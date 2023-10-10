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В предстоящих матчах сборной России сыграют все три голкипера

вчера, 14:30

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как тренерский штаб национальной команды планирует задействовать вызванных вратарей.

Два матча на три не делятся. Хотим дать сыграть всем троим. Кто-то сыграет целиком игру. Планируем, что с Кенией сыграют по тайму два вратаря.

Все три вратаря не дали в себе усомниться после последнего сбора. У Сафонова с «Ростовом» была первая ошибка за долгое время, но он держит планку — он наш первый номер.

Напомним, 12 октября сборная России сыграет со сборной Камеруна, а 16 октября со сборной Кении.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:27
Если сравнивать последние матчи Краснодара в РПЛ и Кубке, то Агкацев сыграл не менее надёжно чем Сафонов.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:29
Ещё бы с Гондурасом договорились! Как раз каждому по матчу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:53
Интересно, будут ли чувствовать вратари ответственность, играя никому не нужный матч с футбольным ноунеймом и карликом в турецком отеле?))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:32
Хорошее решение.... иначе зачем было вызывать.
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