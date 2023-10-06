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38 матчей, 4 победы – «Ростов» регулярно получает от «Краснодара» в дерби. Аутсайдер против лидера РПЛ

вчера, 13:04
Краснодар
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Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
Песьяков Сергей
Песьяков Сергей
Вратарь
Сперцян Эдуард
Сперцян Эдуард
Полузащитник

Предчувствуем «сухую» победу хозяев.

О делах «Краснодара»

- 0 поражений за 10 туров, всего 3 пропущенных мяча, 7 игр на «ноль», 6 из которых – победные. Эта статистика не просто придаёт уверенности – она поражает. Особенно если понять, что речь идёт о «Краснодаре». Витиеватом в атаке и иногда сумасбродном в обороне. При Владимире Ивиче «горожане» познали прагматичность, научились играть по счёту. Перестали избегать простых рычагов при атаке – Кордоба отлично контролирует мяч в борьбе, есть очень быстрые фланги. Сейчас у южан есть то, чего не хватает остальным грандам – стабильность и отсутствие пробелов в игре. Оказывается, сейчас для борьбы за чемпионство достаточно, чтобы тебя просто не лихорадило, как «Спартак».

- Если говорить обо всех турнирах, статистика «Краснодара» несильно хуже. В 15 матчах – лишь 2 поражения, и те – на старте. В последних же играх подопечные Владимира Ивича набрали отличный темп. Следующим испытанием после ничьей с «Локомотивом» был поединок против «Спартака» — и там «быки» забрали уверенную победу 2:0 – навязали «красно-белым» атлетичный прямолинейный футбол, в котором те оказались беспомощны. Затем была кубковая победа над «Динамо» по пенальти. После этого – 3 «сухаря» с «Уралом», «Рубином» и «Пари НН».

- На текущем этапе даже травмы почти не мешают «быкам». В лазарете только вингер Олакунле Олусегун, опорник Кевин Ленини и центральный защитник Кайо. Из всех важной частью стартовой обоймы можно назвать только первого. Опорником регулярно выходит Черников, бразильский центрдэф – не приоритет из-за авантюрности и грубой игры. Теперь у сербского наставника есть сильная связка Алонсо-Тормена.

- К южанам приковано как никогда много внимания. На вершине они идут, начиная с первого тура – и если ранее это воспринимали как нечто мимолётное, то по итогам трети чемпионата стала понятна вся серьёзность амбиций команды. «Краснодар» — наиболее цельный, собранный и стабильный коллектив для конкуренции с «Зенитом». При этом сами петербуржцы не в лучшей форме и допускают осечки намного чаще. И всё же претензии только предстоит подтвердить. С «Зенитом» южане пока не играли – их столкновение, будто для интриги, оставили на завершение первого круга. До этого команда Ивича сыграет с ЦСКА, затем в Кубке – со «Спартаком», а после примет «Крылья».

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Оласа, Алонсо, Тормена, Волков – Кривцов, Черников, Сперцян – Батчи, Кордоба, Кади.

О делах «Ростова»

- За 5 туров до окончания первого круга Премьер-Лиги «Ростов» — в диаметрально противоположном положении по сравнению с предыдущим сезоном. Если тогда подопечные Валерия Карпина успешно вели борьбу за тройку, то теперь барахтаются на окраине таблицы – чуть выше зоны стыков и прямого вылета. Причём положение неустойчивое. Отрыв от «Рубина» с «Факелом» — 1-2 балла. На 3 и 4 очка ростовчане опережают «Балтику» с «Сочи» — те замыкают таблицу чемпионата. Если же смотреть выше – на расстоянии вытянутой руки только «Оренбург», «Ахмат» и «Пари НН». До остальных уже 5-6 очков. Хотя даже так боссы клуба не готовы расстаться с главным тренером.

