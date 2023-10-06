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Абаскаль пакует чемоданы, «Локомотив» настраивается на «Урал». Финиш первого круга РПЛ не за горами

вчера, 10:16
Спартак (Москва)

Завтра стартует 11-й тур.

«Урал» – «Локомотив»

- Екатеринбуржцы наконец-то нашли подход к «железнодорожникам». Если ранее в очных встречах очевидное преимущество было на стороне москвичей, то в 5 из последних 6 официальных матчей «шмелям» удавалось отобрать у «Локомотива» очки. К тому же есть серьёзная мотивация. «Крылья Советов» показывают, что даже скромные клубы могут идти в топ-3 – а чем «Урал» хуже? Их отставание от тех же «красно-зелёных» — всего 3 очка.

- Трёхматчевая победная серия позволяет москвичам лидировать в группе Кубка России и держаться в тройке чемпионата. В окружении «Зенита», «Крыльев Советов» и «Краснодара» «Локомотиву» придётся тяжело, терять очки недопустимо – но в Екатеринбурге игры даются не просто. Главный вопрос – что окажется сильнее: домашние стены и желание «шмелей» вернуться в топ-5 или характер «красно-зелёных» и амбиции в топ-3?

«Сочи» – «Зенит»

- Даже после отставки Хохлова и назначения Точилина у «Сочи» продолжается неконтролируемое падение. Южане опустились на самое дно – с 6 очками по итогам 10 туров отстают на 1 балл от «Балтики». В предыдущих 8 матчах сочинцы терпели поражение – последняя победа датируется 19 августа (4:0 с «Ростовом»).

- Уж в этом матче «сине-бело-голубые» обязаны побеждать на классе. С тяжелейшего кубкового выезда в Грозный (3:3, 4-2) начался мини-спад. В Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл «Локомотиву» — «красно-зелёные» стали второй московской командой, которая в этом сезоне брала 3 очка у берегов Невы. Дальше «Оренбург» преподнёс сенсацию. Даже с «Балтикой» в Кубке пришлось непросто – срочно нужна разгрузка.

«Балтика» – «Оренбург»

- Пока аутсайдерам не так тяжело – при редких победах отставание от конкурентов остаётся минимальным. Той же «Балтике» достаточно трёх очков, чтобы дотянуться до «Ростова», поднявшись из зоны вылета. Банде Игнашевича удаётся цеплять соперников – август они закрыли кубковой победой над «Зенитом», а после матча с «Локомотивом» поделили очки с «Ростовом». В следующем туре уже праздновали победу над «Ахматом». Сейчас в противниках – не чемпион и не российский гранд.

- 3 очка позволят южноуральцам догнать «Пари НН», который держится в первой десятке – отличный результат для коллектива, который при Иржи Ярошике получал разгром за разгромом. При Давиде Деограсии – 1 поражение в 8 матчах.

«Краснодар» – «Ростов»

- Время южного дерби в одиннадцатом туре РПЛ – и «Краснодар» подходит к нему в ранге лидера чемпионата. «Быки» с Владимиром Ивичем всё громче говорят о претензиях на чемпионство – тем более у гегемона затяжная пробуксовка. Основная задача перед «горожанами» — не допустить потери очков до окончания первого круга. Тогда, в начале ноября, команда сойдётся с «Зенитом».

- Прогресса в «Ростове» не наблюдается – 1 победа в последних 6 матчах не даёт Карпину спокойно спать. Нужно думать, как оторваться от зоны стыков – сейчас ростовчане опережают «Рубин» на 1 балл и «Факел» — на 2.

«Пари НН» – «Крылья Советов»

- У Юрана отлично идут дела в Нижнем Новгороде – только недавно прервалась четырёхматчевая серия без поражений в чемпионате. В неё уместились победы над «Ростовом», «Рубином» и «Оренбургом», ничья с «Динамо».

- Но против команды из топ-3 будет на порядок сложнее. С самарцами кажется – ну вот сейчас они попадут на топ-клуб и проиграют. Но подопечные Игоря Осинькина продолжают отбирать очки (и жертвуют Кубком). Недавно ярко «прихлопнули» «Спартак» — 4:0. И собрали полный комплект москвичей – ранее отобрали очки у «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА. Это вторая команда чемпионата, на минуточку.

«Динамо» – «Факел»

- Реванш взят – после двух обидных поражений в дерби «бело-голубые» оформили разгром «Спартака». На фоне тяжёлого этапа в чемпионате это должно придать импульс – ранее «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», уступило тому же «Спартаку», поделило очки с «Пари НН». Так за топ-3 не борются.

- На удивление у «Факела» — одно поражение за последние 3 встречи – благодаря 2:0 с «Сочи» воронежцы поднялись в зону стыков, а с победой над ЦСКА по пенальти команда оставила шансы на плей-офф Пути РПЛ в Кубке.

«Спартак» – ЦСКА

- Плохи дела «Спартака», как ни посмотри. С одной стороны, два крупных – ещё и сухих – поражения подряд. С другой, обнулился весь прогресс – снова Пруцева и Литвинова не выпускают в чемпионате, а не попадающий в игру Зобнин выходит с первых минут. С третьей, неумение расставить приоритеты. Москвичам предстояли два дерби. Кубковым с «Динамо» решили пожертвовать в пользу воскресного – с ЦСКА. Выставили второй состав – но, когда начали пропускать, переиграли и выпустили Промеса, Зобнина, Мартинса, Денисова. В итоге и матч проигран, и лидеры не отдохнули. Если это отзовётся поражением от ЦСКА, Гильермо можно будет собирать вещи.

