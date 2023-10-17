Новый рывок «Фиорентины». Итальяно готовит команду-открытие под ЛЧ

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вчера, 17:44

Вывел в еврокубки, закалил характер – теперь команда закупается молодёжью.

«Фиорентина» громко ушла на паузу для игр сборных, в гостях разобравшись с действующим чемпионом Италии. «Фиалки» выдают уверенный старт чемпионата, идут в зоне Лиги чемпионов – и продолжают поступательный прогресс, основа которого заложена ещё несколько лет назад.

Рывок к зоне еврокубков обеспечил Винченцо Итальяно

Вплоть до сезона-2021/22 коллектив являлся стабильным середняком-аустайдером Серии А и чаще боролся за выживание. Переломить ситуацию удалось летом 2021 года – на пост главного тренера назначили Винченцо Итальяно, который ранее вытащил «Специю» в Серию А и сохранил ей прописку в элитном дивизионе. При этом в первое трансферное окно при новом наставнике боссы клуба провернули несколько сделок на выход – и подписали лишь двух футболистов под стартовый состав.

Несмотря на это, «фиалки» уверенно стартовали в чемпионате-21/22 и после осенней лихорадки застыли на входе у зоны еврокубков. Забрались на 7-ю строчку ближе к финишной прямой – так и оказались в Лиге Конференций.

На этом этапе уже было видно, что подопечные Винченцо Итальяно за счёт характера способны на безумные вещи. В гостях они обыгрывали «Наполи», отбирали очки у «Интера» и навязывали борьбу «Милану» а дома одерживали победы над «Юве», «Ромой» и «Аталантой».

Проявили характер в прошлом сезоне и заслужили чудо

В следующем сезоне «Фиорентине» предстояла серьёзная задача – нужно было закрепиться на взятой высоте, играя при этом на два фронта. Между тем по совокупной стоимости состава коллектив из Флоренции находился на 8-м месте в Серии А – и чтобы выполнить такую задачу, нужно было усиление. Вместо этого летом «фиалки» отпустили Федерико Кьезу в «Юве», на приобретения потратив примерно 23 миллиона евро.

В первой части прошлой кампании «Фиорентина» ожидаемо провалилась во вторую половину турнирной таблицы – но хотя бы компенсировала это еврокубковыми успехами. Подопечные Итальяно преодолели групповой этап, на первых стадиях плей-офф выбили «Брагу» с «Сивасспором». Параллельно рвались обратно в зону еврокубков – и начиная с 23-го тура, не проиграли ни разу в 8 матчах.

Характер закалялся – параллельно с этими двумя турнирами «Фиорентина» приближалась к финалу Кубка Италии. При короткой скамейке команды стоило бы выбрать конкретный турнир для борьбы за еврокубки – но ни в одном из них не было каких-либо гарантий. В финале ЛК предстояло сыграть с крайне сильным «Вест Хэмом», финал национального Кубка – против дошедшего до финала ЛЧ «Интера». А в чемпионате «Юве», «Рома» и «Аталанта» ушли в серьёзный отрыв.

В итоге «Фиорентина» познала игру на два фронта, но де-юре не смогла вновь отобраться в ЛК. Помогли санкции в отношении «Ювентуса». «Старую синьору» не допустили до еврокубка, её путёвка отошла следующим по списку «фиалкам».

Несмотря на летние потери

Для «фиалок» реалии таковы, что избежать потерь в трансферное окно почти невозможно – не тот запас ресурсов, чтобы бороться с более именитыми командами. Так, «Бенфика» смогла перехватить лучшего бомбардира коллектива в прошлом розыгрыше Серии А – за форварда Артура Кабрала «орлы» выложили 20 миллионов евро. В направлении «Брайтона» отправился ставший основным центральный защитник Игор, системообразующего опорника Софьяна Амрабата не удалось удержать от перехода в МЮ – пусть и на правах аренды. По глубине скамейки также ударила потеря Алексы Терзича.

Вопрос с дефицитом сильных исполнителей в центр поля «фиалки» решили за счёт аренд. Из «Сассуоло» приехал опорник Максим Лопес, у «Ювентуса» до следующего лета арендовали бразильца Артура, а у Росарио на перспективу подписали 20-летнего хавбека Джино Инфантино

Для качественной конкуренции на острие команда подписала Мбалу Н’Дзола и Лукаса Бельтрана, а левую бровку теперь покрывает 22-летний Фабиано Париси.

Закладывают фундамент для нового рывка

Хотя с действующей кадровой политикой осуществить его будет тяжело. Больше похоже на то, что «фиалки» готовят молодой костяк, который в ближайшей перспективе выстрелит – и тем поможет клубу заскочить в чемпионате ещё выше. Поэтому у коллектива один из самых молодых составов в Серии А. Поэтому они подбирают 22-летних Бельтрана и Париси, 20-летнего Инфантино. И поэтому подводят к основной обойме совсем молодых воспитанников. Это позволит не только на импульсе ворваться в топ-5, но и прорекламировать свои активы для выгодной продажи.

На старте нового сезона «Фиорентина» потерпела 1 поражение в 8 матчах Серии А – 0:4 от «Интера». В то же время обыграла «Аталанту» (3:2) и сенсационно разделалась с «Наполи» (3:1) в гостях. За счёт таких результатов подопечные Винченцо Итальяно забрались в зону Лиги чемпионов к паузе на игры сборные – 14 очков в 8 турах, отставание от идущего вторым «Интера» в 2 балла и от лидирующего «Милана» – в 4.

Вместо ушедшего Артура на первые роли выходит 25-летний аргентинец Николас Гонсалес, гонится за ним старожил-Бонавентура. Первый забил уже 5 мячей, в активе второго 4 гола. На более длительной дистанции у «Фиорентины» ещё наверняка случится спад – но прямо сейчас они крепко держатся на ногах. И даже в Лиге Конференций преследуют «Ференцварош» и «Генк» с 2 очками в двух матчах.