У Албании, Израиля и Люксембурга есть шансы на успех. Сюрпризы отбора Евро-2024

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сегодня, 13:53

Казахам тоже не стоит сдаваться.

Албания переиграла команду Левандовски

Поляки были среди антигероев ЧМ -2022, не считая вратаря Щесны, который выручал команду. Тренер Чеслав Михневич не мог раскрыть потенциал крепких футболистов и предложил ужасный футбол. Выход из группы с Саудовской Аравией и Мексикой огорчил нейтральную публику, но Франция в плей-офф отправила поляков домой. А теперь их в отборе обыграла Албания. Второй мяч забил нападающий «Рубина» Даку, а слева в защите сдерживал Кэша универсальный игрок «Локомотива» Митай. Также у албанцев много футболистов с опытом в Серии А. Есть заметные таланты, вроде молодого хавбека Асллани, чей контракт летом выкупил «Интер». Бразильский тренер Силвиньо – бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны», ведёт Албанию к мечте. А вот опытный португалец Фернанду Сантуш не исправил игру Польши, ведь владение мячом не равно хорошему футболу. Левандовски не тот, что раньше, чтобы вечно спасать. А остальные поляки ему не помогают. «Кадра» опять в списке разочарований, а вот Албания во второй раз в своей истории может попасть в финальную часть Евро. В 2016 году опередили Румынию в группе с французами и швейцарцами.

Израильтяне попали в удобную для них группу

На этапе жеребьёвки было понятно, кому не повезло. Холанд отправился к испанцам, но в той компании неожиданно рванули к победам шотландцы. Украинцам достались Англия, Италия и Северная Македония – две элитные и одна сильная команда. Повезло венграм и сербам, в их группе нет сложных соперников. А отдельно благодарят судьбу израильтяне, ведь швейцарцы стареют, а румыны не настолько сильные, чтобы не навязать им борьбу. В гостях Израиль сыграл с главным конкурентом вничью 1:1. И хотя нет класса и невероятного футбола, состав группы и наличие молодых талантливых игроков подталкивает израильтян к вере в себя. Хавбек Оскар Глух, которому всего 19 лет, и 24-летний Соломон из «Тоттенхэма» могут попасть на Евро-2024. У так называемых «средних» сборных теперь те же методы подготовки, что у элитных команд. Иногда Нидерланды играют менее слажено, чем Израиль. Понятно, что лишь на коротком отрезке, но скромной команде этого глотка победного воздуха может хватить. Израиль точно не назвать зрелищной и яркой сборной, но играют упрямо, а это уже первый шаг к историческому успеху.

Люксембург гоняется за средней Словакией

Успех крошечной Исландии, которая попадала на Евро, заставил многие маленькие страны континента пересмотреть подход к футболу. В Люксембурге больше населения, чем в Исландии. Страна богатая, всегда можно привлечь в национальную команду по футболу детей мигрантов, как успешно делают в Швейцарии. Великое герцогство Люксембург умеет организовывать жизнь маленького общества, поэтому успешно подготовили сборную к трём подряд победам и 10 очкам в отборе. С таким багажом не обойти Португалию, с которой сыграют сегодня, но можно навязать борьбу Словакии. В группе также есть невезучие боснийцы и исландцы, но у команды хавбека «Спартака» Мартинса реально есть шанс вцепиться зубами во вторую строчку и прямую путёвку на Евро-2024. Терять им нечего. Люксембургу надо играть смело, особенно в родных стенах. Клубы из маленькой страны быстро раздают своих талантов скромным, но крепким европейским командам. В итоге получают опытных и агрессивных игроков, которые частенько играют с теми, кто сильнее. Люксембург сыгранный, наглый и может навредить многим соперникам.

Армянам не стоит забывать о Лиге Наций

Интригу при желании найдёте в разных группах. Например, достаточно сегодня успеха сборной Украины в гостях против Италии, чтобы действующие чемпионы Европы рисковали не пройти отбор через групповой раунд. Если Польша и Чехия опростоволосятся, то Молдавия обязательно воспользуется их щедростью. Тогда в группе Албании будет две сенсации. Но у чехов есть матч в запасе, могут обойти в таблице сенсационного лидера с игроками из РПЛ на поле. Кроме албанцев, теоретически претендуют на первое место в своей группе армяне. Но соперники сложные. Турция с талантливыми игроками, а за Хорватию говорит колоссальный опыт.

Команде Сперцяна, Тикнизяна и Байрамяна надо настраиваться на стыковые матчи Лиги Наций. Также будут набирать форму под эту задачу Казахстан и Норвегия. Данные сборные вряд ли попадут на Евро-2024 напрямую, но четыре путёвки разыграют в «Голодных играх» со сложными полуфиналами и финалами в Лиге Наций. До марта следующего года расклады ещё изменятся. А пока констатируем, что у большинства элитных сборных не будет проблем с попаданием в финальную часть немецкого чемпионата Европы. У Испании есть матчи в запасе, а итальянцы заполучили толкового тренера Спаллетти, осталось раскрыть потенциал команды.

Не бывает отборов на Евро без сюрпризов

Теоретически могут быть проблемы у Дании, но пока делят первое место в группе со Словенией. Рано делать апокалипсические прогнозы. Но рядом с естественным течением отбора продолжается борьба за вторые места в группах, где только один ярко выраженный фаворит. Казахам надо верить в себя. Класса не хватает, но упрямо побеждают. Словенцы и финны не англичане с итальянцами, можно навязать борьбу.

Даже первое место Албании это сюрприз, но промежуточный итог, ждём матчи октября и ноября. А если вспоминать прошлые отборы, то на Евро-2024 напрямую попали Исландия, Северная Ирландия, Албания и Уэльс. Валлийцы были редкими гостями подобных турниров, но сразу прыгнули в полуфинал, где уступили будущим чемпионам португальцам. На Евро-2020 отобрались напрямую финны. А через плей-офф Лиги Наций прошли Северная Македония и Шотландия. Ждём больше неожиданностей.