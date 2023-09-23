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Видаль назвал игроков «Милана» «идиотами» за матч ЛЧ против «Ньюкасла»

вчера, 08:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаль жестко раскритиковал игроков «Милана» и «Ньюкасла» за матч 1-го тура Лиги чемпионов (0:0).

Я видел худший матч в истории Лиги чемпионов. Не то что великий поединок между «Порту» и «Шахтёром». «Сити» был, как обычно, скучен, как и первый тайм между ПСЖ и «Боруссией», я заснул. Второй тайм был хорош.

Эти идиоты из «Милана» заставили меня страдать. Им повезло, что они хотя бы умеют бегать, иначе их бы там вообще не было. Я не понимаю «Ньюкасл», команда заняла четвертое место в лиге, а сыграла отвратительно. Они должны рисковать своей жизнью, если это их первый матч в Лиге чемпионов. Выйдите и покажите что-то большее, а они оставили меня злым как черт.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:43, ред.
Зачёт, именно так надо оценивать футбол, с любовью и страстью. Ушёл смотреть обзор Шахтера Порту
2x96342tj5dd
2x96342tj5dd
вчера в 10:34, ред.
Это надо же так переживать, а нельзя просто переключить каналы
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:51
Лучше и не скажешь,всё по делу сказал!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:09
Он просто заметил, что его стали забывать
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:06
А Видаль сам нормальнsй?
c4j26qk9zufk
c4j26qk9zufk
вчера в 09:01
Как бы чилийскому неадеквату Ибра ударом пяткой его ирокез с лысины на нос не переместил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:01
Со стороны критиковать лучше и виднее.
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