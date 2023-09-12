Историческое достижение медиаклуба, сюрпризы от новичков Первой лиги. Кубок России захватывает

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сегодня, 18:55

Есть жизнь за пределами Пути РПЛ .

До раскладов в Пути регионов Кубка России традиционно никому нет дела, пока турнир не подходит к решающим стадиям – а поговорить есть о чем.

Медиаклубы обновляют рекорды

Годом ранее медиаклубы впервые появились в Кубке России. Их было 2: 2DROTS и «Амкал». Потолком показалась 1/64 финала – «Амкал» в серии пенальти уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга, а 2DROTS в предыдущей стадии вылетели от «Текстильщика» (Иваново) – тоже по пенальти.

Дебют любителей в Кубке России сопровождался скандалами – «Тверь» в 1/128 финала потерпела поражение от «Амкала», а после финального свистка футболист Камиль Закиров отправился отчитывать судью встречи:

Яйца вот тут находятся. У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц.

Через пару мгновений Закиров прошелся по футболистам медиакоманды, а также заставил одного из журналистов убрать камеру.

На этот раз в борьбе за трофей участвовали уже 3 клуба – к первым двум добавилась «Родина Медиа». Правда, сразу вылетела от вологодского «Динамо». А вот два мастодонта медиафутбола привычно прошли далее. К слову, на этот раз путь «Амкала» оказался куда короче (проиграли «Текстильщику» в 1/128) – и в следующую стадию 2DROTS отправились уже в одиночку. С их матча против кировского «Динамо» началась 1/64 финала. Встреча проходила в сухом доке, что вызвало дополнительные дискуссии. В восторге были не все – тот же экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов отзывался об идее так:

Неправильно проводить матч между 2Drots и кировским «Динамо» в Кубке на берегу Баренцева моря. Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения, это неприемлемо. Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете. Это превращает футбол… Если Кубок России является серьезным соревнованием, то этого не должно быть. Знаете, как у нас бывает: запрещают играть на футбольных полях, а в нефутбольном месте разрешают.

2D одержали уверенную победу (2:0). Первыми из медиаклубов сыграют в 1/32 финала Кубка – на этой стадии к борьбе за трофей подключаются клубы Первой лиги. Отношение к медиафутболу в турнирах с профессиональными клубами может быть разное. В плане высказываний представители медикоманд ведут себя на порядок раскованнее – вот реплика того же президента «самураев» Некита после победы над «Динамо» (Киров):

Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии – и выйдем на клуб РПЛ . Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь 2Drots. Надо усердно работать, принимать верные решения, чтобы [статус народной команды] закрепился на века.

Но такое поведение добавляет жизни, нащупывает нерв – не говорить о медикаомандах в частности и о Кубке России в целом становится невозможно.

6 «Динамо» и уральское дерби – на очереди

С медиаклубами поводов следить за ранними стадиями Кубка становится чуть больше. Не из-за качества футбола же включать матч «Химик» Дзержинск – «Рязань». Есть и другие причины.

В 1/64 финала участвуют сразу семь «Динамо». Кировское уже вылетело – теперь между собой сыграют Владивосток и Барнаул. Вологодское сойдется с «Текстильщиком», ставропольское – с «Биологом-Новокубанск». Петербургское отправится в Великие Луки на матч против «Луки-Энергия». Годом ранее так высоко забирались разве что владивостокцы, брянцы и петербуржцы.

Еще один интересный кейс – уральское дерби между «Челябинском» и «Амкаром», которые до этого играли между собой разве что в рамках Второй лиги. А в предыдущем розыгрыше Кубка вылетели в 1/64 и 1/128 финала соответственно. Теперь кто-то точно возьмет новую высоту.

До четвертьфиналов добиралась лишь одна команда Второй лиги

Дальше будет лишь тяжелее – после реформы Кубка России выше всех среди клубов Второй лиги забиралась лишь петербургская «Звезда» — коллектив дошел до четвертьфинала Пути регионов и сыграл против «Пари НН» из Премьер-Лиги.

В 1/32 в борьбу включились представители Первой лиги – и большинство клубов Второй лиги остались за бортом. В следующую стадию отобрались только «Динамо» Владивосток, брянское «Динамо», «Пересвет» Домодедово и вышеупомянутая «Звезда». Причем обыграли они достаточно сильные « СКА -Хабаровск», тульский «Арсенал» и «Балтику». К 1/8 в игре оставалась только «Звезда».

Новички Первой лиги могут удивить

Среди четырех новичков Первой лиги лишь «Черноморец» и «Тюмень» в прошлом сезоне добрались до стадии, когда потребовалось играть с командами второго по силе дивизиона. «Ленинградец» остановился в 1/64, «Сокол» — в 1/128. Теперь уже они дожидаются соперников из Второй лиги – и вполне могут продвинуться к четвертьфиналам.

Саратовцы неожиданно уверенно пережили повышение в классе – по итогам 9 туров команда идет на втором месте, обгоняя «Шинник», махачкалинское «Динамо», «Акрон» — клубы, которые и в прошлом году показали высокий по своим меркам уровень. «Тюмень» тоже стартовала уверенно, но в последних 5 встречах обыграла лишь тольяттинцев, при этом уступила КАМАЗу с тульским «Арсеналом» и потеряла очки с махачкалинцами и «Аланией».

«Ленинградец» и «Черноморец» пока лишь стараются закрепиться в середине таблицы – но и им выход в Первую лигу даёт преимущество. Все же в сезон они успели вкатиться, а матчи с более сильными соперниками позволяют перейти на новые скорости.