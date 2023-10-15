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Азербайджан – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:38
Азербайджан – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Австрия, который состоится 16 октября 2023 года.

Азербайджан

Сборная Азербайджана занимает четвёртое место после пяти сыгранных туров. В последних играх команда стабилизировала свою игру, что периодически позволяет им побеждать. В товарищеском матче обыграли на своём поле сборную Иордании (2:1).

В седьмом туре в выездной игре в сухую победили сборную Эстонии со счётом 2:0.

Австрия

Австрийская сборная после шести туров идёт на втором месте в группе. Победа в предстоящем матче обеспечит азербайджанцам выход на Евро-2024. В шестом туре на выезде оказались сильнее сборной Швеции (3:1).

В последнем туре впервые в текущей квалификации уступили лидеру группы сборной Бельгии со счётом 2:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Азербайджана – 9.50
  • Ничья – 5.00
  • Победит сборная Австрии – 1.39
  • Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 2.09
  • Обе забьют — нет – 1.69
  • Обе забьют — да – 2.18
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

  • Сборная Азербайджана не забивала только в одном матче из пяти последних.
  • Сборная Австрии не проигрывала на выезде в этом календарном году.
  • В очных встречах сборная Азербайджана никогда не побеждала австрийцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Австрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.09. Сборная Австрии в будущем матче со сборной Азербайджана сделает всё от себя зависящее, чтобы не переносить решение о своём выходе из группы в последний тур.

Все комментарии
idres
idres
вчера в 15:24
12 лет назад в рамках отборочного цикла к Евро-2012 азербайджанцы на своём поле крупно уступили данному оппоненту, но не всухую (1-4). В конце марта 2023-го года с таким же счётом проиграли ему на чужой территории, но один из своих немногих моментов реализовали. Скорее всего и сейчас Австрия на классе спокойно возьмёт верх, но вряд ли эта победа будет с сухим счётом. Сила подопечных Рангника в атаке. А оборона как раз таки является их слабым местом, о чём говорят пропущенные мячи практически в каждом поединке квалификации к Евро-2024 (включая матч против скромных эстонцев). Да, борьбу за первую строчку в группе в двухматчевой дуэли с бельгийцами Австрия проиграла. Но второе место удерживать обязана. Нет сомнений, что гости забьют в ворота Азербайджана сколько нужно. Есть сомнения, что не пропустят в ответ ни одного. Коэффициент 2,09 - хорошие цифры для того, чтобы поверить как минимум в один точный удар азербайджанцев. Мой прогноз - Обе забьют!
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