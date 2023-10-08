«Спартак» и ЦСКА определят худшего. У команд Абаскаля и Федотова результаты середняков

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вчера, 09:56

Три победы на двоих в двенадцати последних играх РПЛ .

«Спартак» проиграл два матча с общим счетом 0:7

- «Пари НН» тренера Юрана выиграл три матча из шести последних в РПЛ . У ЦСКА одна победа в шести турах, а у «Спартака» всего две. Для сравнения, у «Локомотива» четыре виктории. Два богатых и известных московских клуба выступают ужасно, если помнить о серебряных медалях Федотова и о чемпионских амбициях Абаскаля.

- Третий подряд разгром после крупных поражений от «Крыльев Советов» и «Динамо» в Кубке заставит новое руководство «красно-белых» действовать? Или даже плохой результат с ЦСКА оставит Абаскаля тренером до зимы? В любом случае это печальный выбор для «Спартака», ведь нет готового кандидата на замену.

- Обычно ругают оборону «Спартака», и по делу, но оцените нападающих. В шести последних турах «Спартак» ни разу не забил больше одного гола. В половине матчей команда ни разу не отличалась. У Промеса, Соболева и Бонгонды идейный кризис. А сегодня Александра не будет из-за перебора желтых карточек.

- Защита Максименко, который отправился в ворота после травмы Селихова, не пропускала много до визита в Самару. Дома «Спартак» пропустил трижды лишь от «Зенита», но Абаскаль сам подарил Семаку комфортную и легкую победу. После этого в трех подряд домашних играх «красно-белые» не пропускали. Новую связку Дуарте и Бабича дискредитировали в Самаре, но она не слабее дуэтов с Джикией (капитан «Спартака» теперь запасной).

- В опорной зоне пригодился бы Литвинов, но его готовность под вопросом. Мартинс ошибался, но и опытные Зобнин и Мозес не впечатляли. Также успех в дерби прямо зависит от выбора людей и схемы в атаке. Теоретически можно перейти на гибридную модель «4-4-2», поставив Бонгонду и Промеса в центр атаки, а еще одного форварда смещая на фланг. Но в этом и подвох. Абаскаль часто заигрывался, сегодня может бояться перемудрить.

ЦСКА провалил четыре из пяти выездных матчей в РПЛ

- Думали, у «Спартака» дела идут плохо? ЦСКА рискует застрять на восьмом месте без гостевой победы. Но выездные матчи команде Федотова в РПЛ не удаются. Скандальная победа в Грозном в матче имени арбитра Безбородова – единственный успех, но такими очками не стоит гордиться. «Уралу» и «Динамо» проиграли, «Оренбург» не переиграли, ничья. В Ростове-на-Дону лишь щедрость команды Карпина подарила ЦСКА один пункт в таблицу.

- Оборона Акинфеева и Торопа лишь четыре раза в сезоне ушла с поля без пропущенного мяча. Три матча случились в других турнирах – в финале Суперкубка и в Кубке. В рамках РПЛ , хотя позади десять туров, у ЦСКА «сухарь» против «Балтики». Но это игра дома, а теперь получат давление трибун на стадионе «Спартака».

- Роша не дождется Соболева, зато в центр обороны возвращают Мойсеса, бразилец сыграл один тайм в Воронеже. Похоже, Мухину не придется играть в защите, разве что молодой хавбек вытеснит в запас Набабкина, ведь Кирилл иногда допускал детские ошибки. ЦСКА надо играть надежнее, но у Федотова на поле много смелых и неаккуратных игроков.

- Новички Файзуллаев и Давила набирают форму, могут сыграть рядом с Чаловым. У Фёдора есть голы в сентябре, но до этого была большая пауза без забитых мячей, а отличался в открытых поединках. У ЦСКА есть выбор профильных опытных нападающих, в отличие от «Спартака», но Заболотный и Чалов могут играть лучше, ведь ничьи это всегда отсылка к промахам нападающих.

- Федотов при желании сможет удивить схемой «4-3-3», но какой в этом смысл? Обляков и Зделар, Мендес и Кучаев играют не так, как классические разрушители, опорную зону новая модель не исправит. Пустые зоны обязательно будут, поэтому во главе угла реализация. У ЦСКА привычно выше соотношение голов к ударам в створ. «Спартак» часто бьет по воротам, но не всегда опасно.

«Армейцы» точно не боятся играть с «красно-белыми»

- В этом дерби ни у одной из команд нет больших комплексов. Три последних матча – по одной победе ЦСКА и «Спартака», а также ничья 2:2. Ничьи в рамках РПЛ встречаются в этом дерби редко, всего дважды в 20 последних дерби. Из-за веса результата команды нередко замыкались в себе, показывая меньше, чем ждали зрители, видели не только триллеры, но и неинтересные матчи.

- Федотов хорошо играет против «Спартака». У него 6 побед, 2 ничьи и всего 2 поражения, причем первое случилось еще пять лет назад, когда тренер ЦСКА работал с «Оренбургом». Но даже середняк позже обыгрывал «красно-белых», как и «Сочи». Не хочется, чтобы дерби получилось скандальным, как некоторые матчи южан и «Спартака», пусть судья Левников отработает хорошо.

- В десяти дерби в РПЛ на стадионе «Спартака» у ЦСКА 4 победы и 6 поражений. Не лучшая статистика для «красно-белых», ведь сами в гостях выиграли в дерби дважды в десяти матчах РПЛ . На дистанции у «армейцев» небольшое, но преимущество. Если бы оборона играла надежнее, а не как против «Ростова», то могли замахнуться на увольнение Абаскаля. Или ЦСКА выгоднее, чтобы Гильермо работал со «Спартаком»?