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У Албании, Израиля и Люксембурга есть шансы на успех. Сюрпризы отбора Евро-2024

сегодня, 13:53
сборная Албании
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Щесны Войцех
Щесны Войцех
Вратарь
Соломон Манор
Соломон Манор
Нападающий

Казахам тоже не стоит сдаваться.

Албания переиграла команду Левандовски

Поляки были среди антигероев ЧМ-2022, не считая вратаря Щесны, который выручал команду. Тренер Чеслав Михневич не мог раскрыть потенциал крепких футболистов и предложил ужасный футбол. Выход из группы с Саудовской Аравией и Мексикой огорчил нейтральную публику, но Франция в плей-офф отправила поляков домой. А теперь их в отборе обыграла Албания. Второй мяч забил нападающий «Рубина» Даку, а слева в защите сдерживал Кэша универсальный игрок «Локомотива» Митай. Также у албанцев много футболистов с опытом в Серии А. Есть заметные таланты, вроде молодого хавбека Асллани, чей контракт летом выкупил «Интер». Бразильский тренер Силвиньо – бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны», ведёт Албанию к мечте. А вот опытный португалец Фернанду Сантуш не исправил игру Польши, ведь владение мячом не равно хорошему футболу. Левандовски не тот, что раньше, чтобы вечно спасать. А остальные поляки ему не помогают. «Кадра» опять в списке разочарований, а вот Албания во второй раз в своей истории может попасть в финальную часть Евро. В 2016 году опередили Румынию в группе с французами и швейцарцами.

Израильтяне попали в удобную для них группу

На этапе жеребьёвки было понятно, кому не повезло. Холанд отправился к испанцам, но в той компании неожиданно рванули к победам шотландцы. Украинцам достались Англия, Италия и Северная Македония – две элитные и одна сильная команда. Повезло венграм и сербам, в их группе нет сложных соперников. А отдельно благодарят судьбу израильтяне, ведь швейцарцы стареют, а румыны не настолько сильные, чтобы не навязать им борьбу. В гостях Израиль сыграл с главным конкурентом вничью 1:1. И хотя нет класса и невероятного футбола, состав группы и наличие молодых талантливых игроков подталкивает израильтян к вере в себя. Хавбек Оскар Глух, которому всего 19 лет, и 24-летний Соломон из «Тоттенхэма» могут попасть на Евро-2024. У так называемых «средних» сборных теперь те же методы подготовки, что у элитных команд. Иногда Нидерланды играют менее слажено, чем Израиль. Понятно, что лишь на коротком отрезке, но скромной команде этого глотка победного воздуха может хватить. Израиль точно не назвать зрелищной и яркой сборной, но играют упрямо, а это уже первый шаг к историческому успеху.

Люксембург гоняется за средней Словакией

Успех крошечной Исландии, которая попадала на Евро, заставил многие маленькие страны континента пересмотреть подход к футболу. В Люксембурге больше населения, чем в Исландии. Страна богатая, всегда можно привлечь в национальную команду по футболу детей мигрантов, как успешно делают в Швейцарии. Великое герцогство Люксембург умеет организовывать жизнь маленького общества, поэтому успешно подготовили сборную к трём подряд победам и 10 очкам в отборе. С таким багажом не обойти Португалию, с которой сыграют сегодня, но можно навязать борьбу Словакии. В группе также есть невезучие боснийцы и исландцы, но у команды хавбека «Спартака» Мартинса реально есть шанс вцепиться зубами во вторую строчку и прямую путёвку на Евро-2024. Терять им нечего. Люксембургу надо играть смело, особенно в родных стенах. Клубы из маленькой страны быстро раздают своих талантов скромным, но крепким европейским командам. В итоге получают опытных и агрессивных игроков, которые частенько играют с теми, кто сильнее. Люксембург сыгранный, наглый и может навредить многим соперникам.

Армянам не стоит забывать о Лиге Наций

Интригу при желании найдёте в разных группах. Например, достаточно сегодня успеха сборной Украины в гостях против Италии, чтобы действующие чемпионы Европы рисковали не пройти отбор через групповой раунд. Если Польша и Чехия опростоволосятся, то Молдавия обязательно воспользуется их щедростью. Тогда в группе Албании будет две сенсации. Но у чехов есть матч в запасе, могут обойти в таблице сенсационного лидера с игроками из РПЛ на поле. Кроме албанцев, теоретически претендуют на первое место в своей группе армяне. Но соперники сложные. Турция с талантливыми игроками, а за Хорватию говорит колоссальный опыт.

Команде Сперцяна, Тикнизяна и Байрамяна надо настраиваться на стыковые матчи Лиги Наций. Также будут набирать форму под эту задачу Казахстан и Норвегия. Данные сборные вряд ли попадут на Евро-2024 напрямую, но четыре путёвки разыграют в «Голодных играх» со сложными полуфиналами и финалами в Лиге Наций. До марта следующего года расклады ещё изменятся. А пока констатируем, что у большинства элитных сборных не будет проблем с попаданием в финальную часть немецкого чемпионата Европы. У Испании есть матчи в запасе, а итальянцы заполучили толкового тренера Спаллетти, осталось раскрыть потенциал команды.

Не бывает отборов на Евро без сюрпризов

Теоретически могут быть проблемы у Дании, но пока делят первое место в группе со Словенией. Рано делать апокалипсические прогнозы. Но рядом с естественным течением отбора продолжается борьба за вторые места в группах, где только один ярко выраженный фаворит. Казахам надо верить в себя. Класса не хватает, но упрямо побеждают. Словенцы и финны не англичане с итальянцами, можно навязать борьбу.

Даже первое место Албании это сюрприз, но промежуточный итог, ждём матчи октября и ноября. А если вспоминать прошлые отборы, то на Евро-2024 напрямую попали Исландия, Северная Ирландия, Албания и Уэльс. Валлийцы были редкими гостями подобных турниров, но сразу прыгнули в полуфинал, где уступили будущим чемпионам португальцам. На Евро-2020 отобрались напрямую финны. А через плей-офф Лиги Наций прошли Северная Македония и Шотландия. Ждём больше неожиданностей.

Холанд против Кварацхелии и тест для Спаллетти. Возвращается отбор Евро-2024
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