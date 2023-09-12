Швеция – в шаге от провала. Поражение от Австрии означает невыход на Евро-2024

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сегодня, 15:32

Хотя у сборной есть отличные игроки.

Группа F – одна из самых понятных на отборе Евро-2024. Бельгийцы, несмотря на фиаско на мундиале, остаются крепким коллективом – и этого должно хватить для первой строчки. Дальше – противостояние Швеции и Австрии за вторую путёвку. И уже далее – Азербайджан с Эстонией. При этом «тре крунур» сейчас в положении догоняющих – и отставание от конкурентов даже больше, чем возможно было предположить.

Оступились в очных матчах

В таких группах проигрывать конкурентам нельзя – аутсайдеров и бельгийцы, и австрийцы пройдут легко, зарабатывать преимущество нужно в очных матчах. Швеция без проблем разобралась и с Азербайджаном, и с Эстонией, общий счет – 10:0. Но в поединках с «красными дьяволами» (0:3) и Австрией (0:2) случились такие же очевидные поражения.

Бельгийцы и Австрия, как и предполагалось, не испытали проблем с Азербайджаном и Эстонией, а в очной встрече сыграли вничью. По прошествии четырех матчей они лидируют в квинтете, набрав по 10 очков. На счету шведов 6 баллов, отставание – 4 очка.

Вырастает новое талантливое поколение

В нынешнем поколении у сборной Швеции есть действительно классные футболисты. Деян Кулусевски – сбалансированный футболист, который может сыграть не только правого вингера, но и полузащитника. К 23 годам Деян поиграл в «Ювентусе» и «Тоттенхэме» – и при Постекоглу регулярно появляется в стартовом составе.

На противоположном фланге у Янне Андерссона выбор между Антони Элангой и Йеспером Карлссоном. Первый успел пройти академию «Манчестер Юнайтед», сыграть в основе манкунианцев, а теперь перебрался в «Ноттингем» и продолжает выступать в Премьер-Лиге. Йеспер старше – да и из Швеции уехал лишь пару лет назад. Но марку качества тоже держит.

За наследие Златана Ибрагимовича отвечает Александер Исак – 23-летнего форварда оценивают в 70 млн евро. Он выступает в «Ньюкасле», на минуточку – в клубе, который в минувшем сезоне боролся за медали АПЛ и отобрался в ЛЧ . При высокой работоспособности это еще и одна из основных функций «сорок» и «тре крунур» в финальной трети.

Есть в распоряжении тренера и опытные лидеры – всё еще вызывается Эмиль Форсберг. Причем именно ему иногда Андерссон отдает предпочтение на фланге атаки – и тогда Кулусевски встаёт в пару нападающих с Исаком, увеличивая атакующий потенциал команды. В строю также остается Виктор Линделеф – возрастной и брутальный центрбек из «Манчестер Юнайтед».

За исключением тех, о ком шла речь выше, в сборной Швеции нет сложившихся топ-игроков или потенциально мировых звёзд. При этом команда сохраняет свой облик – это брутальный коллектив, который готов пахать на поле и в приоритет ставит надёжность в обороне. Раньше этого хватало, чтобы доставить проблем Германии или Испании.

Состав австрийцев сильнее

Хотя это преимущество не так очевидно. Предельная концентрация топ-исполнителей сборной Австрии приходится на центр поля. Конрад Лаймер недавно перебрался в «Баварию», Марсель Забитцер после «Лейпцига» поиграл за мюнхенцев и «Ман Юнайтед», а теперь подписал контракт с дортмундской «Боруссией». При этом в «Лейпциге» сейчас и без него есть еще 3 австрийца, которые вызываются в сборную – речь о Николасе Зайвальде, Кристофе Баумгартнере и Ксавере Шлагере. Каждый оценивается более чем в 20 миллионов евро.

Такой же звёздный набор имён в центре обороны команды – про Давида Алабу все знают, он играет в мадридском «Реале». Конкурируют с ним Филипп Лиенхарт и Кевин Дансо. Первый тоже успел провести какое-то время в системе «сливочных», но уже на протяжении нескольких лет является лидером «Фрайбурга». Последний проводит третий сезон в «Лансе» и попадает в зону интересов европейских грандов – в частности, «Наполи» был готов выкупить австрийца после потери Кима Мин-Джэ.

Волнения в отношении австрийской сборной были связаны прежде всего с кандидатурой нового главного тренера. Ральф Рангник ужасно провел последние годы – в качестве менеджера он вёл работу «Локомотива», сформировал новый курс, потратил огромные деньги на легионеров. А после его ухода вектор быстро рассыпался, новобранцы оказались не востребованы – и вернулись за рубеж. Дальше – пост главного тренера МЮ . С манкунианцами Ральф с трудом финишировал на 6-й строчке. Тому, что немца назначили наставником «красных дьяволов», удивлялся даже Криштиану Роналду.

А с приходом в сборную Австрии Рангник неожиданно начал показывать уровень. В текущем отборе к Евро коллектив не испытал проблем ни с одним из конкурентов – с Бельгией сыграл вничью, над Швецией одержал уверенную победу. И близок к тому, чтобы отобраться в финальный турнир Евро в третий раз кряду.

Потенциальный провал

У «тре крунур» тоже есть впечатляющая серия – начиная с 2000 года, они не пропустили ни одного розыгрыша континентального первенства. При этом на Евро-2004 доходили до четвертьфинала, а в недавнем турнире оказались в 1/8, где уступили Украине.

Теперь наступает решающая пора. В группе F стартует второй круг – для шведов он начнется с матча против сборной Австрии. Многое решится именно в этом противостоянии – отрыв последних может вырасти до 7 очков. Учитывая, что до финиша групповой стадии отбора останется 3 матча, один из соперников Швеции – Бельгия, а с Азербайджаном и Эстонией конкуренты «жёлтых» могут легко разобраться, поражение от Австрии станет серьёзнейшим ударом. Для одних это может означать окончание феноменальной серии, для других – ее начало.