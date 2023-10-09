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«Эльче» – «Андорра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:51
«Эльче» – «Андорра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Сегунды чемпионата Испании «Эльче» – «Андорра», который состоится 9 октября 2023 года

«Эльче»

«Эльче» после прошлогоднего вылета из элитного дивизиона Испании также продолжает показывать плохие результаты и в Сегунде. Девятнадцатое место после девяти сыгранных матчей. Такой результат не может устраивать руководство клуба. В восьмом туре сыграли дома с «Леванте» со счетом 0:0.

В матче девятого тура проиграли на выезде «Спортингу» Хихону со счетом 0:2.

«Андорра»

«Андорра» идет на две позиции выше своего будущего соперника с десятью баллами в своем активе. Команда только второй сезон играет во втором по значимости дивизионе Испании, и перед клубом стоит главная задача — закрепиться в Сегунде. В предпоследнем туре проиграли на выезде «Альбасете» со счетом 1:3.

В последнем туре Сегунды дома в сухую проиграли, были обыграны «Сарагосой» со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эльче» – 2.05
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Андорра» – 3.90
  • Победит «Эльче» с форой -1.5 – 3.85
  • Обе забьют — нет – 1.85
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

  • «Эльче» в последних пяти домашних встречах играет на тотал меньше 2.5 мячей.
  • «Андорра» забивает в последних четырёх играх из пяти на выезде.
  • Данная встреча первая для команд в их истории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Эльче» с коэффициентом 2.05. В предстоящем матче ключевую роль сыграет опыт хозяев, что позволит им взять долгожданные три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эльче
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:50
Если хозяева не будут чудить на поле, то должны забирать свои три очка.
Вещий
Вещий
вчера в 14:46
Эльче, не смотря ни на что, продолжает значиться в главных кандидатах на обратное повышение в классе. Ведь аликантский клуб сумел сохранить в собственном составе основной костяк футболистов, помогавших ему в прошлом сезоне хоть как-то держаться на плаву в высшем эшелоне. И уж где, как не в подобных домашних встречах с обычными соперниками Эльче пытаться набирать максимальное количество важных очков, верно?! Что, по моему мнению, и удастся сделать тут очень статусным для пердива хозяевам стадиона. Ну а громоздкий тотал больше 3.5 в матчах засушливой Сегунды обычно выпадает с той же частотой, как и гром среди ясного неба.
Гость
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