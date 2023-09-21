«Олимпиакос» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Олимпиакос» – «Фрайбург», который состоится 21 сентября 2023 года

«Олимпиакос»

«Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Греции занимают на данный момент первое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды из города Пирей. С общим счётом 6:1 по сумме двух встреч «Олимпиакос» взял верх над «Чукаричками» в финале квалификации Лиги Европы. В сухую, забив четыре гола, «Легенда» выиграла у команды «Ламия».

На прошлых выходных со счётом 1:1 «Олимпиакос» на выезде сыграл вничью с АЕКом.

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в Бундеслиге занимают десятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-белых» из Фрайбурга за последнее время. Пропустив пять мячей, в сухую «Фрайбург» проиграл в гостях «Штутгарту». В товарищеской встрече «бразильцы из Брайсгау» с минимальным счётом выиграли у «Карлсруэ». Победный гол забил полузащитник Винченцо Грифо.

Со счётом 2:4 «красно-белые» дома проиграли дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура чемпионата Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» – 2.55

Ничья – 3.35

Победит «Фрайбург» – 2.75

Победит «Олимпиакос» с форой -1.5 – 4.80

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

В четырёх матчах из пяти крайних «Олимпиакос» выиграл своих соперников

За тот же период «Фрайбург» взял верх над своими оппонентами в трёх поединках

Только два гола пропустила «Легенда» в пяти последних матчах.

Прогноз

Почти два месяца «Легенда» не проигрывает своим соперникам. На победу «Олимпиакоса» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55. Вероятность данного исхода невысока, но исключать её нельзя.