Видаль назвал игроков «Милана» «идиотами» за матч ЛЧ против «Ньюкасла»

Бывший футболист «Баварии», «Барселоны» и «Интера» жестко раскритиковал игроков «Милана» и «Ньюкасла» за матч 1-го тура Лиги чемпионов (0:0).

Я видел худший матч в истории Лиги чемпионов. Не то что великий поединок между «Порту» и «Шахтёром». «Сити» был, как обычно, скучен, как и первый тайм между ПСЖ и «Боруссией», я заснул. Второй тайм был хорош.

Эти идиоты из «Милана» заставили меня страдать. Им повезло, что они хотя бы умеют бегать, иначе их бы там вообще не было. Я не понимаю «Ньюкасл», команда заняла четвертое место в лиге, а сыграла отвратительно. Они должны рисковать своей жизнью, если это их первый матч в Лиге чемпионов. Выйдите и покажите что-то большее, а они оставили меня злым как черт.