Азербайджан – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Австрия, который состоится 16 октября 2023 года.
Азербайджан
Сборная Азербайджана занимает четвёртое место после пяти сыгранных туров. В последних играх команда стабилизировала свою игру, что периодически позволяет им побеждать. В товарищеском матче обыграли на своём поле сборную Иордании (2:1).
В седьмом туре в выездной игре в сухую победили сборную Эстонии со счётом 2:0.
Австрия
Австрийская сборная после шести туров идёт на втором месте в группе. Победа в предстоящем матче обеспечит азербайджанцам выход на Евро-2024. В шестом туре на выезде оказались сильнее сборной Швеции (3:1).
В последнем туре впервые в текущей квалификации уступили лидеру группы сборной Бельгии со счётом 2:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Азербайджана – 9.50
- Ничья – 5.00
- Победит сборная Австрии – 1.39
- Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 2.09
- Обе забьют — нет – 1.69
- Обе забьют — да – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09
Статистика
- Сборная Азербайджана не забивала только в одном матче из пяти последних.
- Сборная Австрии не проигрывала на выезде в этом календарном году.
- В очных встречах сборная Азербайджана никогда не побеждала австрийцев.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Австрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.09. Сборная Австрии в будущем матче со сборной Азербайджана сделает всё от себя зависящее, чтобы не переносить решение о своём выходе из группы в последний тур.