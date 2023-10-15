Азербайджан – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Австрия, который состоится 16 октября 2023 года.

Азербайджан

Сборная Азербайджана занимает четвёртое место после пяти сыгранных туров. В последних играх команда стабилизировала свою игру, что периодически позволяет им побеждать. В товарищеском матче обыграли на своём поле сборную Иордании (2:1).

В седьмом туре в выездной игре в сухую победили сборную Эстонии со счётом 2:0.

Австрия

Австрийская сборная после шести туров идёт на втором месте в группе. Победа в предстоящем матче обеспечит азербайджанцам выход на Евро-2024. В шестом туре на выезде оказались сильнее сборной Швеции (3:1).

В последнем туре впервые в текущей квалификации уступили лидеру группы сборной Бельгии со счётом 2:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Азербайджана – 9.50

Ничья – 5.00

Победит сборная Австрии – 1.39

Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 2.09

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

Сборная Азербайджана не забивала только в одном матче из пяти последних.

Сборная Австрии не проигрывала на выезде в этом календарном году.

В очных встречах сборная Азербайджана никогда не побеждала австрийцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Австрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.09. Сборная Австрии в будущем матче со сборной Азербайджана сделает всё от себя зависящее, чтобы не переносить решение о своём выходе из группы в последний тур.