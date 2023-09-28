В Федерации футбола Испании проходят обыски по «делу Негрейры»

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вчера, 11:53

На территории RFEF в офисе испанских арбитров проходят обыски в связи с расследованием «дела Негрейры». Основной целью является поиск протоколов заседаний, в которых участвовал бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Мария Энрикес Негрейра.

Сообщается, что суд считает «Барселону» виновной по «делу Негрейры». Глава следственного комитета посчитал выплаты в размере 7,5 млн евро преступлением. Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и .

Технический комитет судей настаивает на том, что Негрейра не имел никакого влияния на еженедельные назначения арбитров, определяемые Комитетом по назначениям, который в то время возглавлял Санчес Арминио.