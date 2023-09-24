Снова «сухарь». «Спартак» взял верх над «Динамо»

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сегодня, 00:39

Получилось ярко, но не результативно.

В российском клубном футболе от любви до ненависти и обратно пусть не один шаг, но три-четыре матча точно. После впечатляющего старта «Спартака» в сезоне некоторые горячие умы были готовы короновать «красно-белых» и Гильермо Абаскаля. Потом наступила черная полоса вне клубных расцветок. И только ленивый не стремился казнить того же самого Абаскаля и весь «Спартак», говоря о натуральном провале.

Вопросы ожиданий

Теперь эмоциональные качели болельщиков занимают постепенно противоположное положение. Ведь «Спартак» выиграл третий матч подряд. Вслед за «Сочи» (1:0) в чемпионате и «Пари НН» (3:0) в Кубке России команда Абаскаля взяла верх над «Динамо». Обращает на себя внимание даже не столько третья победа подряд, сколько тот факт, что при этом «Спартак» не пропустил ни одного мяча. Об этом и каждый игрок команды после матча говорил, и все эксперты разного калибра, и сам Абаскаль:

Очень важная победа. Понимали, что будет сложно, потому что «Динамо» сильный соперник. Это третья победа подряд за короткий отрезок. И мы снова не пропустили. Это очень важно после неудачного периода. Следующий поединок у нас с «Крыльями Советов». А это один из лидеров лиги. Будет яркий матч.

Яркого и результативного матча ждали болельщики и от встречи с «Динамо». Это уже была третья игра между данными соперниками в 2023 году. И первые две выдались сумасшедшими. В апреле поединок завершился со счетом 3:3. А уже в этом сезоне месяц назад в Кубке России «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Все ожидания были приправлены открытым стилем, который исповедуют обе команды, не очень-то гордящиеся надежной обороной, зато способные много забивать.

Уже дебют игры показал, что голевое изобилие вполне может ожидать болельщиков. «Спартак» провел идеальную контратаку. Промес ее разогнал, отдал на правый фланг Соболеву, который в касание выдал изумительный перевод в центр на Бонгонду, вышедшего один на один и разобравшегося с вратарем. Это случилось уже на седьмой минуте. Вряд ли кто-то предполагал, что этот гол Тео станет единственным в матче.

Надо отметить, что сам Бонгонда после впечатляющего старта сезона немного сник в последнее время, что соответствует и общему падению формы команды. Он не забивал до этого матча с 11 августа. При этом Тео остается лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ . На его счету четыре мяча, еще один он забил в Кубке России. Для сравнения, у Хлусевича, Соболева и Промеса в чемпионате по два гола.

Собрание мелочей

В эпизоде с забитым мячом Бонгонды можно отметить сразу несколько недоработок игроков «Динамо». Начнем с того, что Смолов потерял мяч в чужой штрафной. Само по себе в этом ничего особенного: так заканчиваются многие походы нападающих в атаку. Но после потери у него был шанс мелким фолом сразу сорвать зарождающуюся контратаку «Спартака». Он посчитал, что это ни к чему. Уже в процессе разгона атаки стало очевидно, что динамовцы не успевают правильно разместиться, отступив назад. Это уже гарантированный повод мелким фолом остановить прорыв. Но вместо этого идет почетное сопровождение разбегающегося Промеса, и его еще можно было притормозить, а когда он уже отпасовал на Соболева, атаку было не остановить.

Закрыть Тео имелась возможность. Бальбуэна при отступлении зачем-то стал смещаться на фланг к Соболеву, где и так находилось несколько игроков. При этом он оголял центральную ось. Причем на повторах видно, как Чавес вроде бы показывает на это, но Бальбуэна просто не видит жест Луиса, и мексиканец мчится наперерез Бонгонде сам. Получилось поздно. Когда Чавес догнал Бонгонду, тот уже из пределов штрафной с комфортной позиции пробил по воротам. И вроде ни один из микроэпизодов в действиях динамовцев нельзя назвать большой ошибкой или каким-то провалом. Таких фрагментов в каждой игре набирается масса. Но их сочетание в конечном итоге может приводить к подобным голам и результатам. К слову, о значении мелочей.

Перестраховался

Обращает на себя внимание и изначально пассивная позиция «Динамо». Хотя Личка отдельно подчеркнул уже после матча, что перед игрой предупреждал команду об опасности быстрых спартаковских контратак. Иронично, что именно на такую и нарвались уже на седьмой минуте. Очевидно, что подобный быстрый гол ломает все планы, каким бы они ни были. «Динамо», выбравшее изначально несвойственную ему манеру игры (как в свое время «Спартак» с «Зенитом»), потратило много времени на то, чтобы прийти в себя.

Отдельно можно отметить отсутствие Скопинцева в стартовом составе. Видимо, Личка боялся быстроногого Бонгонду и посчитал, что Маричал с ним справится лучше. Но это ограничило атакующий потенциал фланга «Динамо». Возможно, при наличии Скопинцева Бонгонде и Денисову приходилось бы больше думать об обороне, а у Тео возникали проблемы с отработкой сзади. Получилось, что Маричал фланг должным образом не обезопасил, а «Динамо» лишило себя возможности напрягать соперника в важной зоне.

Во втором тайме Скопинцев вышел и был одним из самых активных в игре. Но к тому моменту уже и Бонгонда ушел, и подход команд к игре был иным, исходя из счета и задач на оставшийся отрезок. Так что прямолинейно тут строить предположения не стоит. Личка в принципе пытался перестроением как-то запутать соперника, который свои замены проводил четко по позициям.

Почти ничья

После перерыва «Динамо» смотрелось предпочтительнее «Спартака», который поддался соблазну отдать приоритет сохранению победного счета. Этим продиктован выход Зиньковского вместо Бонгонды на более глубокую позицию, выход Зобнина вместо Мозеса, а появление Умярова и Чернова просто освежило позиции в опорной зоне и в центре обороны. Личка же пытался изо всех сил заставить работать атаку, открытое недовольство которой он выражал уже после игры, обвиняя в поражении именно неспособность забивать при наличии хороших возможностей.

В итоге «Динамо» пробило 20 раз по воротам «Спартака», против 15 попыток у «красно-белых». По точным попаданиям наблюдается равенство – 6 ударов в створ. И, вероятно, правы те, кто говорят, что игру можно считать равной. Да даже на перерыв соперники могли уйти с равным счетом, если бы мяч после дальнего удара Чавеса влетел в ворота, а не в крестовину.

Во втором тайме обе команды имели возможности забить. Одним из героев игры стал Максименко, который в перерыве сменил в воротах «Спартака» Селихова, почувствовавшего боль в спине. Сменщик вошел в матч блестяще, отразив несколько сложных ударов, причем некоторые были сдвоенными. С другой стороны, в конце игры «Динамо» откровенно рисковало и позволило «Спартаку» иметь голевые моменты в контратаках. Тут уже реализация подводила команду Абаскаля, особенно Промеса.

В любом случае дерби получилось ярким. И пусть голов в нем не так много, динамика матча, напряжение, количество моментов соответствовали образцам самых зрелищных поединков.