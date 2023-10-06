38 матчей, 4 победы – «Ростов» регулярно получает от «Краснодара» в дерби. Аутсайдер против лидера РПЛ

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вчера, 13:04

Предчувствуем «сухую» победу хозяев.

О делах «Краснодара»

- 0 поражений за 10 туров, всего 3 пропущенных мяча, 7 игр на «ноль», 6 из которых – победные. Эта статистика не просто придаёт уверенности – она поражает. Особенно если понять, что речь идёт о «Краснодаре». Витиеватом в атаке и иногда сумасбродном в обороне. При Владимире Ивиче «горожане» познали прагматичность, научились играть по счёту. Перестали избегать простых рычагов при атаке – Кордоба отлично контролирует мяч в борьбе, есть очень быстрые фланги. Сейчас у южан есть то, чего не хватает остальным грандам – стабильность и отсутствие пробелов в игре. Оказывается, сейчас для борьбы за чемпионство достаточно, чтобы тебя просто не лихорадило, как «Спартак».

- Если говорить обо всех турнирах, статистика «Краснодара» несильно хуже. В 15 матчах – лишь 2 поражения, и те – на старте. В последних же играх подопечные Владимира Ивича набрали отличный темп. Следующим испытанием после ничьей с «Локомотивом» был поединок против «Спартака» — и там «быки» забрали уверенную победу 2:0 – навязали «красно-белым» атлетичный прямолинейный футбол, в котором те оказались беспомощны. Затем была кубковая победа над «Динамо» по пенальти. После этого – 3 «сухаря» с «Уралом», «Рубином» и «Пари НН».

- На текущем этапе даже травмы почти не мешают «быкам». В лазарете только вингер Олакунле Олусегун, опорник Кевин Ленини и центральный защитник Кайо. Из всех важной частью стартовой обоймы можно назвать только первого. Опорником регулярно выходит Черников, бразильский центрдэф – не приоритет из-за авантюрности и грубой игры. Теперь у сербского наставника есть сильная связка Алонсо-Тормена.

- К южанам приковано как никогда много внимания. На вершине они идут, начиная с первого тура – и если ранее это воспринимали как нечто мимолётное, то по итогам трети чемпионата стала понятна вся серьёзность амбиций команды. «Краснодар» — наиболее цельный, собранный и стабильный коллектив для конкуренции с «Зенитом». При этом сами петербуржцы не в лучшей форме и допускают осечки намного чаще. И всё же претензии только предстоит подтвердить. С «Зенитом» южане пока не играли – их столкновение, будто для интриги, оставили на завершение первого круга. До этого команда Ивича сыграет с ЦСКА , затем в Кубке – со «Спартаком», а после примет «Крылья».

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Оласа, Алонсо, Тормена, Волков – Кривцов, Черников, Сперцян – Батчи, Кордоба, Кади.

О делах «Ростова»

- За 5 туров до окончания первого круга Премьер-Лиги «Ростов» — в диаметрально противоположном положении по сравнению с предыдущим сезоном. Если тогда подопечные Валерия Карпина успешно вели борьбу за тройку, то теперь барахтаются на окраине таблицы – чуть выше зоны стыков и прямого вылета. Причём положение неустойчивое. Отрыв от «Рубина» с «Факелом» — 1-2 балла. На 3 и 4 очка ростовчане опережают «Балтику» с «Сочи» — те замыкают таблицу чемпионата. Если же смотреть выше – на расстоянии вытянутой руки только «Оренбург», «Ахмат» и «Пари НН». До остальных уже 5-6 очков. Хотя даже так боссы клуба не готовы расстаться с главным тренером.

- В последний раз южане побеждали в основное время в конце августа – 2:1 с «Локомотивом» в Кубке. Прежде всего «Ростову» недостаёт стабильности в рамках одного матча – это показала домашняя встреча с «Уралом». В первом тайме очевидным преимуществом владели «шмели». Они успешно отбивали выпады южан и отвечали острыми атаками. Так и повели 2:0. Сильная черта ростовчан – характер. На нём они и вытащили ничью с екатеринбуржцами. Но возникла бы необходимость её вытаскивать, будь коллектив чуть стабильнее?

- Причём даже нельзя сказать, что клубу мешает череда травм – теперь в строю все, кроме Николая Комличенко. Сказывается скорее накопившаяся в прошлой кампании усталость – и теперь она выливается в непостоянство.

- Календарь предстоит неприятный – сопоставимые по уровню соперники чередуются с тяжелейшими встречами. После «Краснодара» — домашняя игра с «Ахматом». Затем – «Локомотив». Перед «Спартаком» предстоят столкновения с «Уралом» и «Оренбургом», а после – с «Пари НН», ЦСКА и «Ахматом».

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Чернов, Мелёхин, Осипенко, Вахания – Миронов, Глебов, Уткин – Мохеби, Голенков, Байрамян.

О противостоянии

- За последние 10 официальных матчей ростовчане лишь раз забирали у «Краснодара» 3 очка. В то же время 4 раза дерби завершалось боевой ничьей.

- Если же говорить именно о столкновениях на поле «Краснодара», статистика ростовчан в официальных играх ещё хуже – одна победа за всю историю личных встреч. В апреле 2014 года – 2:0.

- Их противостояния зачастую складываются результативно – соперники играют на встречных курсах. Бывает, забивают 5 мячей на двоих – в октябре 2022-го «Ростов» добыл победу со счётом 3:2.

Прогноз Soccer.ru: прогнозируем уверенную победу «Краснодара» — причём вполне возможно, что для Матвея Сафонова это будет очередной «сухарь». Всё складывается в их пользу. Самое главное – первую часть сезона они проходят на порядок увереннее. Во-вторых, фактор домашнего поля. В-третьих, «быков» подстёгивает борьба за чемпионство. В-третьих, в дерби с «Ростовом» у «горожан» — очевидное преимущество.