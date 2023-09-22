Лидерство «Балтики» — сенсация, «Спартак» — первый участник плей-офф. Тон Кубку задали 6 серий пенальти

22 сентября 2023, 10:06

«Ахмат» помешал «Зениту», «Урал» разобрался с «Локо».

В основное время победили только «Спартак» и «Крылья»

Удивительный тур, тон которому задали «Краснодар» с «Динамо». Но в тот же игровой день «Спартак» встречался с «Пари НН», а «Балтика» принимала «Крылья Советов». И оба поединка завершились в основное время.

Впрочем, в случае с «красно-белыми» тоже была вероятность, что матч перевалит за пределы 90 минут. До последнего подопечные Гильермо Абаскаля оставляли команде Сергея Юрана шансы для спасения – на 27-й минуте Леон Классен расстрелял ближний угол. А затем – вязкий футбол, в котором следующий мяч должен был решить исход. Нижегородцы забили на 48-й минуте, правда, гол отменили – и вплоть до компенсированного времени моментов было минимум. Москвичи решили исход на классе Квинси Промеса – без голландца концовка была бы в разы нервознее.

Что касается «Балтики» с «Крыльями», калининградцы тоже были не прочь дотянуть до серии 11-метровых. К 55-й минуте самарцы вели 2:0 – и владели ощутимым преимуществом в содержании. Хозяева смогли лишь забить с пенальти на 90+1-й минуте – а Игнашевич позже отмечал:

Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе.

6 серий пенальти

А вот на следующий день тенденция, которую заложили «быки» и «бело-голубые», продолжилась. Сами они забили по разу – дебютный мяч оформил Битело на 21-й минуте, а Кади ответил голом во втором тайме. По итогам 11-метровых 2 очка набрали южане.

Затем очки подобным образом теряли ЦСКА , «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». «Армейцы» продолжают страдать от узкой скамейки – поэтому на поединок с «Сочи» постарались разбавить стартовый состав новобранцами и воспитанниками. Во второй раз с первых минут вышел Файзуллаев, Кисляк встал в связку с Мендесом, а в тройку центральных защитников опустился Максим Мухин. В итоге «армейцам» даже пришлось отыгрываться с 0:1, но на 78-й Обляков сравнял – и в серии пенальти победу принесли Тороп с Обляковым.

В две безголевые ничьи сыграли «Урал» с «Локомотивом» и «Оренбург» с «Факелом». На «Екатеринбург Арене» хозяева даже владели преимуществом по первому тайму – «шмелям» нужно было переломить наметившийся спад. И усилиями Помазуна, а также Шеттине, Бикфалви, Мишкича и Сунгатулина это удалось (0:0, 4-2). С аналогичными цифрами завершился поединок в Оренбурге. Те же нули на табло после финального свистка, те же 4 гола хозяев с пенальти против двух – у гостей. Южноуральцы при Давиде Деограсии навёрстывают упущенное под руководством Ярошика.

Самый напряженный матч выдали «Ахмат» с «Зенитом». Петербуржцам в Грозном с первых же минут пришлось отыгрываться – быстрый гол Ковачева. Хозяева выдавали атаки редко, но оба острых момента привели к взятию ворот – после Светослава Олейников увеличил отрыв. И уже пропустив 2 гола, «сине-бело-голубые» включили скорость. Тут же исполнительское мастерство показал Иван Сергеев – причём дважды, а на 42-й минуте подключился и Матео Кассьерра. На перерыв «Зенит» уходил уже в лидерах. Вновь ничейный счёт установился на 69-й минуте – Владимира Ильина попытались захватить в искусственный офсайд, но линия сломалась из-за опекунов подающего Харина, а Владимир замкнул без сопротивления. Дальше уже проявился класс чемпионов – «Зенит» на «точке» оказался прицельнее.

И ещё одна ничья с серией пенальти – «Рубин» и «Ростов» обменялись голами, в 11-метровых победу забрали южане.

«Ахмат» оставил «Балтику» в лидерах, «Урал» помог «Ростову»

«Краснодар» и «Динамо» ничьей сами себе вставили палки в колеса – из-за неё «быки» забрали лишь два очка. «Спартак» позднее додавил «Пари НН» и забрал первую путёвку в плей-офф Пути РПЛ . Причём гарантировал себе лидерство в группе D – у «бело-голубых» и южан по 5 очков за 2 матча до окончания группового этапа, у «Спартака» 12.

Интересные итоги 4-го тура получились и для квартета С, где в лидерах, несмотря ни на что, держится «Балтика». И это даже после поражения от «Крыльев» в основное время – самарцы открыли «Зениту» дорогу к первому месту, «сине-бело-голубым» оставалось лишь обыграть «Ахмат» в основное время (а дальше разделаться с «балтийцами» в Санкт-Петербурге). Но грозненцы упёрлись – теперь развязка откладывается до следующего тура.

«Оренбург» и ЦСКА остаются на 1-м и 2-м местах в группе А, а «Урал» помог «Ростову». Южане конкурируют с «Локомотивом» в квартете В и к четвертому туру занимали 1-е место по дополнительным показателям. После осечки «железнодорожников» появился минимальный отрыв в 1 балл. Развязка в очном противостоянии с «красно-зелеными» для ростовчан наступит 3 октября – в то же время и «Рубин», и «Урал» достаточно сильны, чтобы подпортить фаворитам расклады.

Интрига жива везде

О группе В мы уже написали – спор лидеров будет в следующем туре, «Урал» и «Рубин» определят, кто попробует перевернуть картину в квартете. А на финишной прямой «тёмные лошадки» отправятся в гости к фаворитам.

Вообще определился пока лишь один участник плей-офф верхней сетки – «Спартак» теперь может спать спокойно. Но «Динамо» и «Краснодар» продолжат разыгрывать вторую и третью строчки – очных встреч больше не будет обоим предстоят встречи с «Парни НН» и «красно-белыми». И к несчастью для команды Ивича, их поединок с москвичами пройдет в гостях.