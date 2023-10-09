«Эльче» – «Андорра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Сегунды чемпионата Испании «Эльче» – «Андорра», который состоится 9 октября 2023 года
«Эльче»
«Эльче» после прошлогоднего вылета из элитного дивизиона Испании также продолжает показывать плохие результаты и в Сегунде. Девятнадцатое место после девяти сыгранных матчей. Такой результат не может устраивать руководство клуба. В восьмом туре сыграли дома с «Леванте» со счетом 0:0.
В матче девятого тура проиграли на выезде «Спортингу» Хихону со счетом 0:2.
«Андорра»
«Андорра» идет на две позиции выше своего будущего соперника с десятью баллами в своем активе. Команда только второй сезон играет во втором по значимости дивизионе Испании, и перед клубом стоит главная задача — закрепиться в Сегунде. В предпоследнем туре проиграли на выезде «Альбасете» со счетом 1:3.
В последнем туре Сегунды дома в сухую проиграли, были обыграны «Сарагосой» со счетом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльче» – 2.05
- Ничья – 3.50
- Победит «Андорра» – 3.90
- Победит «Эльче» с форой -1.5 – 3.85
- Обе забьют — нет – 1.85
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77
Статистика
- «Эльче» в последних пяти домашних встречах играет на тотал меньше 2.5 мячей.
- «Андорра» забивает в последних четырёх играх из пяти на выезде.
- Данная встреча первая для команд в их истории.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Эльче» с коэффициентом 2.05. В предстоящем матче ключевую роль сыграет опыт хозяев, что позволит им взять долгожданные три очка.