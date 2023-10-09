«Эльче» – «Андорра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Сегунды чемпионата Испании «Эльче» – «Андорра», который состоится 9 октября 2023 года

«Эльче»

«Эльче» после прошлогоднего вылета из элитного дивизиона Испании также продолжает показывать плохие результаты и в Сегунде. Девятнадцатое место после девяти сыгранных матчей. Такой результат не может устраивать руководство клуба. В восьмом туре сыграли дома с «Леванте» со счетом 0:0.

В матче девятого тура проиграли на выезде «Спортингу» Хихону со счетом 0:2.

«Андорра»

«Андорра» идет на две позиции выше своего будущего соперника с десятью баллами в своем активе. Команда только второй сезон играет во втором по значимости дивизионе Испании, и перед клубом стоит главная задача — закрепиться в Сегунде. В предпоследнем туре проиграли на выезде «Альбасете» со счетом 1:3.

В последнем туре Сегунды дома в сухую проиграли, были обыграны «Сарагосой» со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 2.05

Ничья – 3.50

Победит «Андорра» – 3.90

Победит «Эльче» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

«Эльче» в последних пяти домашних встречах играет на тотал меньше 2.5 мячей.

«Андорра» забивает в последних четырёх играх из пяти на выезде.

Данная встреча первая для команд в их истории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Эльче» с коэффициентом 2.05. В предстоящем матче ключевую роль сыграет опыт хозяев, что позволит им взять долгожданные три очка.