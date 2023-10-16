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Люксембург – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:57
Люксембург – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Словакия, который состоится 16 октября 2023 года.

Люксембург

Сборная Люксембурга с одиннадцатью очками на своём счету идёт на третьем месте в группе, что позволяет им продолжать борьбу за проход в финальную часть чемпионата Европы. В предыдущих турах команда выдала серию из трёх побед подряд.

В последнем матче на выезде сыграла вничью со сборной Исландии со счётом 1:1, имея в дополнительное время встречи 100% момент, но не реализовав его.

Словакия

Словаки занимают второе место в группе, опережая главных претендентов, сборную Люксембурга, на два балла. Матчи в текущем отборе для команды складываются положительно, не считая игр с фаворитами группы, сборной Португалии. В шестом туре обыграли дома сборную Лихтенштейн (3:0).

В седьмом туре уступили в гостях португальцам со счётом 2:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Люксембурга – 3.75
  • Ничья – 3.30
  • Победит сборная Словакии – 2.18
  • Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 4.45
  • Обе забьют — нет – 1.72
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • Сборная Люксембурга в пяти последних играх набрала десять очков из пятнадцати возможных.
  • Сборная Словакии имеет восьмиматчевую серию из забитых голов на выезде.
  • В очных встречах преимущество на стороне сборной Словакии(четыре победы при одном поражении).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Словакии по коэффициенту 2.18. Нас ждёт напряжённый матч, который, с большой вероятностью, завершится победой гостей за счёт индивидуальных качеств отдельных исполнителей.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:28
Первая встреча данных соперников на самом старте отборочного цикла к Евро-2024 завершилась без голов. Но то был суровый март, а у футболистов обеих сборных ещё не так горели глаза. Сейчас же Люксембург и Словакия - прямые конкуренты в борьбе за второе место в группе, на кону путёвка на Евро! Думаю, данная битва получится гораздо ярче по эмоциям и богаче на голы, чем их предыдущее свидание. Если гостей по сути устроит ничья, то хозяевам нужна только победа. Футболисты Люксембурга научились играть в качественный комбинационный футбол в атаке и просто обязаны в таком важном домашнем матче навязывать оппоненту свой стиль, даже если "соколы" изначально попытаются сушить нули на табло. Но при этом, идя вперёд, хозяевам придётся раскрываться, чем как минимум раз скорее всего воспользуются футболисты Словакии. Мой прогноз - Обе забьют!
Гость
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