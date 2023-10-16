Люксембург – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Словакия, который состоится 16 октября 2023 года.

Люксембург

Сборная Люксембурга с одиннадцатью очками на своём счету идёт на третьем месте в группе, что позволяет им продолжать борьбу за проход в финальную часть чемпионата Европы. В предыдущих турах команда выдала серию из трёх побед подряд.

В последнем матче на выезде сыграла вничью со сборной Исландии со счётом 1:1, имея в дополнительное время встречи 100% момент, но не реализовав его.

Словакия

Словаки занимают второе место в группе, опережая главных претендентов, сборную Люксембурга, на два балла. Матчи в текущем отборе для команды складываются положительно, не считая игр с фаворитами группы, сборной Португалии. В шестом туре обыграли дома сборную Лихтенштейн (3:0).

В седьмом туре уступили в гостях португальцам со счётом 2:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Люксембурга – 3.75

Ничья – 3.30

Победит сборная Словакии – 2.18

Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 4.45

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Сборная Люксембурга в пяти последних играх набрала десять очков из пятнадцати возможных.

Сборная Словакии имеет восьмиматчевую серию из забитых голов на выезде.

В очных встречах преимущество на стороне сборной Словакии(четыре победы при одном поражении).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Словакии по коэффициенту 2.18. Нас ждёт напряжённый матч, который, с большой вероятностью, завершится победой гостей за счёт индивидуальных качеств отдельных исполнителей.