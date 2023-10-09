Президент «Урала» Иванов отказался говорить на тему судейства

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление главы РПЛ Александра Алаева об ЭСК РФС.
Это же его слова. У меня, может быть, тоже что-то не вызывает доверия. Но вы звоните тому, кто сказал, и у него спрашивайте. На тему судейства я не хочу разговаривать. У нас и тренер почему молчал – нет слов. Говорить про судейство – у меня тоже нет слов.
После одиннадцати туров «Урал» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
Хотя понятно, что в КОНКРЕТНОМ эпизоде это была вряд ли красная. Просто надо было его раньше "подвесить" на желтую за такой стиль игры.
Когда мяч попал в руку (Бегичу) - там я бы пендаль не ставил, удар шел точно в руку, и Бегич, отставляя ее от тела пытался, на мой взгляд, избежать этого контакта. В общем, напортачив в одном эпизоде, судья потом пытался "исправиться" в другом. По моментам вообще может получаться, что ничья за благо для Урала (пару пенальти можно было назначить еще, менее спорных), но ведь именно ошибочным пендалем судья сломал игру: там было 0:2 и Урал энергично поддавливал, ища третий гол..
Хотя понятно, что в КОНКРЕТНОМ эпизоде это была вряд ли красная. Просто надо было его раньше "подвесить" на желтую за такой стиль игры.
Когда мяч попал в руку (Бегичу) - там я бы пендаль не ставил, удар шел точно в руку, и Бегич, отставляя ее от тела пытался, на мой взгляд, избежать этого контакта. В общем, напортачив в одном эпизоде, судья потом пытался "исправиться" в другом. По моментам вообще может получаться, что ничья за благо для Урала (пару пенальти можно было назначить еще, менее спорных), но ведь именно ошибочным пендалем судья сломал игру: там было 0:2 и Урал энергично поддавливал, ища третий гол..