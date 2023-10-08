«Спартак» и ЦСКА определят худшего. У команд Абаскаля и Федотова результаты середняков

Три победы на двоих в двенадцати последних играх РПЛ.
«Спартак» проиграл два матча с общим счетом 0:7
- «Пари НН» тренера Юрана выиграл три матча из шести последних в РПЛ. У ЦСКА одна победа в шести турах, а у «Спартака» всего две. Для сравнения, у «Локомотива» четыре виктории. Два богатых и известных московских клуба выступают ужасно, если помнить о серебряных медалях Федотова и о чемпионских амбициях Абаскаля.
- Третий подряд разгром после крупных поражений от «Крыльев Советов» и «Динамо» в Кубке заставит новое руководство «красно-белых» действовать? Или даже плохой результат с ЦСКА оставит Абаскаля тренером до зимы? В любом случае это печальный выбор для «Спартака», ведь нет готового кандидата на замену.
- Обычно ругают оборону «Спартака», и по делу, но оцените нападающих. В шести последних турах «Спартак» ни разу не забил больше одного гола. В половине матчей команда ни разу не отличалась. У Промеса, Соболева и Бонгонды идейный кризис. А сегодня Александра не будет из-за перебора желтых карточек.
- Защита Максименко, который отправился в ворота после травмы Селихова, не пропускала много до визита в Самару. Дома «Спартак» пропустил трижды лишь от «Зенита», но Абаскаль сам подарил Семаку комфортную и легкую победу. После этого в трех подряд домашних играх «красно-белые» не пропускали. Новую связку Дуарте и Бабича дискредитировали в Самаре, но она не слабее дуэтов с Джикией (капитан «Спартака» теперь запасной).
- В опорной зоне пригодился бы Литвинов, но его готовность под вопросом. Мартинс ошибался, но и опытные Зобнин и Мозес не впечатляли. Также успех в дерби прямо зависит от выбора людей и схемы в атаке. Теоретически можно перейти на гибридную модель «4-4-2», поставив Бонгонду и Промеса в центр атаки, а еще одного форварда смещая на фланг. Но в этом и подвох. Абаскаль часто заигрывался, сегодня может бояться перемудрить.
ЦСКА провалил четыре из пяти выездных матчей в РПЛ
- Думали, у «Спартака» дела идут плохо? ЦСКА рискует застрять на восьмом месте без гостевой победы. Но выездные матчи команде Федотова в РПЛ не удаются. Скандальная победа в Грозном в матче имени арбитра Безбородова – единственный успех, но такими очками не стоит гордиться. «Уралу» и «Динамо» проиграли, «Оренбург» не переиграли, ничья. В Ростове-на-Дону лишь щедрость команды Карпина подарила ЦСКА один пункт в таблицу.
- Оборона Акинфеева и Торопа лишь четыре раза в сезоне ушла с поля без пропущенного мяча. Три матча случились в других турнирах – в финале Суперкубка и в Кубке. В рамках РПЛ, хотя позади десять туров, у ЦСКА «сухарь» против «Балтики». Но это игра дома, а теперь получат давление трибун на стадионе «Спартака».
- Роша не дождется Соболева, зато в центр обороны возвращают Мойсеса, бразилец сыграл один тайм в Воронеже. Похоже, Мухину не придется играть в защите, разве что молодой хавбек вытеснит в запас Набабкина, ведь Кирилл иногда допускал детские ошибки. ЦСКА надо играть надежнее, но у Федотова на поле много смелых и неаккуратных игроков.
- Новички Файзуллаев и Давила набирают форму, могут сыграть рядом с Чаловым. У Фёдора есть голы в сентябре, но до этого была большая пауза без забитых мячей, а отличался в открытых поединках. У ЦСКА есть выбор профильных опытных нападающих, в отличие от «Спартака», но Заболотный и Чалов могут играть лучше, ведь ничьи это всегда отсылка к промахам нападающих.
- Федотов при желании сможет удивить схемой «4-3-3», но какой в этом смысл? Обляков и Зделар, Мендес и Кучаев играют не так, как классические разрушители, опорную зону новая модель не исправит. Пустые зоны обязательно будут, поэтому во главе угла реализация. У ЦСКА привычно выше соотношение голов к ударам в створ. «Спартак» часто бьет по воротам, но не всегда опасно.
«Армейцы» точно не боятся играть с «красно-белыми»
- В этом дерби ни у одной из команд нет больших комплексов. Три последних матча – по одной победе ЦСКА и «Спартака», а также ничья 2:2. Ничьи в рамках РПЛ встречаются в этом дерби редко, всего дважды в 20 последних дерби. Из-за веса результата команды нередко замыкались в себе, показывая меньше, чем ждали зрители, видели не только триллеры, но и неинтересные матчи.
