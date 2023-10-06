Абаскаль пакует чемоданы, «Локомотив» настраивается на «Урал». Финиш первого круга РПЛ не за горами

1696576587

вчера, 10:16

Завтра стартует 11-й тур.

«Урал» – «Локомотив»

- Екатеринбуржцы наконец-то нашли подход к «железнодорожникам». Если ранее в очных встречах очевидное преимущество было на стороне москвичей, то в 5 из последних 6 официальных матчей «шмелям» удавалось отобрать у «Локомотива» очки. К тому же есть серьёзная мотивация. «Крылья Советов» показывают, что даже скромные клубы могут идти в топ-3 – а чем «Урал» хуже? Их отставание от тех же «красно-зелёных» — всего 3 очка.

- Трёхматчевая победная серия позволяет москвичам лидировать в группе Кубка России и держаться в тройке чемпионата. В окружении «Зенита», «Крыльев Советов» и «Краснодара» «Локомотиву» придётся тяжело, терять очки недопустимо – но в Екатеринбурге игры даются не просто. Главный вопрос – что окажется сильнее: домашние стены и желание «шмелей» вернуться в топ-5 или характер «красно-зелёных» и амбиции в топ-3?

«Сочи» – «Зенит»

- Даже после отставки Хохлова и назначения Точилина у «Сочи» продолжается неконтролируемое падение. Южане опустились на самое дно – с 6 очками по итогам 10 туров отстают на 1 балл от «Балтики». В предыдущих 8 матчах сочинцы терпели поражение – последняя победа датируется 19 августа (4:0 с «Ростовом»).

- Уж в этом матче «сине-бело-голубые» обязаны побеждать на классе. С тяжелейшего кубкового выезда в Грозный (3:3, 4-2) начался мини-спад. В Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл «Локомотиву» — «красно-зелёные» стали второй московской командой, которая в этом сезоне брала 3 очка у берегов Невы. Дальше «Оренбург» преподнёс сенсацию. Даже с «Балтикой» в Кубке пришлось непросто – срочно нужна разгрузка.

«Балтика» – «Оренбург»

- Пока аутсайдерам не так тяжело – при редких победах отставание от конкурентов остаётся минимальным. Той же «Балтике» достаточно трёх очков, чтобы дотянуться до «Ростова», поднявшись из зоны вылета. Банде Игнашевича удаётся цеплять соперников – август они закрыли кубковой победой над «Зенитом», а после матча с «Локомотивом» поделили очки с «Ростовом». В следующем туре уже праздновали победу над «Ахматом». Сейчас в противниках – не чемпион и не российский гранд.

- 3 очка позволят южноуральцам догнать «Пари НН», который держится в первой десятке – отличный результат для коллектива, который при Иржи Ярошике получал разгром за разгромом. При Давиде Деограсии – 1 поражение в 8 матчах.

«Краснодар» – «Ростов»

- Время южного дерби в одиннадцатом туре РПЛ – и «Краснодар» подходит к нему в ранге лидера чемпионата. «Быки» с Владимиром Ивичем всё громче говорят о претензиях на чемпионство – тем более у гегемона затяжная пробуксовка. Основная задача перед «горожанами» — не допустить потери очков до окончания первого круга. Тогда, в начале ноября, команда сойдётся с «Зенитом».

- Прогресса в «Ростове» не наблюдается – 1 победа в последних 6 матчах не даёт Карпину спокойно спать. Нужно думать, как оторваться от зоны стыков – сейчас ростовчане опережают «Рубин» на 1 балл и «Факел» — на 2.

«Пари НН» – «Крылья Советов»

- У Юрана отлично идут дела в Нижнем Новгороде – только недавно прервалась четырёхматчевая серия без поражений в чемпионате. В неё уместились победы над «Ростовом», «Рубином» и «Оренбургом», ничья с «Динамо».

- Но против команды из топ-3 будет на порядок сложнее. С самарцами кажется – ну вот сейчас они попадут на топ-клуб и проиграют. Но подопечные Игоря Осинькина продолжают отбирать очки (и жертвуют Кубком). Недавно ярко «прихлопнули» «Спартак» — 4:0. И собрали полный комплект москвичей – ранее отобрали очки у «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА . Это вторая команда чемпионата, на минуточку.

«Динамо» – «Факел»

- Реванш взят – после двух обидных поражений в дерби «бело-голубые» оформили разгром «Спартака». На фоне тяжёлого этапа в чемпионате это должно придать импульс – ранее «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», уступило тому же «Спартаку», поделило очки с «Пари НН». Так за топ-3 не борются.

- На удивление у «Факела» — одно поражение за последние 3 встречи – благодаря 2:0 с «Сочи» воронежцы поднялись в зону стыков, а с победой над ЦСКА по пенальти команда оставила шансы на плей-офф Пути РПЛ в Кубке.

«Спартак» – ЦСКА

- Плохи дела «Спартака», как ни посмотри. С одной стороны, два крупных – ещё и сухих – поражения подряд. С другой, обнулился весь прогресс – снова Пруцева и Литвинова не выпускают в чемпионате, а не попадающий в игру Зобнин выходит с первых минут. С третьей, неумение расставить приоритеты. Москвичам предстояли два дерби. Кубковым с «Динамо» решили пожертвовать в пользу воскресного – с ЦСКА . Выставили второй состав – но, когда начали пропускать, переиграли и выпустили Промеса, Зобнина, Мартинса, Денисова. В итоге и матч проигран, и лидеры не отдохнули. Если это отзовётся поражением от ЦСКА , Гильермо можно будет собирать вещи.

- Хотя даже такие «красно-белые» сохраняют шансы на победу – у ЦСКА тоже огромные проблемы. Только в одном матче из предыдущих 9 «армейцы» добыли победу в основное время. Ещё семь завершались при ничейном счёте (трижды – в Кубке). Из-за этого «красно-синим» остаётся довольствоваться 7-й строчкой.

«Ахмат» – «Рубин»

- Статистика у грозненцев так себе – 2 поражения, 2 ничьи, 1 победа в последних матчах. Но это лишь на первый взгляд. «Зениту» «Ахмат» дал настоящий бой и смог набрать 1 балл в Кубке. С лидером чемпионата ничья, с «Динамо» — тоже. Только поражение от «Балтики» нельзя занести в актив.

- Одна победа за месяц, зона стыков – не та статистика, при которой тренер может спокойно работать. «Рубин» не попадает в плей-офф Кубка, а в чемпионате с трудом обыгрывает «Пари НН».