- В последний раз южане побеждали в основное время в конце августа – 2:1 с «Локомотивом» в Кубке. Прежде всего «Ростову» недостаёт стабильности в рамках одного матча – это показала домашняя встреча с «Уралом». В первом тайме очевидным преимуществом владели «шмели». Они успешно отбивали выпады южан и отвечали острыми атаками. Так и повели 2:0. Сильная черта ростовчан – характер. На нём они и вытащили ничью с екатеринбуржцами. Но возникла бы необходимость её вытаскивать, будь коллектив чуть стабильнее?

- Причём даже нельзя сказать, что клубу мешает череда травм – теперь в строю все, кроме Николая Комличенко. Сказывается скорее накопившаяся в прошлой кампании усталость – и теперь она выливается в непостоянство.

- Календарь предстоит неприятный – сопоставимые по уровню соперники чередуются с тяжелейшими встречами. После «Краснодара» — домашняя игра с «Ахматом». Затем – «Локомотив». Перед «Спартаком» предстоят столкновения с «Уралом» и «Оренбургом», а после – с «Пари НН», ЦСКА и «Ахматом».

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Чернов, Мелёхин, Осипенко, Вахания – Миронов, Глебов, Уткин – Мохеби, Голенков, Байрамян.

О противостоянии

- За последние 10 официальных матчей ростовчане лишь раз забирали у «Краснодара» 3 очка. В то же время 4 раза дерби завершалось боевой ничьей.

- Если же говорить именно о столкновениях на поле «Краснодара», статистика ростовчан в официальных играх ещё хуже – одна победа за всю историю личных встреч. В апреле 2014 года – 2:0.

- Их противостояния зачастую складываются результативно – соперники играют на встречных курсах. Бывает, забивают 5 мячей на двоих – в октябре 2022-го «Ростов» добыл победу со счётом 3:2.

Прогноз Soccer.ru: прогнозируем уверенную победу «Краснодара» — причём вполне возможно, что для Матвея Сафонова это будет очередной «сухарь». Всё складывается в их пользу. Самое главное – первую часть сезона они проходят на порядок увереннее. Во-вторых, фактор домашнего поля. В-третьих, «быков» подстёгивает борьба за чемпионство. В-третьих, в дерби с «Ростовом» у «горожан» — очевидное преимущество.

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 22:01
Для Ростова -Краснодар принципиальный соперник, и возможно в этой встре
может произойти сюрприз для хозяев поля.
Верим в команду и всегда ее поддержиаваем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
Поскольку основа успеха в футболе - это надежная оборона, то вполне объяснимы успехи Краснодара. У них с большим отрывом лучшая защита в РПЛ. Три могучих ЦЗ. Тормена, Кайо и Алонсо. Ни в одном клубе таких нет. Тем боле, что Ивич прекрасно выстроил игру в защите. Плюс в прекрасной форме Сафонов, отлично играют Сперцян, Черников , Кади, и Кривцов. А нападение Кордоба, Батчи, Кевин, Оласегун на загляденье. Сейчас по игре Краснодар 100% чемпион. А дальше видно будет.
tank 166
tank 166
вчера в 18:22
А я ,пожалуй,буду надеяться на ничью. Ростов без Осипенко и с ним -это две разные команды. Закрыть Кордобу и Сперцяна -будет шанс.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:49
Ростов в своём нынешнем состоянии мало что может противопоставить набравшему чемпионскую поступь Краснодару.
Скорее всего будет уверенная победа быков
и возможно с крупным счётом.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:16
Да действительно Краснодар сейчас на ходу и победа практически гарантирована
Если Карпин никак не подстегнёт Ростов, то дальше будет хуже
Такое мнение что Валера устал не только от Ростова и сборной, но и вообще от футбола
Возможно нужно сделать перерыв
112910415
112910415
вчера в 13:40
гости и сейчас не устоят
alexgurzan
alexgurzan ответ zenit680 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:26
Добрый день.
Ближайший матч Боруссии Дортмунд = Боруссия - Унион 07.10.2023 в 16:30.
KTS_16
KTS_16
вчера в 13:18
Ростов!
Гость
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