Люксембург – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Словакия, который состоится 16 октября 2023 года.
Люксембург
Сборная Люксембурга с одиннадцатью очками на своём счету идёт на третьем месте в группе, что позволяет им продолжать борьбу за проход в финальную часть чемпионата Европы. В предыдущих турах команда выдала серию из трёх побед подряд.
В последнем матче на выезде сыграла вничью со сборной Исландии со счётом 1:1, имея в дополнительное время встречи 100% момент, но не реализовав его.
Словакия
Словаки занимают второе место в группе, опережая главных претендентов, сборную Люксембурга, на два балла. Матчи в текущем отборе для команды складываются положительно, не считая игр с фаворитами группы, сборной Португалии. В шестом туре обыграли дома сборную Лихтенштейн (3:0).
В седьмом туре уступили в гостях португальцам со счётом 2:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Люксембурга – 3.75
- Ничья – 3.30
- Победит сборная Словакии – 2.18
- Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 4.45
- Обе забьют — нет – 1.72
- Обе забьют — да – 2.13
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- Сборная Люксембурга в пяти последних играх набрала десять очков из пятнадцати возможных.
- Сборная Словакии имеет восьмиматчевую серию из забитых голов на выезде.
- В очных встречах преимущество на стороне сборной Словакии(четыре победы при одном поражении).
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Словакии по коэффициенту 2.18. Нас ждёт напряжённый матч, который, с большой вероятностью, завершится победой гостей за счёт индивидуальных качеств отдельных исполнителей.