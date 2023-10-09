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Президент «Урала» Иванов отказался говорить на тему судейства

вчера, 12:46

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление главы РПЛ Александра Алаева об ЭСК РФС.

Это же его слова. У меня, может быть, тоже что-то не вызывает доверия. Но вы звоните тому, кто сказал, и у него спрашивайте. На тему судейства я не хочу разговаривать. У нас и тренер почему молчал – нет слов. Говорить про судейство – у меня тоже нет слов.

После одиннадцати туров «Урал» занимает 9-е место в таблице РПЛ.

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протон
протон
вчера в 17:01, ред.
Егорычев двумя руками сначала наработал на пендаль в своей штрафной, потом тем же приемом в середине поля "работал", а потом и до красной доигрался. Это что, на тренировках отрабатывают, что ли? Ногами не получается потому что? Непонятный Мамин так же играет руками, Кулаков не брезгует. Поэтому не удивлен, что до красной доигрался Егорычев.
Хотя понятно, что в КОНКРЕТНОМ эпизоде это была вряд ли красная. Просто надо было его раньше "подвесить" на желтую за такой стиль игры.
Когда мяч попал в руку (Бегичу) - там я бы пендаль не ставил, удар шел точно в руку, и Бегич, отставляя ее от тела пытался, на мой взгляд, избежать этого контакта. В общем, напортачив в одном эпизоде, судья потом пытался "исправиться" в другом. По моментам вообще может получаться, что ничья за благо для Урала (пару пенальти можно было назначить еще, менее спорных), но ведь именно ошибочным пендалем судья сломал игру: там было 0:2 и Урал энергично поддавливал, ища третий гол..
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:53
У нас судейство никто не может обсуждать... только господь бог...
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