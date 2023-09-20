Режим обучения Клоппа, матч уровня ЛЧ, игра новичков. На старте ЛЕ много интересного

20 сентября 2023, 23:26

Все игры – в один день.

Без «Арсенала» и МЮ , зато с «Ливерпулем» и «Брайтоном»

Состав топ-клубов, участвующих в Лиге Европы, меняется из года в год – но в прошлом розыгрыше собралась по-настоящему мощная компания, которая задрала планку для противостояний во втором по силе еврокубке – с группового этапа поход за трофеем начинали такие гиганты, как «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», более скромные «Лацио», «Рома», «Монако», «Бетис», «Сосьедад», «Фейеноорд». На стадии стыкового раунда плей-офф к разборкам присоединились «Ювентус» и «Барселона».

Кто из ЛЧ опустится в ЛЕ , пока сказать невозможно (хотя кто-то из топов в этом числе точно окажется) – но уже на групповой стадии несколько «крепышей» можно назвать. «Вест Хэм», выигравший в прошлом сезоне Лигу конференций, благодаря этому поднялся в ЛЕ – и с соперниками по квартету А будет разговаривать с позиции силы. По соседству так вообще сформировалась группа смерти: тут и не добравшийся до ЛЧ «Аякс», и стабильный «Марсель», и перспективный «Брайтон». Среди этой компании разве что АЕК смотрится лишним. Сюда же можно причислить «Бетис», «Аталанту», «Спортинг», «Ренн», «Вильярреал», «Рому», «Байер». И главного гостя — «Ливерпуль». Все эти клубы добавят интереса к ЛЕ .

«Бетис» столкнется с недавним участником группы смерти ЛЧ -22/23

Для «Рейнджерс» предыдущий еврокубковый сезон получился одновременно захватывающим и болезненным. Шотландцы, весной 2022 года игравшие в финале ЛЕ против «Айнтрахта», а также взявшие серебряные медали национального первенства, попали в один квартет с такими гигантами, как «Ливерпуль», «Наполи» и «Аякс». На бумаге это была одна из наиболее интересных групп из-за нестандартного подбора участников.

Но при всех своих достижениях «Рейнджерс» всё же были аутсайдерами – поэтому их последней строчке после 6 матчей никто не удивлялся. Лига Европы – турнир, более подходящий по уровню шотландскому коллективу. А «Бетис» — более подходящий по запасу мощности конкурент. Испанцы в прошлом сезоне отобрались в евровесну, но в 1/8 финала ЛЕ команде не повезло попасть на «Юнайтед» — один из сильнейших клубов того розыгрыша. Теперь «Бетис» и «Рейнджерс» сошлись в группе С – и вероятнее всего, именно они заберут путёвки в плей-офф ЛЕ .

Тем интереснее, что именно этим противостоянием откроется первый тур в их квартете – с места в карьер.

«Брайтон» и АЕК – противостояние новичков

«Жёлто-чёрные» в еврокубковых турнирах не участвовали с сезона-20/21, хотя до этого светились в квалификации и даже групповой стадии Лиги чемпионов. И ведь не сказать, что по сравнению с тем периодом состав греков стал слабее – всё так же есть сильные исполнители, да и по тратам на усиление АЕК второй не только в рамках минувшего трансферного окна, но и за последние 5 сезонов.

Другое дело, что нагнетать интригу, когда в соперниках «Брайтон», невозможно. Слишком большая разница в подборе игроков. Есть контраргумент – пока в ЛЕ будет идти групповой этап, Роберто Де Дзерби может отдать предпочтение чемпионату. Всё же «чайки» лишились сразу нескольких лидеров, а терять позиции в АПЛ после успешного сезона никто не хочет. Да и качества скамейки может не хватить, чтобы держать марку на всех фронтах. Только все эти аргументы вступают в силу на более поздних этапах – где-то ко второму кругу.

Пока же «Брайтон» свеж и резок – без Кайседо, МакАллистера и вратаря Санчеса идёт в топ-5 Премьер-Лиги, успел обыграть «Ньюкасл» с «Юнайтед».

«Аякс» против «Марселя» — вывеска, достойная ЛЧ

Два участника предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов собрались в одной группе ЛЕ – да ещё и конкурировать будут с нисколько не уступающим по силе «Брайтоном». Это самая конкурентная группа в новом сезоне второго по значимости еврокубка.

И голландцы, и французы попали в подходящую им весовую категорию. Годом ранее «аяксиды» боролись с «Ливерпулем», «Наполи» и «Рейнджерс». Среди всех очки удалось набрать, лишь играя с последними. «Провансальцы» тоже нашли своего клиента в квартете с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом» и «Спортингом» — и он тоже был лишь один.

Здесь же шансов навязать конкуренцию больше – амстердамцы, несмотря на распродажу своих лидеров, остаются в топе Эредивизи, а «Марсель» – один из самых стабильных клубов Лиги 1 последних лет, за исключением ПСЖ .

Правда, из-за присутствия «Брайтона» перспективы чуть менее радужные. Всё же попадание в ЛЕ из АПЛ – это марка качества. «Чайки» прошли гораздо более тяжёлые испытания, чтобы оказаться здесь. А потому «провансальцам» и «Аяксу», возможно, придётся бороться именно за вторую путёвку в плей-офф.

«Ливерпуль» против ЛАСКа – режим обучения

Есть же в играх время, когда тебя знакомят с системой управления. Юргену Клоппу на первых порах требуется то же самое. Понятно, что мерсисайдцы лихо ворвались в новый сезон и набирают очки во всех пяти турах, даже с «Астон Виллой» (3:0) и «Ньюкаслом» (2:1). Но лишним повторение пройденного не станет.

Тем более учитывая, насколько изменились игровые сочетания. Теперь в трио нападения с Салахом выходят Нуньес/Гакпо и Жота/Диас – причём Диогу иногда появляется даже на острие, а Коди опускается в связку к Собослаи и МакАллистеру. Такие же активные перестановки в центре обороны – ван Дейка и Конате сменяют Матип и Гомес, либо Куанса.