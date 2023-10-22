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Ганчаренко: «Проиграли матч на первых минутах»

вчера, 14:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о причинах неудачной игры команды.

У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то — нет. Проиграли матч на первых минутах.

Также Ганчаренко прокомментировал замену защитника Мингияна Бевеева в первом тайме.

К сожалению, Миня сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нём дело, все наошибались, в том числе и мы.

Напомним, сегодня в рамках 12-го тура РПЛ «Урал» с разгромным счётом уступил «Сочи».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 18:11
На первых минутах начал проигрывать, а к последним продул всё начисто.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:39
Впереди Динамо, Рубин, Самара, Краснодар. Аукнется ещё это поражение ему.
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:04
Ну а на 88 получили контрольный...:))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:00
Проиграл Ганчаренко весь матч !)
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