Столкновение титанов АПЛ – уже в 8-м туре. «Канониры» готовы мстить за упущенное чемпионство

1696666424

вчера, 11:13

Пазл складывается.

О делах «Арсенала»

- У «канониров» нет критичных проблем – все сложности они преодолевают в рабочем темпе. Вроде коллектив и теряет очки – но с «Фулхэмом» «Арсенал» наиграл на победу, а «Тоттенхэм» – тот соперник, который действительно может огорчить «пушкарей».

- Удивляет скорее поражение от «Ланса» во втором туре Лиги чемпионов – с другой стороны, фаворит группы B может себе это позволить, если уверен, что доберёт очки позже.

- Глубины скамейки лондонцев почти хватает на два состава, которые могут дать одинаковое качество в одной системе игры. С прошлого сезона главная фишка команды – универсальность. Зинченко играет левого защитника, но при владении смещается в центр поля. Уайт – правый край – образует тройку центральных защитников с Салиба и Магальяесом. Сейчас этот рычаг дополнился профильным опорником Партеем справа и де-факто центрбеком Кивиором (до травмы – Тимбером) слева. При этом Томас всё также может выйти на родной позиции и дать отдохнуть новобранцу Деклану Райсу (пока постоянно выходит в старте). В атаке трио Мартинелли-Жезус-Сака могут разбавить Троссард, Нкетиа. А ведь это ещё не зашла речь об остальных игроках – на скамейке остаются Смит-Роу, Виейра, Жоржиньо.

- История с выбором основного голкипера в «Арсенале» поутихла. Все удивились, когда вместо Рамсдейла с первых минут начал выходить Давид Райя. С другой стороны, в этом нет ничего шокирующего – испанец был первым номером в «Брентфорде», за него боролись английские гранды. Лондонцам он добавил уверенности под прессингом и точности передач. Но два топ-вратаря в одной команде – опасная штука. И ладно бы Артета равномерно распределял игровое время между ними – но Рамсдейл регулярно играл на стартовом отрезке. А после 4-го тура против МЮ англичанин сел на скамейку – тренер доверился Райе, тот вышел против «Эвертона», ПСВ , «Тоттенхэма» и «Борнмута». Европейские гранды следят за ситуацией. И пусть до открытого конфликта дело не дошло – Давид сыграл на «ноль» уже в трёх матчах из своих пяти.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Эдегор, Райс, Хаверц – Жезус, Нкетиа, Сака.

О делах «Манчестер Сити»

- В Премьер-Лиге постепенно появляется расслоение – «горожане» опережают «Тоттенхэм» с «Арсеналом» лишь на 1 балл, отрыв от «Ливерпуля» – 2 очка, от «Брайтона» и «Виллы» – 3, от «Вест Хэма» – уже 5. Но он мог бы оказаться больше – «горожане» успели потерпеть первое поражение в чемпионате. Причём совсем недавно – в минувшем туре. Без очков клуб оставил «Вулверхэмптон» Гари О’Нила – команда с окраин турнирной таблицы. Позиционным преимуществом привычно владели «небесно-голубые» – они же нанесли 13 ударов по воротам. У «волков» был 1 – и 2 гола. Первый – автогол Рубена Диаша на 13-й минуте. Затем ворота Эдерсона поразил Хван Хи-Чхан.

- Вместе с тем подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели из Кубка Английской Лиги от «Ньюкасла» – но не сильно этому расстроились. Всё же коллектив сохраняет фокус на чемпионат и ЛЧ . В еврокубке «горожане» показали уверенный старт – разобрались с «Црвеной Звездой», а после обыграли «Лейпциг». 6 голов в двух матчах – автором трёх из них стал Хулиан Альварес, ещё по голу забили Фоден, Родри и Доку.

- Всё верно – главный бомбардир англичан в новом розыгрыше ЛЧ ещё не забивал – свои голы Эрлинг Холанд оставил для Премьер-Лиги. Там норвежский страйкер уже отметился дублем в ворота «Бернли», хет-триком «Фулхэму» и голами «Вест Хэму», «Ноттингему», «Шеффилд Юнайтед». В общей сложности 8 забитых мячей за 7 матчей. Ну как такой машине не вручить ЗМ ?

- Что интересно – на финише прошлого сезона Пеп заигрывал со схемой с тремя центральными защитниками, но на старте текущего вернулся к привычной с двумя – при этом она трансформируется. Теперь испанский менеджер использует формат, подобный «Арсеналу» Артеты – одного из латералей играет профильный центрдеф. Чаще всего на левом фланге выходит Йошко Гвардиол – иногда хорвата сменяет Натан Аке, пока в центре обороны есть связка Аканджи-Диаш.

- Параллельно в стартовую обойму интегрируются новобранцы. Матео Ковачич с этим справился быстро – его изначально приобретали на место ушедшего Гюндогана. Также состав «Сити» пополнили 25-летний хавбек Матеуш Нуньеш и бельгийский талант Жереми Доку. За каждого выложили 60 млн евро и больше. Оба уже активно привлекаются к играм в стартовом составе.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканджи, Уокер – Нуньеш, Родри – Грилиш, Альварес, Силва – Холанд.

О противостоянии

- В предыдущем сезоне это противостояние неожиданно встало в один ряд с боями «Сити» и «Ливерпуля» – оно вышло за пределы очных столкновений, стало мотивом для всего минувшего сезона. И естественно перенеслось на текущий. Команды открыли новую кампанию очной встречей – разыгрывали Суперкубок. И тогда сильнее оказались лондонцы – для реванша за упущенное чемпионство маловато, подопечные Микеля Артеты готовы продолжить.

- Тем обиднее «пушкарям», что за последние 20 матчей они побеждали лишь в трёх: в апреле 2017-го, июле-2020 и августе 2023 года.

- Ничьей на этом отрезке завершилась лишь одна игра, поэтому не стоит ждать, что соперники обойдутся малой кровью.

Прогноз Soccer.ru: в домашних стенах «Арсенал» возьмёт 3 очка и приблизится к лидерству.