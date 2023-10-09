Президент «Урала» Иванов отказался говорить на тему судейства

Президент «Урала» отреагировал на заявление главы РПЛ Александра Алаева об ЭСК РФС .

Это же его слова. У меня, может быть, тоже что-то не вызывает доверия. Но вы звоните тому, кто сказал, и у него спрашивайте. На тему судейства я не хочу разговаривать. У нас и тренер почему молчал – нет слов. Говорить про судейство – у меня тоже нет слов.