- Федотов хорошо играет против «Спартака». У него 6 побед, 2 ничьи и всего 2 поражения, причем первое случилось еще пять лет назад, когда тренер ЦСКА работал с «Оренбургом». Но даже середняк позже обыгрывал «красно-белых», как и «Сочи». Не хочется, чтобы дерби получилось скандальным, как некоторые матчи южан и «Спартака», пусть судья Левников отработает хорошо.
- В десяти дерби в РПЛ на стадионе «Спартака» у ЦСКА 4 победы и 6 поражений. Не лучшая статистика для «красно-белых», ведь сами в гостях выиграли в дерби дважды в десяти матчах РПЛ. На дистанции у «армейцев» небольшое, но преимущество. Если бы оборона играла надежнее, а не как против «Ростова», то могли замахнуться на увольнение Абаскаля. Или ЦСКА выгоднее, чтобы Гильермо работал со «Спартаком»?
Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» и ЦСКА отрезками играют хорошо, но затем случаются затмения. Сырые команды с множеством проблем. Не хватает класса исполнителей, немало грубых ошибок. Интересно их столкнуть лбами, но сложно сделать прогноз. Многие ставят на ничью как спасательный круг для двух тренеров, но попробует схулиганить. ЦСКА обыграет «Спартак» в гостях. Но это значит, что не верим в обратный итог – матч на три результата.
Ну а так что, матч на три исхода и все же сложно поверить, что после разгрома в Самаре Спартак выдаст еще один провальный поединок..... хотя Спартак запросто может переиграть сам себя.
Ну а так что, матч на три исхода и все же сложно поверить, что после разгрома в Самаре Спартак выдаст еще один провальный поединок..... хотя Спартак запросто может переиграть сам себя.
Выиграет ЦСКА-четвёртое место,выиграет "Спартак"-тоже. Вот и умирает вторая часть громкого заголовка.Если бы не всеобщие симпатии,и усталость от постоянства чемпионов,то как бы тогда оценили отсутствие в первом тайме на поле команды под названием "Краснодар"???И сразу победа их-не закономерность,а воля-их личная и футбольного случая.Скорее-вопросы к "Ростову".
Так и тут:Весь наш чемпионат-сплошная непредсказуемость и нестабильность,а касаемо сегодняшнего матча...Сегодня есть какое-нибудь знаменательное событие в жизни ФК "Спартак",которое они будут отмечать??? Если есть,то привычно продуют,а если нет,то выиграют.Другие варианты (четыре) тоже можно обсуждать...
Выиграет ЦСКА-четвёртое место,выиграет "Спартак"-тоже. Вот и умирает вторая часть громкого заголовка.Если бы не всеобщие симпатии,и усталость от постоянства чемпионов,то как бы тогда оценили отсутствие в первом тайме на поле команды под названием "Краснодар"???И сразу победа их-не закономерность,а воля-их личная и футбольного случая.Скорее-вопросы к "Ростову".
Так и тут:Весь наш чемпионат-сплошная непредсказуемость и нестабильность,а касаемо сегодняшнего матча...Сегодня есть какое-нибудь знаменательное событие в жизни ФК "Спартак",которое они будут отмечать??? Если есть,то привычно продуют,а если нет,то выиграют.Другие варианты (четыре) тоже можно обсуждать...
По сути и сейчас ожидаешь тоже самое, но с одной оговоркой.
Да жду зрелище, но в этот раз не кто лучше себя проявит на футбольном поле и на тренерской скамейки, а кто совершит больше ошибок и смогут ли соперники воспользоваться этими ошибками.
А с тренерами совсем беда в этом сезоне, ну если у ЦСКА он есть, пусть не мэтр, но хоть что то понимающий в футболе, а вот у Спартака тренер так таковой вообще отсутствует, а точнее есть рыжий испанец, который экспериментами топит команду.
Спартак играет как пойдёт, а ЦСКА как получится.
Так, что всё может произойти и тем самым наверное будет интереснее.
По сути и сейчас ожидаешь тоже самое, но с одной оговоркой.
Да жду зрелище, но в этот раз не кто лучше себя проявит на футбольном поле и на тренерской скамейки, а кто совершит больше ошибок и смогут ли соперники воспользоваться этими ошибками.
А с тренерами совсем беда в этом сезоне, ну если у ЦСКА он есть, пусть не мэтр, но хоть что то понимающий в футболе, а вот у Спартака тренер так таковой вообще отсутствует, а точнее есть рыжий испанец, который экспериментами топит команду.
Спартак играет как пойдёт, а ЦСКА как получится.
Так, что всё может произойти и тем самым наверное будет интереснее.
Проиграет, Спартак, быстрее выгонят Абаскаля.
Выиграет, ещё маленько подождут, но всё равно выгонят.
Может быть и ничья, но это тоже ничего особого не изменит.
Поэтому, спокойно принимаю любой результат.
Проиграет, Спартак, быстрее выгонят Абаскаля.
Выиграет, ещё маленько подождут, но всё равно выгонят.
Может быть и ничья, но это тоже ничего особого не изменит.
Поэтому, спокойно принимаю любой результат.