила бурная радость бразильца с российским паспортом после ответного гола Сантоса. В ЦСКА тратили деньги и силы, чтобы не самый дисциплинированный игрок стал звездой футбола. «Армейцы» пошли навстречу Марио, когда захотел вернуться в Бразилию. Можно было сдержать эмоции, Фернандес повел себя неэтично. Главные клубы в карьере надо уважать.

Буйство недели. Потасовки в игре ЦСКА и «Зенита»

Сцепились на ровном месте. Вместо игры в футбол в финале центрального поединка воскресенья было много словесных оскорблений, толчков соперников и даже захват Ерохина за шею авторства Роши. Хорошо, что потасовки не переросли в драку, как в игре «Спартака» и «Зенита», но некоторые футболисты вели себя недостойно. Лучше бы выдали нормальную концовку в ничейном по счету матче.