- Хотя даже такие «красно-белые» сохраняют шансы на победу – у ЦСКА тоже огромные проблемы. Только в одном матче из предыдущих 9 «армейцы» добыли победу в основное время. Ещё семь завершались при ничейном счёте (трижды – в Кубке). Из-за этого «красно-синим» остаётся довольствоваться 7-й строчкой.

«Ахмат» – «Рубин»

- Статистика у грозненцев так себе – 2 поражения, 2 ничьи, 1 победа в последних матчах. Но это лишь на первый взгляд. «Зениту» «Ахмат» дал настоящий бой и смог набрать 1 балл в Кубке. С лидером чемпионата ничья, с «Динамо» — тоже. Только поражение от «Балтики» нельзя занести в актив.

- Одна победа за месяц, зона стыков – не та статистика, при которой тренер может спокойно работать. «Рубин» не попадает в плей-офф Кубка, а в чемпионате с трудом обыгрывает «Пари НН».

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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:41, ред.
Слышал мнение что рыжего даже после поражения от ЦСКА не уволят а будут по-любому до зимы держать. Это будет печально, но логично, поэтому я морально готовлюсь проигрывать до весны. Похоже что у Спартака опять главная проблема - руководство. Не могут они признавать что плохи дела, отрицание у них сильное, и чем больше денег на кону тем сильнее отрицание. Поэтому новый тренер сильно ситуацию не исправит. Недавно размышлял о том успеет ли Спартак вообще побыть великим клубом на моём веку, или я всё лучшее уже увидел, а я не старец какой, даже 40 ещё нет
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 09:53
    vova505
    vova505 ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Дай Бог, чтобы наконец балтийцы победу одержали
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:43
    А мне показалось любопытным привести статистику игры нападающих РПЛ в этом сезоне, позади 10 игр , т.е. 1\\3 и можно это сделать. Было мнение на сайте, что Спартак проиграл Динамо в Кубке из-за отсутствия лучшей пары форвардов в РПЛ Соболева и Промеса.;. Спорить не буду , возможно и правда это лучшая пара, но ниже приведена статистика, те. количество забитых голов, поскольку мне неизвестно как еще оценивать уровень нападающих. Итак 1-2.ЦСКА -11 (Чалов -6 + Заболотный-5). 1-2. Зенит -11 (Касьера -8 + Сергеев -3). 3-4.Краснодар -8 ( Кордоба 4+ Сперцян 4), 3-4 КС - 8 (Салтыков 4+ Гаре 4) 5. Динамо - 7 (смолов 4 + Макаров 3)..........10. Спартак 4 (Промес 2+ Соболев 2)
    Судя по этой статистике пара Промес и Соболев далеко не сильнейшая в РПЛ. Если я ошибаюсь, буду благодарен за обоснованные и аргументированные возражения на этот счет.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:41
    жарко будет везде
    nubom
    nubom
    вчера в 12:37
    У Спартака, который сдал матч Динамо, чтобы попробовать отстегнуть Краснодар в Кубке, не так уж все и плохо...
    KTS_16
    KTS_16
    вчера в 12:36
    Ростов остановит
    kazakoff
    kazakoff ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:20, ред.
    Всего одно совпадение
    Интересно что будет в итоге
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 12:17
    Урал-Локомотив: Локо
    Сочи-Зенит: Зенит
    Балтика-Оренбург: Оренбург
    Краснодар-Ростов: Ростов
    Пари НН-Крылья Советов: Ничья
    Динамо-Факел: Динамо
    Спартак-ЦСКА: Ничья
    Ахмат-Рубин: Ахмат
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 12:03
    Урал-Локомотив: боевая ничья
    Сочи-Зенит: Петербург отыграется за поражения
    Балтика-Оренбург: волевая победа балтийцев
    Краснодар-Ростов: горячая победа краснодарцев с обилием мячей
    Пари НН-Крылья Советов: минимальная скромная победа самарцев
    Динамо-Факел: такая же скромная ничья
    Спартак-ЦСКА: Федотов уволит Абаскаля
    Ахмат-Рубин: скорее всего будет голевая ничья
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 11:14
    ЦСКА,к сожалению, выиграет,Спартак сейчас в ужасном состоянии.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 10:50
    Очень интересный тур намечается.
    Ну, а для Абаскаля в дерби с ЦСКА будет вообще - "судный день".
    Очень тревожная, абсурдная и парадоксальная ситуация
    для Спартака создалась накануне этого важного дерби.
    Вратарей (надёжных) - нет. Нападающих - нет.
    Если Мозес и Зобнин выйдут опять в старте,
    то и полузащиты не будет.
    Дед и ушко
    Дед и ушко
    вчера в 10:46, ред.
    Спартак даже чемпионского Карреру с позором выгнал. Что уж об Абаскале горевать... По мнению комментаторов, почти всех, главный матч половинки сезона это Зенит-Краснодар 12 ноября. А 5 ноября Краснодар - КС. По мне важнее и интереснее.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 10:33
    У чемодана, который пакует Абаскаль, ещё и ручку оторвали. Куда бедняге с таким?
    Гость
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