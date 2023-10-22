Ганчаренко: «Проиграли матч на первых минутах»

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вчера, 14:59

Главный тренер «Урала» рассказал о причинах неудачной игры команды.

У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то — нет. Проиграли матч на первых минутах.

Также Ганчаренко прокомментировал замену защитника в первом тайме.

К сожалению, Миня сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нём дело, все наошибались, в том числе и мы.