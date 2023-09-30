«Салернитана» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.09.2023)

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вчера, 17:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Интер», который состоится 30 сентября 2023 года

«Салернитана»

«Морские коньки» из Салерно в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на данный момент семнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием команды. В сухую, пропустив три гола, «Салернитана» потерпела поражение от команды «Торино». Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Серии A с командой «Фрозиноне».

27 сентября с минимальным счётом в гостях «гранатовые» уступили «Эмполи».

«Интер»

«Чёрно-синие» на сегодняшний день в текущем сезоне чемпионата занимают первое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Интера» за последнее время. Ничью раскатала «Желанная» с командой «Реал Сосьедад» в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде с минимальным счётом «Интернационале» выиграло у «Эмполи» в позапрошлом туре Серии A.

В рамках матча прошлого тура «Интер» неожиданно проиграл впервые за длительное время. «Чёрно-синие» дома уступили со счётом 1:2 «Сассуоло».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.60

Ничья – 3.95

Победит «Интер» – 1.96

Победит «Интер» с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

«Салернитана» проиграла в трёх футбольных поединках из пяти последних

«Интер» до поражения в матче прошлого тура не уступал своим соперникам с июня месяца.

Прогноз

По-спортивному злые после поражения от «Сассуоло» миланская команда в предстоящей игре с «морскими коньками» одержит победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Интера» коэффициент 1.96.