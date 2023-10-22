Ганчаренко: «Проиграли матч на первых минутах»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о причинах неудачной игры команды.
У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то — нет. Проиграли матч на первых минутах.
Также Ганчаренко прокомментировал замену защитника Мингияна Бевеева в первом тайме.
К сожалению, Миня сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нём дело, все наошибались, в том числе и мы.
Напомним, сегодня в рамках 12-го тура РПЛ «Урал» с разгромным счётом уступил «Сочи».