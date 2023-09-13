«Фейеноорд» – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» – «Херенвен», который состоится 16 сентября 2023 года

«Фейеноорд»

«Гордость Юга» в турнирной таблице Эредивизи на текущий момент занимает четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красно-бело-чёрных». 20 августа в гостях «Фейеноорд» раскатал ничью со «Спартой». С разгромным счётом «Гордость Юга» одержала победу над командой «Алмере Сити» (6:1). Дублем отличился мексиканский нападающий Сантьяго Хименес.

3 сентября в матче прошлого тура со счётом 5:1 «Гордость Юга» на выезде взяла верх над «Утрехтом».

«Херенвен»

«Херенвен» на сегодняшний день в чемпионате Нидерландов занимает восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием «Суперфризы» за последнее время. На выезде в сухую, забив пару голов, «Херенвен» выиграл у команды «Утрехт». Дома с разницей в пару голов «фризы» потерпели поражение от «Спарты». Единственный гол за «Херенвен» забил во втором тайме польский защитник Павел Бохневич.

В матче прошлого тура со счётом 2:3 «фризы» уступили команде «Гоу Эхед Иглс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.23

Ничья – 6.20

Победит «Херенвен» – 10.00

Победит «Фейеноорд» с форой -1.5 – 1.64

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.74

Статистика

Больше двух лет «Херенвен» не выигрывает у «Фейеноорда»

В одной игре из пяти крайних «красно-бело-чёрные» уступили своим соперникам

За аналогичный период «фризы» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Фейеноорда» с форой -1.5 гола коэффициент 1.64. С разницей в пару голов «красно-бело-чёрные» уже выигрывали у «Херенвена». В предстоящей встрече хозяева одержат уверенную победу над гостями.