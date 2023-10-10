В предстоящих матчах сборной России сыграют все три голкипера

Тренер вратарей сборной России рассказал, как тренерский штаб национальной команды планирует задействовать вызванных вратарей.

Два матча на три не делятся. Хотим дать сыграть всем троим. Кто-то сыграет целиком игру. Планируем, что с Кенией сыграют по тайму два вратаря.

Все три вратаря не дали в себе усомниться после последнего сбора. У Сафонова с «Ростовом» была первая ошибка за долгое время, но он держит планку — он наш первый номер.