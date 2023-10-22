Арбитры помогли «Крыльям Советов». Но «Зенит» дожал сенсацию сезона РПЛ

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вчера, 19:10

Самарцы плохо сыграли в Санкт-Петербурге.

Против Клаудиньо использовали тактику Рамоса

Бразилец делает средний в этом сезоне «Зенит» фаворитом, когда в ударе. Многие соперники, зная о его взрывном характере, пытаются провоцировать. Так поступал Серхио Рамос против бывшего клуба «Реала», когда нагло взял Рюдигера за щеки и пытался растянуть улыбку. Позже мастер провокаций Рамос агрессивно обнимал Антонио при стандартах, изображая примирение, но снова затягивал игру, сохраняя результат.

С Клаудиньо футболисты «Крыльев Советов» поступали похожим образом. В эпизоде, когда мяч отскочил от ворот, Рахманович выставил локоть в сторону и явно ударил соперника. Хитрый босниец рассчитал всё так, чтобы бразилец прибежал на локоть, что в динамике меняет эпизод. Вот только использовать руки и ноги в качестве оружия для нанесения травмы соперникам запрещено правилами. У судьи с повторами был повод позвать главного арбитра матча Чистякова к монитору.

При пересмотре виден повод для красной карточки. Судья VAR ошибся, стоило звать коллегу к монитору. А вот дальше Чистяков мог наказать Рахмановича желтой карточкой вместо удаления, не согласившись с помощником. После перерыва арбитр показывал боснийцу, что нельзя махать локтями. Кстати, нет разницы, что локоть сначала попал в плечо, а потом в лицо Клаудиньо. Это грязный прием, стоило наказать за него, как часто наказывали Серхио Рамоса.

«Зенит» начал плохо, надеясь на класс исполнителей

Дома петербуржцы играют хуже, чем обычно. Уже были поражения – от «Динамо» и «Локомотива», а против самарцев до перерыва было мало явных моментов. Семак надеялся на класс Клаудиньо, ведь именно плеймейкер, который часто меняет позиции, создавал самые опасные атаки. Лучший момент был у Сергеева, но Иван против бывшей команды сыграл банально. У нападающего две ошибки. Первая – пробил правой ногой, которой и принял мяч на левом фланге, вторая – поднял мяч, а не пустил низом. Овсянников сыграл шикарно, но если бы снаряд прошел по газону, то «Зенит» открыл бы счет.

«Крылья Советов» сыграли слишком глубоко, поэтому на старте второго тайма команда Осинькина допустила ещё несколько ошибок в защите. Снова Клаудиньо создавал моменты, а его напарники их списывали. Мантуан играл не лучше, чем Кассьерра, а Сергеев, хотя удачно занимал позицию, работал у чужих ворот примерно так, как юный Салтыков, который не реализовал выход на ворота «Зенита» до перерыва. «Крыльям Советов» важно было не сломать линии под давлением соперника. Пытались замедлить игру и плотнее работать по соперникам. Но если вычесть из игры «Зенита» несколько классных моментов, то долго футбол чемпионов не клеился, особенно с поправкой на домашний статус матча.

Не хватало длительных четких комбинаций. Не было движения от Вендела до забитого мяча. Не был заметен на левом фланге капитан Сантос. У Эраковича справа ничего не получилось, особенно в атаке. Решение отодвинуть Кассьерру глубже не принесло дивидендов, зато повезло с классным пасом Барриоса на Сергеева. Форвард быстро переадресовал мяч на Вендела, а бразилец технично перебросил голкипера. Не повторил ошибки коллег. Гол заставил «Крылья Советов» раскрываться и оставлять свободные зоны. Разговор в перерыве положительно сказался на игре «Зенита». Начали плохо, но активизировались.

«Крылья Советов» не сдали свой экзамен чемпионам

Команда из Самары редко и плохо играла с мячом, поэтому любые ошибки в собственной обороне вели к опасным моментам, так как подборы оставались за «Зенитом». Солдатенков и Евгеньев старались, но вот центральные полузащитники провели неважный матч. Не было пасов из центра, чтобы чаще включать Салтыкова и Гарре в атаке. Сегодня аргентинец не впечатлил команду, в которую мог бы перейти. С конца июля «Крылья Советов» не побеждали в РПЛ в гостях, плохая серия продолжалась справедливым поражением от «Зенита». Если суммировать первый час игры, то фаворит заслуженно побеждал, только он пытался играть в футбол.

Подопечные Осинькина боялись, что быстро пропустят второй мяч, а мелкие хитрости и провокации в их исполнении не понравились. У ворот голкипера Адамова было объективно мало моментов. А вот Овсянников переживал, потому что его защитники позволяли шустрым соперникам вырываться на оперативное пространство. Но пока счет был минимальным, у гостей оставался маленький шанс заиграть. Для этого стоило лучше владеть мячом, но здесь снова возвращаемся к проблемам хавбеков Витюгова и Иванисени. «Зенит» видел, что соперник чаще дергается с мячом, чем уверенно расчерчивает атаки, поэтому эмоциональность матча в конечном итоге начала работать на чемпионов.

Скорее ждали их второй мяч, чем ничейный удар «Крыльев Советов». От второй команды сезона надеешься увидеть больше футбола в центральном поединке дня и тура. Вертикальный футбол с резким пропуском середины поля чаще в пользу команды с высококлассными футболистами. У «Крыльев Советов» не было таких хороших атак, как голевая комбинация с мячом Вендела. Осинькину стоило раньше внести коррективы в игру, «Крылья Советов» долго не могли показать себя, хотя команда готова к сезону и частенько играла здорово. Но не сегодня. «Зенит», получив преимущество, намного спокойнее работал, а отобрать мяч у гостей не удавалось.

Помним развязки поединков чемпионов, когда проигрывали после голов в концовке. Но «Крылья Советов» сегодня не заслужили удачу, хотя судьи подарили им равенство в исполнителях. Также арбитр отменил десятый гол Кассьерры в сезоне РПЛ . Прямо перед голом мяч попал в руку автору ассиста Мантуану. По современным правилам верное решение – мяч попал в конечность после рикошета от самого бразильца, «Зениту» не повезло. Зато во втором тайме у чемпионов появилась игра в футбол.

Арбитры и «Крылья Советов» сегодня огорчили, грубость не привела гостей к сенсации, а вот Вендел оформил дубль красивым ударом в девятку, словно в замедленной съемке. Мостовой вел до разгрома, но Ежов забил гол престижа. «Зенит» обошел соперника в таблице, а «Спартак» подобрался к самарцам вплотную после победы в Москве.